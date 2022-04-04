20+ доказательств того, что у Солнца неподражаемое чувство юмора

Наше Солнце — не только основной источник энергии и жизни на Земле, но еще и мастер иллюзий и оптических недоразумений. В этом на личном опыте убедились пользователи соцсетей. Они вовремя заметили и успели сделать кадры того, как игриво и порой загадочно ведут себя лучи, позволяя увидеть то, чего на самом деле нет.

Мы в AdMe.ru тоже очень наблюдательные, потому с удовольствием рассматриваем фото, при виде которых так и хочется сказать: «А как все-таки прикольно получилось».

Солнечный свет отразился в форме меча

Одеяло на самом деле синее, но из-за яркого света выглядит красным

«Солнце отбрасывает тень на мою лампу. Выглядит это довольно пугающе»

Лучи, падающие на аппарат для попкорна, создают восклицательный знак на стене

«При освещении под нужным углом машина моей бабушки выглядит наполовину белой и серой»

«Из-за падающего света от моей ручки образуется тень в форме профиля мужчины»

Свет + вода = радуга

«Солнце светит прямо в глазок моей комнаты»

Солнце заставляет желтый помидор светиться

«Так свет попадает в мой офис»

Просто это напоминание о том, как вы должны чувствовать себя на работе. © savagecheefer / Reddit



Из-за солнца, попадающего в машину, напиток засветился

Сразу видно, какая часть лишена тепла

«Каждый день на мой задний двор заглядывает штурмовик, когда солнце отражается от окон кухни»

Штурмовик — персонаж фильма «Звездные войны» (прим. AdMe.ru).

Свет падает на батут так, что там появляется мордочка

Свет так падает на грузовик, что кажется, словно он спустился с неба

Из-за лучей, проходящих сквозь подсвечник на окне, создается впечатление, что из крана течет красная вода

Солнце бликует на гитаре

Свет упал на отвертку, создав впечатление, что она горит

Световая стрелка на здании

«Солнце, отражаясь от моей машины, создает на заборе колибри»

Такое происходит дважды в год, когда солнце попадает на дверь

Квест начинается, нужно решить головоломку! © traquea / Reddit