20+ доказательств того, что у каждого порядочного семьянина найдутся истории про странных бывших

Бывшие — это особая категория людей, которые любят появляться из ниоткуда, причем совершенно внезапно. И насколько бы давно мы уже ни были в браке, истории про них все равно можно хоть каждый день подругам рассказывать. Одни только сообщения от них спустя годы молчания чего стоят.