20+ доказательств того, что у каждого порядочного семьянина найдутся истории про странных бывших
Бывшие — это особая категория людей, которые любят появляться из ниоткуда, причем совершенно внезапно. И насколько бы давно мы уже ни были в браке, истории про них все равно можно хоть каждый день подругам рассказывать. Одни только сообщения от них спустя годы молчания чего стоят.
Мы в AdMe.ru желаем всем читателям выстраивать отношения с максимально приятными людьми и горячо поддерживаем тех, кто смог найти в себе силы не обращать внимания на все эти выкрутасы бывших партнеров.
- Случилось у меня знакомство с чебуречным альфонсом. Познакомилась с очень простым на вид парнем: ну зачем с неба звезды срывать? Пару раз встретились, поцеловались один раз даже. И на третье наше свидание захожу я в киоск на остановке, он лопает чебурек, а знакомая продавец мне говорит: «Плати деньги, он тебя ждал...» © Подслушано / Ideer
- Спросила у бывшего спустя несколько лет после расставания, что ж ему, окаянному, не хватало-то. Молодая девушка, 25 лет, из уважаемой семьи, красивая фигура, ухаживала за собой, сама себя обеспечивала, лишней копейки не просила даже на продукты, из которых потом ему и готовила всякие разносолы вроде сливочных супчиков из семги. На что мне этот феерический кадр ответил, что он просто подумал, мол, раз я уже была разведена, то ухватилась за него, как за последний шанс. Такой вот мой унылый последний шанс — продавец-консультант, снимающий комнату у бабули... © Подслушано / Ideer
- Как-то у меня были отношения на расстоянии. И вот однажды девушка позвонила мне в рыданиях и призналась, что изменила. Да, следовало бы порвать с ней прямо в тот момент, но я был молодым и обалдевшим. В общем, сказал ей что-то вроде: «Все в порядке, я тебя прощаю, просто пообещай, что это больше не повторится». А она ответила: «Нет». © TheHyyyype / Twitter
- Мой бывший муж был прижимистым только в отношении меня, себе он редко в чем-то отказывал. Уже после развода я узнала, что получал он вдвое больше, чем рассказывал мне. А я, наивная дурочка, честно тащила всю свою зарплату в семейный бюджет. Но из бюджета мне доставалась лишь дешевая косметика и дешевая же одежда.
И вот, чтобы подарить мужу на день рождения телефон, я потихоньку стала собирать заначку: хотелось сделать ему приятное. Насобирала 2/3 суммы, но впереди маячил мой день рождения (за месяц до его даты), и я подумала, что гости мне подарят деньжат и как раз получится нужная сумма.
И вот за праздничным столом муж торжественно вручает мне в подарок конвертик с деньгами. Я была в шоке, поскольку ждала, как обычно, обнимашки. А уже потом, когда все разошлись, я с этим конвертиком полезла пополнять свою заначку. И что я там увидела? Она стала меньше ровно на ту сумму, что я держала в руках. Он просто взял деньги из моей заначки и подарил их мне! Нет границ у человеческой щедрости!
А телефон ему я так и не купила. За несколько дней до его дня рождения собрала вещи и уехала в другой город, о чем до сих пор ни разу не пожалела. © klashka007 / Pikabu
- А мой бывший дарил карандашики из IKEA, которые промоутеры раздают, и честно это считал своим подарком. © sdfhrstjhsrj / Pikabu
- Расстались с парнем лет 8 назад. Были отношения на расстоянии в течение года, вживую виделись 2 раза. А тут недавно нашел меня в соцсетях и пишет: «Привет! Вот вспомнил, решил написать и узнать, как дела». Я, кстати, даже не сразу его вспомнила. Ну ответила, что уже 5 лет замужем, счастлива. Паренек расстроился, ведь ожидал, что все эти годы я тоже помнила «нас»! А через 30 минут всех этих соплей в духе «а помнишь, как было» и «а если бы» он решил, что должен меня простить. Только интересно: за что? Ведь это я узнала о его похождениях и послала. А за то, что... цитирую: «Мы ведь уже не дети, нужно оставить все наши обиды в прошлом. Как мужчина, я прощаю и хочу дать нам еще один шанс». Ну и тут я прибалдела, хотела написать пару ласковых, но потом сдержалась и просто заблокировала. © Kikosinka / AdMe
- А мой бывший муж, с которым развелись 18 лет назад и который 3 раза потом был женат по большой любви, тоже заявил, что прощает меня и возвращается. Боюсь умереть от счастья, так сказать. © Полина Полина / Facebook
- Меня пытались удержать выдумкой о беременности. Но вот только я женщина, ага. И даже не могу представить, каким образом он собирался убеждать меня в моей же этой самой беременности... © olives_andsuch / Reddit
- Подруга с парнем как-то ехали от друзей, и тут она узнала, что тот переписывается с бывшей. Поссорились, он психанул и высадил подругу на остановке в какой-то деревеньке. Полночь. Он, видимо, думал, что она так остудит свою голову, поймет свою ошибку. Но через час она приехала с двумя машинами каких-то ровных деревенских пацанов, которые охраняли ее во время сбора вещей. Пацаны эти ехали с какой-то своей гулянки, увидели незнакомую девушку, решили спросить, что она тут делает, а услышав всю историю, загорелись желанием помочь, потому что они не уважают, когда поступают «не по-пацански». С подруги даже денег не взяли, попросили только в гости потом приехать и рассказать, как устроилась. © Палата № 6 / Vk
- Мой бывший молодой человек долго игнорировал мои просьбы заменить барахлящий дверной замок. Снаружи все ок, а изнутри открыть невозможно. Так и пользовались железной задвижкой. И вот ухожу на работу. Бужу его, чтобы он дверь закрыл, но получаю отказ. Ну ок. А потом оказалось, что ему приспичило выйти из дома. И он не придумал ничего лучше, чем слезть с балкона. Знал же, что снаружи замок легко открывается.
Ну слез. В майке и домашних трениках. В середине декабря. А ключ и телефон так и остались лежать на столе. Второй этаж, обратно не запрыгнуть уже. © missisissi / Pikabu
- Ушла от не очень хорошего муженька. И вот спустя 3 года он присылает мне огроменное сообщение со словами, мол, мы снова должны быть вместе. Причем он вообще-то не хочет быть со мной, но, так и быть, согласен вытерпеть мою компанию. На полном серьезе вот это все, ага. Минуты 2 я не могла перестать смеяться, а потом отправила скриншот сего опуса своему парню. © unknown author / Reddit
- Встречался с одной около 3 лет, и каждые пару месяцев она предлагала расстаться и обрывала все контакты. А потом через месяц-два возвращалась. Сейчас вот мы опять расстаемся. © Cod Noob / Quora
- Лично у меня такого не было, но знаю одну сумасшедшую историю. Парень расстался с девушкой, а та начала прямо преследовать и его, и его семью, и его друзей, и новую девушку. Писала еще всякую неправду в соцсетях и делала вид, что они вообще-то вместе.
А потом захотела, чтобы он на ней женился. © unknown author / Quora
- Мой бывший, когда уходил из моей квартиры, попросил отдать полтюбика зубной пасты, а то у его мамы, видите ли, наверняка нет. Забрал еще всю еду из холодильника, меня только спросил, мол, не хочу ли я бутылку молока. И самое главное, украл кольцо, которое мне подарил когда-то на День святого Валентина! © Rimma Shakirova / Facebook
- Познакомился в интернете с девушкой. Красивая, начитанная — прям ух, а не сочетание. Решили встретиться. Погуляли, кофе попили, что-то там поели. Шикарно провели время. Где-то в 22:00 у нее звонит телефон, и мадам пропадает в объятиях аппарата минут на 10, после чего сразу меняется в настроении. На вопрос, мол, что случилось, получаю ответ:
— Мой бывший парень звонит, ругается, что уже поздно, а меня дома нет.
— В смысле «парень»?!
— Ну мы с ним расстались месяца 2 назад, но вместе квартиру снимаем.
Понимая, что к такому жизнь меня не готовила, сажаю мадам в такси и иду переваривать новый жизненный опыт.
А через 2 дня приходит от нее сообщение: «Мы не сможем больше видеться. Я рассказала бывшему про тебя, и ты ему не понравился. Он против того, чтобы мы виделись».
Поняв, что бредометр ситуации зашкаливает, согласился. Если против, то против, кто я такой, чтобы спорить, ага.
На следующий же день пишет уже этот парень — накатал целый лонгрид о том, как он ее ценит и что желает ей отличного нового парня и счастья. Но не со мной. © Vaan32 / Pikabu
- Бывший сначала настоял на том, что нам нужна семейная терапия, а перед походом к психологу меня шантажировал, мол, не говори ей вот это, это и вот то, иначе я ей расскажу, что ты мне изменяла. Ах да, «изменяла» — это то, что я разговаривала с другом про игры и комиксы и ходила на вокал к мужчине. © annonedomini / Twitter
- Сыну 17, дочери 11. Муженек нашел себе другую, постарался не платить алименты. И вот дети выросли, поменяли фамилию на мою. И тут вдруг он объявился — оказывается, всю жизнь любил только меня. У нас, говорит, ведь внуки. Ну а я в ответ, мол, алло, у кого это «у нас»? Мои внуки, 3 внучки и внук. Старшая университет окончила. У меня все, у тебя ничего! © Лариса Лампи / Facebook
- Ой, девушка решила со мной расстаться, потому что хотела снова сойтись на свой день рождения. И нет, это я сейчас не фильм пересказываю. © Putnum / Reddit
- Сейчас бывший разблокировал меня везде, чтобы написать о том, что с синими волосами я выгляжу как школьница, которая хочет привлечь внимание. Ну что ж, значит, у меня получилось. © yadeathcoree / Twitter
- Были у меня достаточно долгие и счастливые отношения с одной девушкой. Все было хорошо, пока она не влюбилась в другого. Когда у нее изменились чувства, она за спиной у меня ничего не строила, честно описала ситуацию, попросила неделю времени, чтобы все обдумать, и ушла к новым отношениям.
А дальше началась беда. Через пару месяцев общие знакомые увидели меня в кафешке с девушкой. Мне прилетела гневная СМС, мол, она думала, что я ее люблю, а я, такой негодяй, уже через столь короткое время нашел ей замену. То, что она сама ушла и пребывала в счастливых отношениях, никак не мешало ей обидеться на меня.
Прошло еще 3 года, и она позвонила. Сказала, что любовь ушла, муж думает только о работе — в общем, мол, я уже вещи собрала, забери меня. Я немного выпал в осадок от такого «здрасте». Объяснил, что я уже год женат и через пару месяцев мы ждем ребенка. Для нее это стало настоящим шоком. Она устроила мне форменную истерику, ведь была уверена, что я буду сидеть годами и всматриваться в горизонт, а не вернется ли она. И сейчас пишет пару раз год, чтобы спросить, как дела, и заодно узнать, не изменилось ли что-нибудь в моем семейном статусе. Но вроде успокоилась. © Andruss / Pikabu
- Мой бывший через год после развода обвинил меня, что я снова замуж выхожу, так как нормальные «бабы» так не делают. Да, мы реально год не общались. © Rimma Gimadeeva / AdMe
- Спустя месяц после расставания начала встречаться с новым мужчиной. Так вот, бывший заявил, что если я к нему вернусь, то он сделает себе стрижку как у этого нового, начнет одеваться так же, как он, и вообще вести себя точно так же. © unknown author / Reddit
- Бывший муж не то что купить не мог — он требовал, чтобы я сама несла пакет с прокладками (полупрозрачный пакет-майку). Да и брать их в руки отказывался, мол, встань и сама возьми (из туалета попросила их принести из шкафа). А нынешний мой — герой. «Прокладки? Ок, сейчас схожу». И реально идет и покупает. © girl_withpepper / Twitter
А у вас есть в запасе история про ну очень незабываемого бывшего? Расскажете нам?
Поделиться этой статьёй