20 доказательств того, что у голосового помощника то еще чувство юмора

Не так давно нейросеть научили отвечать на вопросы пользователей и вести осмысленные диалоги. И оказалось, что, помимо своих полезных свойств, искусcтвенный интеллект обладает еще и неплохим чувством юмора.

AdMe.ru предлагает вам убедиться в этом лично. Мы собрали лучшие ответы на простые вопросы от нейросети.

В конце статьи вас ждет приятный бонус: доказательство того, что искусственный интеллект действительно облегчает жизнь людям.

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Бонус: как искусственный интеллект облегчает жизнь людям

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