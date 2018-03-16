20 доказательств того, что у голосового помощника то еще чувство юмора
Не так давно нейросеть научили отвечать на вопросы пользователей и вести осмысленные диалоги. И оказалось, что, помимо своих полезных свойств, искусcтвенный интеллект обладает еще и неплохим чувством юмора.
AdMe.ru предлагает вам убедиться в этом лично. Мы собрали лучшие ответы на простые вопросы от нейросети.
В конце статьи вас ждет приятный бонус: доказательство того, что искусственный интеллект действительно облегчает жизнь людям.
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Бонус: как искусственный интеллект облегчает жизнь людям