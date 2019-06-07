20 доказательств того, что у детей свой абсолютно уникальный юмор

33 4

42

10.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы хотите окунуться в мир детского юмора и непосредственности, добро пожаловать на сайт «Говорят дети». Здесь вы найдете множество забавных цитат ребят разного возраста. Мы же в нашей статье приводим самые крутые высказывания детишек, которые наверняка заставят вас улыбнуться и подарят заряд отличного настроения.

Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть чем поделиться. Пишите в комментариях свои детские перлы, и, может быть, мы включим их в нашу следующую подборку.

***

Обнаружили в спальне с женой рисунок ручкой на обоях. Так как дочке уже 12 лет, то подозрение пало на 5-летнего сына. Зовем их двоих в спальню, на вопрос «Кто сделал?» дочка, естественно, отвечает:

— Не я!

Сын, глядя на нее, тоже идет в отказ. 2–3 наводящих вопроса не смогли расколоть партизана. Тут жена говорит:

— И что нам делать с этим тараканом на стене?

Сын с обидой в голосе:

— Это робот вообще-то!!! Ой... © RuslanBF3

***

Маленький соседский ребенок только что открыл окно и крикнул:

— Сколько будет 27 плюс 4?

Я крикнул:

— 31!

И он сказал:

— Спасибо тебе, Бог! © Мишка

***

На улице похолодало. Сын плотно закрыл дверь на балкон. Я ругаюсь:

— Зачем дверь закрыл, там рассада растет, она замерзнет!

— А здесь я расту и уже замерз! © Мама Света

***

Дочке было 4–5 лет. Жена забрала ее из садика, и они неспешно пошли домой. Осень, темнеет рано. Жена говорит дочке:

— Вот и солнце спряталось, пора домой.

— Куда спрятал?

— Что спрятал?

— Солнце спрятал.

— Кто спрятал?

— Лось. Ну ты же сказала: «Солнце спрятал лось». Куда спрятал? © LIMONIUS

***

Вовке 3 года. Папа курит на балконе. Вовка поджидает его у дверей. Нахмурился: лоб «гармошкой», бровки «домиком». Заходит папаня:

— Что с тобой, сынок?

— Папа, курить вредно?

— Вредно, сынок.

— Папа, ты куришь?

— Курю, сынок.

— Папа, ты — дурак? © Troyka

***

Наш сын не разрешал нам покупать новый телевизор, потому что ему нравились передачи, которые шли по старому. © LampaKota

***

Ребенку года 3, едут они в автобусе. Стоящий рядом дедушка начинает с дитем беседу:

— И куда же это мы едем с мамой?

— К дедуське.

— И что же вы там с дедушкой будете делать?

— Водочку квасить!

Немая сцена... Громкий смех мамы. Пришлось всем вокруг стоящим объяснять, что они едут всего-навсего красить лодочку к дедушке. © Jo?

***

Ксюша (3 года):

— Мама, я хочу всегда-всегда с тобой жить!

— Ага, выйдешь замуж и бросишь нас с папой!

— Ты не переживай, я буду из замужа к вам приходить!

Я смеюсь, она подумала, что неправильно сказала:

— Вы же будете из замужа меня забирать иногда? © Мама Света

***

Катя утром нашла клочок шерсти от кота и говорит:

— Мам, кот перо потерял! © Куриная планета

***

Едем в поезде. Сели ночью, в 6 утра ребенок (4 года) подскочил и будит меня:

— Мама, смотри, какая красота за окном!

За окном тем временем на фоне мрачного неба медленно проплывала арматура... © Евгения Р.

***

Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.

— Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...

— Да. Нравится?

— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. © Sergio

***

Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребенка не получается.

— Дура, я дура! — почти рыдает мое чадо, стоя перед зеркалом.

Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:

— Но красивая... © Папа К.

***

Маша (5 лет) долго мечтала о собаке и наконец дождалась: подарили ей щенка немецкой овчарки. Счастью нет предела, вышла во двор погулять с новым другом, вдруг слышим грохот и странные звуки со двора. Выходим, а там наше чудо бегает за щенком на четвереньках (причем ноги полусогнуты), высунув язык, и изредка потявкивает. Спрашиваем:

— Что происходит?

На что, не сбавляя хода, слегка повернув голову с высунутым языком, сообщает:

— Овчарости учусь! © Svetlana

***

Хуже плачущего ребенка в самолете может быть только говорящий ребенок, который при малейшей тряске спрашивает:

— Мам, мы падаем? © Дарья Евгеньевна

***

Алла (4 года):

— Папа, я такие красивые рисунки нарисовала — просто ужас! © Svetlana

***

Отправляю перед обедом сына (3 года) мыть руки. Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:

— Мой руки, три их.

Посмотрел на меня как на ненормального:

— Две их. © Владимир

***

Папа тайком ест сухарики. Входит Сева (3 года и 2 месяца):

— Что ты ешь?

— Ничего, сынок!

— Я вижу, ты что-то ешь, у тебя рожица двигается! © Daria

***

Тема урока — оказание первой помощи.

— А что делать, если за ужином человек вдруг чувствует, что скоро умрет?

— Нужно быстро съесть самое вкусное! © moslenka

***

Днем спать не любят. То воды, то пописать, то еще что. Потом выходят из комнаты, в глаза мне заглядывают и с надеждой спрашивают:

— Еще не «утро доброе»? © Мама Ляма

***

Пришлось на днях заглянуть в поликлинику. Навстречу мне по коридору шла мамочка с истерически плачущим ребенком (года 4) на руках. Но как только они приблизились к людям, ребенок резко успокоился и серьезным голосом сказал:

— Мама, ну что такое? Успокой меня!

Как только они прошли мимо людей, он снова разрыдался. © happymess

А что вам показалось самым забавным?