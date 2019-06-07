20 доказательств того, что у детей свой абсолютно уникальный юмор
Если вы хотите окунуться в мир детского юмора и непосредственности, добро пожаловать на сайт «Говорят дети». Здесь вы найдете множество забавных цитат ребят разного возраста. Мы же в нашей статье приводим самые крутые высказывания детишек, которые наверняка заставят вас улыбнуться и подарят заряд отличного настроения.
Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас есть чем поделиться. Пишите в комментариях свои детские перлы, и, может быть, мы включим их в нашу следующую подборку.
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Обнаружили в спальне с женой рисунок ручкой на обоях. Так как дочке уже 12 лет, то подозрение пало на 5-летнего сына. Зовем их двоих в спальню, на вопрос «Кто сделал?» дочка, естественно, отвечает:
— Не я!
Сын, глядя на нее, тоже идет в отказ. 2–3 наводящих вопроса не смогли расколоть партизана. Тут жена говорит:
— И что нам делать с этим тараканом на стене?
Сын с обидой в голосе:
— Это робот вообще-то!!! Ой... © RuslanBF3
***
Маленький соседский ребенок только что открыл окно и крикнул:
— Сколько будет 27 плюс 4?
Я крикнул:
— 31!
И он сказал:
— Спасибо тебе, Бог! © Мишка
***
На улице похолодало. Сын плотно закрыл дверь на балкон. Я ругаюсь:
— Зачем дверь закрыл, там рассада растет, она замерзнет!
— А здесь я расту и уже замерз! © Мама Света
***
Дочке было 4–5 лет. Жена забрала ее из садика, и они неспешно пошли домой. Осень, темнеет рано. Жена говорит дочке:
— Вот и солнце спряталось, пора домой.
— Куда спрятал?
— Что спрятал?
— Солнце спрятал.
— Кто спрятал?
— Лось. Ну ты же сказала: «Солнце спрятал лось». Куда спрятал? © LIMONIUS
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Вовке 3 года. Папа курит на балконе. Вовка поджидает его у дверей. Нахмурился: лоб «гармошкой», бровки «домиком». Заходит папаня:
— Что с тобой, сынок?
— Папа, курить вредно?
— Вредно, сынок.
— Папа, ты куришь?
— Курю, сынок.
— Папа, ты — дурак? © Troyka
***
Наш сын не разрешал нам покупать новый телевизор, потому что ему нравились передачи, которые шли по старому. © LampaKota
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Ребенку года 3, едут они в автобусе. Стоящий рядом дедушка начинает с дитем беседу:
— И куда же это мы едем с мамой?
— К дедуське.
— И что же вы там с дедушкой будете делать?
— Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий смех мамы. Пришлось всем вокруг стоящим объяснять, что они едут всего-навсего красить лодочку к дедушке. © Jo?
***
Ксюша (3 года):
— Мама, я хочу всегда-всегда с тобой жить!
— Ага, выйдешь замуж и бросишь нас с папой!
— Ты не переживай, я буду из замужа к вам приходить!
Я смеюсь, она подумала, что неправильно сказала:
— Вы же будете из замужа меня забирать иногда? © Мама Света
***
Катя утром нашла клочок шерсти от кота и говорит:
— Мам, кот перо потерял! © Куриная планета
***
Едем в поезде. Сели ночью, в 6 утра ребенок (4 года) подскочил и будит меня:
— Мама, смотри, какая красота за окном!
За окном тем временем на фоне мрачного неба медленно проплывала арматура... © Евгения Р.
***
Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные...
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. © Sergio
***
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребенка не получается.
— Дура, я дура! — почти рыдает мое чадо, стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:
— Но красивая... © Папа К.
***
Маша (5 лет) долго мечтала о собаке и наконец дождалась: подарили ей щенка немецкой овчарки. Счастью нет предела, вышла во двор погулять с новым другом, вдруг слышим грохот и странные звуки со двора. Выходим, а там наше чудо бегает за щенком на четвереньках (причем ноги полусогнуты), высунув язык, и изредка потявкивает. Спрашиваем:
— Что происходит?
На что, не сбавляя хода, слегка повернув голову с высунутым языком, сообщает:
— Овчарости учусь! © Svetlana
***
Хуже плачущего ребенка в самолете может быть только говорящий ребенок, который при малейшей тряске спрашивает:
— Мам, мы падаем? © Дарья Евгеньевна
***
Алла (4 года):
— Папа, я такие красивые рисунки нарисовала — просто ужас! © Svetlana
***
Отправляю перед обедом сына (3 года) мыть руки. Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:
— Мой руки, три их.
Посмотрел на меня как на ненормального:
— Две их. © Владимир
***
Папа тайком ест сухарики. Входит Сева (3 года и 2 месяца):
— Что ты ешь?
— Ничего, сынок!
— Я вижу, ты что-то ешь, у тебя рожица двигается! © Daria
***
Тема урока — оказание первой помощи.
— А что делать, если за ужином человек вдруг чувствует, что скоро умрет?
— Нужно быстро съесть самое вкусное! © moslenka
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Днем спать не любят. То воды, то пописать, то еще что. Потом выходят из комнаты, в глаза мне заглядывают и с надеждой спрашивают:
— Еще не «утро доброе»? © Мама Ляма
***
Пришлось на днях заглянуть в поликлинику. Навстречу мне по коридору шла мамочка с истерически плачущим ребенком (года 4) на руках. Но как только они приблизились к людям, ребенок резко успокоился и серьезным голосом сказал:
— Мама, ну что такое? Успокой меня!
Как только они прошли мимо людей, он снова разрыдался. © happymess
А что вам показалось самым забавным?
Фото на превью happymess / /det.org.ru