20+ доказательств того, что у детей 90-х историй вагон и маленькая тележка

90-е — это отдельная глава в жизни людей, чье детство и юность пришлись на эти годы. Интернет просто кишит историями из тех времен, когда вкладыши от жвачки считались предметом особой гордости, а для того, чтобы сыграть в приставку, нужно было записываться в очередь за неделю.