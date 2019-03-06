20+ доказательств того, что только с детьми можно познать счастье, дзен и ад одновременно

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Дети, конечно, цветы жизни, но иногда кажется, что их заводят исключительно для того, чтобы испытать себя на прочность. Капризы, проделки, от невинных шалостей до тех, что заставляют нас поседеть раньше времени, фразы и умозаключения, которые ставят в тупик любого взрослого, — все это вперемешку с огромным чувством любви накрывает родителей с головой, когда в доме появляется ребенок.

Мы в AdMe.ru любим детей и, как и авторы фото из нашей подборки, с юмором относимся ко всем сложностям, связанным с родительством, хоть порой это бывает и непросто.

«Моя дочь пытается спрятаться, когда уже нужно быть в постели»

«Моего сына пригласили выучить движения „супергероя“ для вечеринки по случаю дня рождения. Он отнесся к этому очень серьезно»

С детьми всегда нужно быть начеку и быть готовым держать удар

«Малыш примчался, чтобы сказать, что под раковиной утечка. Я побежал, чтобы найти это»

Вот чем оборачиваются попытки приучить ребенка к высокой кухне

Видимо, малышка мечтает стать балериной, а это ее первые пуанты. Очень суровые пуанты

«Посетил друга, у которого есть 3 маленьких сына. Наткнулся на это»

«Я как джедай, не как штурмовик».

«Моя дочь — мастер-невидимка»

Когда у тебя тройня, вся жизнь превращается в сплошную полосу препятствий

«Как ее тетя, я обязана научить ее делать „злые брови“. Думаю, все идет хорошо!»

Тот факт, что дети быстро растут, еще не повод много тратить на одежду

От осины не родятся апельсины

«Он разозлился, потому что я не позволил ему съесть кусочек масла»

— Сынок, как прошел день в школе? Сын:

Очевидно, дети были слишком заняты, чтобы закрыть дверь

«Я удалила передний зуб дочери своим тромбоном»

Это была действительно отличная прогулка с ребенком

У этой пары был великолепный улов

«Ответ моего ребенка на домашнее задание по математике»

«Назови фигуру». «Аманда».

Быть няней-кошкой ох как непросто

Вот что происходит, когда с детьми остаются папы

А ваши дети регулярно держат вас «в тонусе»? Расскажите нам смешные случаи из своего родительского опыта, это правда интересно.