20+ доказательств того, что свадьба — это испытание для сильных духом людей

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Каждый, кто играл свадьбу или помогал ее организовать, знает, что ни месяцы подготовки, ни тщательное планирование не уберегут от курьезов в самый важный день. Зато если воспринимать трудности с юмором, будет веселое и запоминающееся торжество.

Мы в AdMe.ru верим: чем больше незапланированных ситуаций, тем больше ярких воспоминаний. И в подтверждение этому — истории от пользователей, которые до сих пор смеются, вспоминая свою свадьбу.

Выходила моя подруга замуж. Хотелось ей, чтобы все как у людей: платье, выкуп, лимузин. Жених был на все согласен, кроме выкупа. Дурь это все, говорил, мол, не хочу ступеньки целовать и другую фигню делать. Но невеста была непреклонна. Настал день икс. Невеста в комнате, родня в дверях, ждем жениха. Август, жара, окна — 7-й этаж — открыты. И тут в окно влетают люди в масках и камуфляже, орут про лицом к стене и т. д., невесту хвать — и вниз. Жених-спецназовец ну очень не хотел выкуп. © SuNcheeZZZ / Pikabu

Жених не знал, что его микрофон уже включен. Невеста выходит, он видит ее в первый раз и тихонько произносит: «Черт возьми!» Звук микрофона был настроен на максимум, и это прозвучало так громко, что его услышали все гости. © Awkward_Dog / Reddit

Отец жениха встал и серьезным тоном сказал: «Мы было начали беспокоиться, что с сыном что-то не так, но теперь он женится и мы чувствуем себя намного лучше». Затем друг жениха вставил свои пять копеек: «Он хороший человек, но никогда не говорил о своих подругах или знакомствах, поэтому мы все начали думать, что девушки его не интересуют». Невесте досталось не меньше. Одна из ее коллег встала и сообщила гостям: «Жених мог выбрать кого угодно, но выбрал именно ее. Наверное, у бога для каждого человека есть вторая половинка, несмотря на то, как он выглядит». И все эти ораторы были друзьями и семьей, которые делились своими драгоценными мыслями. © David Gripenwaldt / Quora

«Моя сестра и ее новоиспеченный муж упали с качелей, когда делали свадебные фото. Это моя любимая часть свадьбы».

Мы с мужем были на свадьбе, где жених решил спеть песню, которую он написал специально для невесты. В песне говорилось об их отношениях, в частности там было о том, что после их первого свидания он не перезвонил ей и целый год после этого жил с другой, но та девушка ушла от него, и вот затем, когда ему было грустно и одиноко, он наконец позвонил невесте. Мы в ужасе сидели рядом с мамой невесты, которая, мягко говоря, была в шоке. © Brandy_Alexander / Reddit

На свадьбе моего друга жених с невестой стояли на коленях у алтаря, и на подошве обуви жениха его дружки написали «Спасите меня». Пока шла церемония, все гости еле сдерживали смех. © Christy Wells-Reece / Twitter

История фотографа. За неделю до свадьбы звонок: беда, невесту сразил некий вирус, она вся в красных пятнах, врачи запретили усердствовать с косметикой. Свадьбу переносить не хотят. И вот сборы невесты. Она расстроена, пятна по всему лицу. Девушка срывается на слезы, и тут в отель приезжает жених. Заходит в комнату, а его лицо в красных пятнах. Он выдает: «Теперь мы будем идеально смотреться на фотографиях и видео». Парень все утро рисовал маркером пятна на лице. Это же сделали его друзья. Весь день жених подбадривал невесту, меня они попросили не удалять пятна с фотографии. Свадьбу окрестили пятнистой. © fayruzov / Pikabu

А у меня на свадьбе родственнички устроили такую фигню. Захожу в дом, где сидит невеста, и вижу — в комнате сидит аж 3 невесты! То есть нарядили еще 2 девушек невестами, фигуры примерно похожи, сидят на стульях спиной. Посмотреть, пощупать — не пускают. «Угадывай, где твоя невеста», — говорят. Я не угадал... Народ ржал. Женился все-таки на своей. © motwey123 / Pikabu

Ведущая церемонии читала: «Мистер такой-то, системный инженер по профессии, и мисс такая-то, — а затем задала известный вопрос: — У кого-нибудь есть возражения?» И тут, ко всеобщему удивлению, раздается: «Да, у меня есть». Возражение исходило ни больше ни меньше от самой невесты, она добавила будничным тоном: «Его специальность — компьютерный инженер, а не системный». Сначала исчезло напряжение, а затем все рассмеялись. Мы женаты уже более 15 лет. Вчера я просматривал наши свадебные фотографии, и меня позабавило фото, на котором гости испуганно смотрят друг на друга, а невеста сосредоточенно глядит на документы. © Tiberio Martinez / Guora

На свадьбу моего друга наняли комика, он вышел на сцену с 10 страницами шуток — судя по всему, распечатками из интернета. Главный прикол: это была «сухая» свадьба — ни капли алкоголя в поле зрения. Комик начинает читать свои шутки и встречается с невозмутимым молчанием. Он неловко перелистывает страницы своих интернет-шуток, чтобы найти что-то веселое. Читает — тишина. Тут уж я начал смеяться, потом ко мне присоединилась невеста, мы смеялись из-за нелепости всей этой ситуации. А гости так и молчали. Хоть бы посочувствовали. © urbanphilosoraptor / Reddit

Моя свадьба проходила в часовне около дома престарелых. Один местный обитатель ворвался на церемонию и обвинил моего мужа в том, что он украл меня у него, а еще потребовал остановить церемонию. И правда, пришлось ждать, пока персонал дома престарелых не успокоил и не увел его. © RaPUNzel / Twitter

На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы.

А-а-а, моя адская свадьба. Мое свадебное платье потеряли в салоне. А когда наконец нашли, оказалось, что его подшили так, что оно было слишком коротко, но уже некогда было что-то менять. Мы забронировали место — гольф-клуб, и наше мероприятие должно было стать там последним, но здание снесли за неделю до свадьбы. За день до свадьбы женщина, которая должна была испечь свадебный торт, сообщила, что не сможет нам помочь. Вечером перед свадьбой мне позвонил жених и сказал, что его собака сгрызла мои свадебные туфли. Я уже рыдала. В день свадьбы я проснулась, чувствуя себя очень плохо: тошнило, болел живот. Во время церемонии мое лицо было зеленым. Теперь, 28 лет спустя, мы с мужем можем посмеяться над этим днем. По крайней мере, у нас есть замечательная история! © Rainy Grayson-Roth / Quora

Родня надеялась на выкуп, стоя у подъезда. Зубы им заговаривал свидетель. А жених-альпинист спустился с крыши, пристегнул мою страховку (я ждала у открытого окна в свадебном платье) к своей, и мы вместе спустились вниз. Обходя дом, помахали ручкой удивленной родне и зашли в арендованный для свадьбы автобус. © Ilarti / Pikabu

В свои 25 я пошел на свадьбу друзей. По традиции жених кидает друзьям бутоньерку. Один юный джентльмен лет 6 очень хотел побыстрее жениться и утереть всем нос. Один из гостей взял юнца на руки и поднял выше всех остальных, дабы повысить шансы на успех. И вот мини-букет взмывает вверх и летит прямо к мини-жениху... Однако маленькие ручки не в силах удержать небольшой, но увесистый предмет, и тот уже летит ко мне. Срабатывает рефлекс — и вот главный приз у меня в руках. Небольшая пауза. Малой смотрит на меня хмурыми глазками и, вытирая сопли, говорит:

— Ну да, тебе пора... © emin177 / Pikabu

Накануне свадьбы заказываю такси на конкретное время с запасом в 15 минут. При заказе указал, что машина должна быть большой, потому что у жены пышное платье. В день икс за 10 минут до выхода мне перезванивает диспетчер и сообщает, что оговоренный автомобиль приехать не сможет и за нами посылают Hyundai Getz. Жена в слезы, я в панике. По двору в это время проезжал наряд ППС на УАЗе Patriot, останавливаю их, объясняю ситуацию, и они без лишних разговоров соглашаются подвезти. Жену усаживают в салон, а меня в багажник, где возят всяких негодяев. Включив проблесковые маячки и звуковую сирену, нас за 15 минут довезли до ЗАГСа. Стоит ли описывать реакцию гостей на наше эффектное появление. © ZAO89 / Pikabu

Я дрессировщица собак. Одна клиентка хотела, чтобы на ее свадьбе присутствовали ее 6 хаски, а еще она попросила друзей привезти их собак. Я посоветовала этого не делать. Как и следовало ожидать, во время клятвы собаки начали соревноваться, кто громче завоет. Ага. Я предупреждала. © Miss Edwards & her pup Sheriff Nibbler / Twitter

К месту проведения церемонии мы летели на самолете, а по прибытии я сразу отнесла платье в химчистку, чтобы его отпарили. В день моей свадьбы за час до церемонии я надеваю платье... и оно не налезает. Не знаю, что они делали с ним, но оно сильно уменьшилось. Кое-как натянули, я едва могла дышать и двигаться, когда завязали корсет. Сразу после церемонии оно все-таки порвалось. Пришлось фотошопить все свои фото. © Xia Yue Liang / Quora

Из окна я увидела, как подъезжает машина жениха. Проскользнула в его комнату и спряталась за дверью с намерением напугать, как только он войдет. Услышав шаги, выпрыгиваю из-за двери с криком: «Бу-у-у!» Это был не он, а его родственница... Эта леди взвизгнула и бросила в меня тарелку с фруктами, которую несла. Затем она суровым тоном сказала: «Ты невеста, ты хоть помнишь об этом? Ты не должна выходить из своей комнаты до церемонии! Тебе должно быть стыдно, иди на место». Я улыбнулась и хотела вернуться к себе и тут увидела, что жених сидит в кресле в углу. © Deepa Naidu / Quora

Церемония проходила в беседке на открытом воздухе. Священник уронил одно из наших колец, и оно упало между досками. К счастью, нашелся складной нож, с помощью которого удалось подцепить и достать кольцо. Кстати, мы все еще женаты спустя 11 лет. © elyvertz / Reddit

Жена моя из небольшого городка на юге Башкирии. Решили справлять свадьбу там. Десяток моих друзей, крики «Горько!» и т. д. Выпили, и дальше начались вьетнамские флешбэки.

1. Очухиваюсь утром в компании тестя. Он мне протягивает рюмку и говорит: «У нас тут есть вертолетный завод...» Провал в памяти.

2. Летим с тестем в вертолете, меня тошнит за борт, держусь за какую-то веревку, за штаны держит тесть. Он такой: «Я же тебе говорил, что у нас вертолетный завод есть!» — и протягивает фляжку.

3. Сижу с удочкой на какой-то речке. Рядом вертолет. Смотрю на него, и снова тошнит. Подходит тесть, протягивает рюмку и говорит, что не зря у них тут рядом вертолетный завод.

4. Жарим рыбу на мангале. Тесть выдает: «Понравилось ему у нас на вертолетном заводе!» — и протягивает рюмку. Вот что все это было, до сих пор не пойму. Жена говорит, что мы летали на рыбалку. Я же думаю, что это был секретный правительственный эксперимент. © TEJIO3ABP / Pikabu

Мы были на церковной свадебной церемонии во время сильной грозы. Когда невеста пошла к алтарю, шторм набрал силу. В церкви было очень темно (горело всего несколько свечей), священнику пришлось включить фонарик и светить им, чтобы продолжить церемонию. Вспышки молний в темной церкви придавали невесте довольно жуткий вид, потому что ее тушь потекла. Дело в том, что, добираясь до места проведения свадьбы, невеста промокла до нитки, попав под проливной дождь. © Back2Bach/ Reddit

Друг женился во второй раз. Я был шафером и свою речь начал со слов: «Рад снова всех вас видеть!» Жених был не в восторге. © Mel / Twitter

Моя 4-летняя дочь и 2-летний сын должны были разбрасывать лепестки и нести кольцо на нашей свадьбе. Сын начал психовать, как только заиграла музыка, выпал из тележки, на которой его везла дочь, начал пинаться и кричать. Дочка, конечно, растерялась, я жестами показываю ей, чтобы шла дальше и бросала лепестки, но она громко заявляет: «Но это глупо и приведет к ужасному беспорядку!» Тут уже раздался громкий смех гостей, пришлось мне пойти на место происшествия. Так я и шла к алтарю: одной рукой тащила свою дочь по проходу, а другой разбрасывала эти лепестки из корзинки. © Pale_Rider_8 / Reddit

Расскажите, как прошла ваша свадьба, неужели без происшествий?