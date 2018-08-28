20+ доказательств того, что старость уже наступила (Где мой 2007-й?)
Кажется, только вчера мы сбивали коленки, играя в догонялки с дворовыми друзьями, били рекорды на приставках и переживали за школьные оценки. Но время пролетело, и теперь мы покупаем качественную обувь, чтобы поберечь ноги, встречаем подросших одноклассников наших детей и испытываем жгучую ностальгию по вещам 10—20-летней давности.
AdMe.ru собрал 23 доказательства того, что взрослая жизнь наступила как-то слишком неожиданно.
«Мама прислала мне фото 2001 года. Как давно это было...»
А сказал бы ты это себе 20-летнему, тот рассмеялся бы тебе в лицо
А вы помните игры по сети? Фото 1998 года
Мифы из детства разбиваются вдребезги
Веселые вечеринки остались в прошлом
С годами столько всего меняется на противоположное!
Как в деревне у бабушки
Как понять, что ты стал старым?
Техника по возрасту
Ветреная молодость заканчивается в супермаркетах
А вот и еще одно тому подтверждение
Этот экспонат представлен в Мордовском краеведческом музее в отделе современной истории
Искренние танцы без алкоголя закончились в средней школе
Если вы это узнаете, то вам можно продавать алкоголь без паспорта
Даже не верится
Быть взрослым еще и слегка опаснее
«Отец тратил кучу времени на то, чтобы записать и оригинально подписать каждую из этих кассет»
Предпочтения во время покупок смещаются в сторону удобства
«Как я себя чувствую, когда со мной хотят познакомиться мальчики 18–20 лет»
Когда время летит слишком быстро
Аптечка как индикатор взрослости
Вкусы с годами меняются
С момента релиза Motorola RAZR V3 прошло уже 14 лет
А по каким признакам вы определили, что, кажется, уже выросли?
Фото на превью Prostoilogin / Pikabu, Mr.Miner / Pikabu