20+ доказательств того, что старость уже наступила (Где мой 2007-й?)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, только вчера мы сбивали коленки, играя в догонялки с дворовыми друзьями, били рекорды на приставках и переживали за школьные оценки. Но время пролетело, и теперь мы покупаем качественную обувь, чтобы поберечь ноги, встречаем подросших одноклассников наших детей и испытываем жгучую ностальгию по вещам 10—20-летней давности.

AdMe.ru собрал 23 доказательства того, что взрослая жизнь наступила как-то слишком неожиданно.

«Мама прислала мне фото 2001 года. Как давно это было...»

А сказал бы ты это себе 20-летнему, тот рассмеялся бы тебе в лицо

А вы помните игры по сети? Фото 1998 года

Мифы из детства разбиваются вдребезги

Веселые вечеринки остались в прошлом

С годами столько всего меняется на противоположное!

Как в деревне у бабушки

Как понять, что ты стал старым?

Техника по возрасту

Ветреная молодость заканчивается в супермаркетах

А вот и еще одно тому подтверждение

Этот экспонат представлен в Мордовском краеведческом музее в отделе современной истории

Искренние танцы без алкоголя закончились в средней школе

Если вы это узнаете, то вам можно продавать алкоголь без паспорта

Даже не верится

Быть взрослым еще и слегка опаснее

«Отец тратил кучу времени на то, чтобы записать и оригинально подписать каждую из этих кассет»

Предпочтения во время покупок смещаются в сторону удобства

«Как я себя чувствую, когда со мной хотят познакомиться мальчики 18–20 лет»

Когда время летит слишком быстро

Аптечка как индикатор взрослости

Вкусы с годами меняются

С момента релиза Motorola RAZR V3 прошло уже 14 лет