20+ фотографий, на которых все совпало, но не так, как задумывалось

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Случайности могут быть не только счастливыми, но и совершенно дурацкими. Увидев хотя бы одно из таких совпадений, начинаешь верить в то, что Вселенная что-то хочет сказать тебе. Но чаще всего она ни при чем. Просто люди сделали свою работу, не подумав о последствиях. Так что устраивайтесь поудобнее, ведь мы приготовили для вас порцию забавных и абсурдных совпадений.

AdMe.ru нашел примеры фото, на которых случайные вещи совпали не лучшим образом.

Новый вариант рекламы «Праздник к нам приходит» мы себе представляли не так

Такое не оправдать недосыпом дизайнера

Зато внимание к знаку привлекли

«Не превышайте 20 детей».

Когда хотел поддержать, но сделал только хуже

«Ты не важен, сдавайся».

Облако дополнило фото так, что всем стало немного неловко

Так вот что скрывается за суровой мужской внешностью

Петух с билборда, призывающего к веганству, смотрит на фигуру петуха, размещенную над магазином домашней птицы

Именно поэтому нужно 100 раз подумать, прежде чем повесить табличку

Притяжение рекламы и мусорных баков иногда кажется непреодолимым

Вешать постеры — целая наука, и вот тому подтверждение

И ведь нарочно не придумаешь

Пожалуй, можно и потерпеть

Не слишком заманчивое предложение

Уровень сарказма на этом фото зашкаливает

«Принимаем резюме на позицию консультанта по продаже беспроводных сетей».

Веская причина не соваться в чужие селфи

Такого эффекта создатели призыва явно не ожидали

Кажется, что у маленькой девочки пирсинг

Всего одно неверное движение швеи, и получаем такой рождественский сюрприз

Он явно должен держать в руке что-то другое

«Так выглядит лицо моего брата в зеркале заднего вида»

Спасибо! Пожалуй, мы без мороженого обойдемся

Реклама, в которой у Криса Прэтта появилась грудь