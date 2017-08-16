20 доказательств того, что щенки не вырастают, а просто увеличиваются в размерах

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Когда пес вырастает, обычно хозяин начинает вести себя с ним как со взрослым. Только вот питомец зачастую с таким положением дел в корне не согласен. AdMe.ru собрал доказательства того, что каждый пес хочет навсегда остаться маленьким и любимым для своего человека.

Испуганный малыш во время пожарной тревоги

Они уверены, что их опять везут к ветеринару.

«Это Арло. Он спокоен в машине, только когда держит меня за руку».

За приключениями!

«Мой пес боится дождя. Сейчас он делает вид, что мы еще не добрались до места назначения»

«Я щенок до тех пор, пока хозяин может меня поднять»

Иногда он забывает, что давно не щенок

Этот пес безумно боится фейерверков. Кот пришел его поддержать

Малыш не хочет идти купаться

«Мой друг привык спать так с детства»

«Моя собака была напугана из-за стрижки шерсти, поэтому папе пришлось ее долго утешать»

«Пес моих родителей с детства ездит в машине именно так. Только с тех пор он слегка подрос»

«Хозяин, давай наше любимое селфи!»

Для самых маленьких

Однажды щенок — всегда щенок

Когда ты уже взрослый пес, но все так же боишься волн

«Моя собака с детства обожает обнимашки. Если я не обнимаю ее, она бежит обниматься с другими и смотрит, ревную ли я»

«Моя собака до сих пор немного пугается, когда я пилю деревья»

«У меня все никак не хватает духа сказать ему, что он уже не щенок»

«Наш пес обнаружил на полу мышь и теперь отказывается спускаться»

«Вот ты и вырос, — говорили они. — Пора уже охранять территорию»