20 доказательств того, что самый лучший фотограф — это бойфренд

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Герои за кадром, бойцы невидимого фронта, скрытые фигуры — это все они, парни, которым приходится, не щадя здоровья и времени, фотографировать и снимать на видео своих девушек до тех пор, пока идеальный результат не будет достигнут. Некоторым становится жаль этих людей. Другие восхищаются тем, что все-таки настоящая любовь проявляется даже в подобных, казалось бы, мелочах, которые в действительности требуют самообладания и крепких нервов. В набирающем все большую популярность аккаунте @boyfriends_of_insta собраны кадры, запечатлевшие мужество и отвагу парней, готовых на все ради лучшего снимка своей любимой. AdMe.ru выбрал наиболее яркие и интересные фото, глядя на которые, хочется и улыбнуться, и погрустить одновременно. Посмотрите, может быть, сюжеты каких-то снимков близки именно вам.

20. Фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать — это только цветочки

19. Фильтры уже не в тренде, главное — естественность

18. Интересно, зонт как-то влияет на качество фото либо он предназначен для парня, чтобы тот не обгорел за время длительной съемки?

17. Точно выверенное расстояние до объекта — залог успешного кадра

16. Непревзойденный талант — умение так натурально передавать все краски природы

15. Пляжных фото много не бывает

14. Еще неизвестно, кто наберет больше лайков

13. Когда твоя девушка — фанат диснеевского мультика «Король Лев»

12. Здесь именно фотограф еще легко отделался

11. Риск — это поистине благородное дело, особенно если оно касается лайков

10. «Сфотай, как будто за мной наблюдает голубь-папарацци»

9. Успеть сделать удачный снимок до того момента, как на кончиках пальцев появятся морщинки

8. «Такого фото с Эйфелевой башней точно ни у кого не будет»

7. «Следуй за мной» уже не тот

6. «Любимый сделал фото, пока меня кружил. Обожаю его»

5. Завтрак вдвоем — это так романтично

4. Наверное, дух захватывает, когда снимаешь настоящий челлендж

3. Показательный пример семьи, спортивной во всем

2. На самом деле парням тоже важны хорошие снимки

1. Но девушкам все-таки важнее. Поэтому приходится тренироваться уже с малых лет