20+ фотографий, которые покажут скрытую суть знакомых вещей

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На просторах сети можно найти не только фотографии котиков и маникюра, но и немало интересного, что раньше оставалось «за кадром»: потайные двери, причудливые механизмы, ухищрения фотографов и операторов. Пользователи интернета активно делятся снимками закулисья съемочных площадок, студий, лабораторий и университетов.

AdMe.ru решил взглянуть на повседневные вещи и узнать, как они устроены и каким образом работают на самом деле.

Чтобы щеголять в кадре с маленьким микрофончиком, приходится исхитряться

Как на самом деле снимаются ролики с тегом «снято на iPhone»

Потайная комната в замке Золушки

Одна программа снимается поверх декораций другой

Обратная сторона LED-экрана за сценой

Скорее всего, вы никогда об этом не задумывались, но вот так выглядит подводная часть виктории амазонской

Изнанка трубы охлаждения

Так вот кто снимает этих непринужденных инстаграмщиц

То, что обычно скрыто от посторонних глаз: так рак-отшельник закрепляется в раковине

Предметная съемка — целое искусство. И даже черная водолазка надета не просто так, а чтобы не было бликов

Так, оказывается, устроен фейерверк

Если вы хоть раз задавались вопросом «Как они это делают?»

Вот как работает автомат по прокату дисков

Рабочая обстановка в NASA

Вот то, что мы называем магией света в театре

По ту сторону знаменитого знака

Как сфотографировать «утопающую» в кофейных зернах девушку

Грандиозность соляной шахты

Рабочее место человека, который отвечает за прогноз погоды на телеканале

В хранилище Смитсоновского института

Не такими мы обычно представляем руководителей космических программ

Оказывается, брюссельская капуста растет на стебле

А в кадре — полнейшее уединение

Даже таким «актерам» нужен грим

Каждый видел противопожарные полосы, но их эффективность всегда оставалась за кадром

А вам когда-нибудь удавалось заснять то, что обычно скрыто от посторонних глаз? Если да, делитесь своими снимками в комментариях.