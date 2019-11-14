20+ человек, у которых отношения с соседями напоминают дурацкую комедию
Шумные соседи, устраивающие ночные забеги по квартире или внезапно решившие посверлить что-то воскресным утром, в 3 раза увеличивают риск возникновения стресса у тех, кому приходится жить с ними через стенку. Герои нашей подборки невольно убедились в том, что даже незнакомые люди, живущие с вами на одной лестничной площадке или в соседнем доме, своим поведением могут оставить в памяти неизгладимый след. И для этого им даже не обязательно шуметь.
AdMe.ru уверен, что жизнь рядом с некоторыми соседями вполне может заменить подписку на комедийные сериалы.
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Сосед снизу (52 года) встал в подъезде на колени и громко завизжал. Спустя минуту нечеловеческих звуков он говорит: «Лена, ты меня вчера назвала свиньей, я же должен соответствовать! Или ты хочешь, чтобы соседи засомневались в том, что я животное?» Невозможно. © Wizard_Severus / twitter
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Сегодня утром сосед бросил нам пачку распечатанных на принтере листов бумаги. Вверху было написано: «Фрикаделька — лучшая». Оказывается, мой ребенок подключился к принтеру соседа через Wi-Fi и радостно нажимал на кнопку «Печать», совершенно не представляя, где именно это все печатается. Фрикаделька — это наша кошка. © femmocollective / twitter
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Машина у меня весной сломалась. Не скажу, что дорогая машина, но нужен ремонт. Развелся, купил дом, в общем, на ремонт денег не было. Вчера нужно было ехать в сервис, у нас страшный гололед, а машина на летней резине. Подумал, мол, по одному колесу сниму и перетаскаю. Так и сделал. Отвинчиваю последнее колесо и получаю пинок в бок. Оказывается, сосед не узнал меня в зимней одежде и решил, что я колеса ворую. © GIBORYAN / pikabu
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После того как я съехала с квартиры, спустя 3 месяца мне начала писать бывшая соседка, утверждая, что я навела порчу, ведь по-другому никак не объяснить огромное количество паутины в углах комнат. Мой ответ, что время от времени нужно убираться, поразил ее. © amazingcalf / twitter
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Коллега рассказывает, как у нее за стенкой ссорятся соседи:
— Я звонила твоим друзьям! Звонила родителям! Где ты был?!
— Я был в состоянии алкогольного опьянения. © kisun_kisun / twitter
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Потребовалась изолента, а дома ее нет. Уточнил в справочнике ее название на польском и отправил ребенка спросить y соседей. Дальше разговор:
— Добрый день, у вас нет изоленты?
— Привет, а тебе какую, узкую или широкую?
Сын бежит ко мне. Уточняю, что нужна узкая. Убегает к соседям:
— Нужна узкая.
— Узкой, увы, нет.
— Cпасибо, до свидания.
Дома говорю: «Саня, из широкой всегда можно сделать узкую, тащи широкую». Вздохнув, сын надевает тапки и бежит до соседей.
— Добрый день.
— Да-да, привет.
— Вы широкую изоленту не дадите?
— Широкую? А у нас нет широкой. © ToniMontano / pikabu
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Дачная местность — она такая.
Сосед № 1: Кирпичный забор, огромная овчарка в ошейнике с шипами заходится лаем, брызжет слюной, звеня железной цепью, стоит тебе появиться в радиусе 2 км.
Сосед № 2: Забора нет. На крыльце сидит маленький кот и смотрит осуждающе. © fellvein / twitter
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Выхожу с соседом по лестничной клетке из лифта и наблюдаю такую картину: он открывает дверь своими ключами, потом тихонько стучится и робко спрашивает: «Можно?» Только после этого заходит в квартиру. Жена у него на 8-м месяце беременности. © Podslyshano / twitter
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Не хочу говорить, что я живу в неблагополучном районе, но соседи снова стащили у нас палку для проталкивания мусора в мусоропровод. © epic_fair / twitter
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У меня одна соседка — милый маленький цветочек, который стесняется материться, поэтому, когда она рассказывает какую-то историю, она делает паузы, и вторая соседка матерится за нее. Представьте себе уровень синхронизации. © RZekaSpiewanka / twitter
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Я уже в таком возрасте, что, когда прохожу мимо бабок, сидящих на лавочке у подъезда, всегда с улыбкой говорю им: «Здравствуйте, девочки!», и они все тоже здороваются в ответ. Нормальная ситуация, ведь живу я в этом доме долго, да и бабки тоже постоянные. И вот однажды, проходя мимо них, я снова поздоровался и пошел дальше. Вдруг слышу, как одна из них, очевидно, новенькая, да еще и глуховатая, громко спрашивает:
— А кто это?
— А это бабник из 5-й квартиры.
— Правда?!
— Да, со всеми женщинами здоровается, улыбается. Бедная жена!
— Все мужики одинаковые, — поддакнула другая.
Вот так в мои 70 лет я наконец-то стал настоящим мужчиной. © PivBear / pikabu
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Я хотел бы быть добрым, веселым или еще каким-нибудь, но на мой коврик нагадил соседский кот. © PlagueIsComing / twitter
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Сосед: несколько часов долбит стену перфоратором.
Мама: «Вова, он меня злит».
Я: «Понял».
Иду в комнату, подключаю колонки, выкручиваю звук на максимум.
Стол: трясется от грохота музыки.
Мама: «Посмотрим, насколько хватит соседа». © chern_ov / twitter
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Если вы сидите дома 4 дня и из-за этого называете себя заядлым домоседом, то я просто хочу напомнить, что однажды я 6 недель вообще не выходила из квартиры, и соседи вызвали полицию, ибо подумали, что я умерла. © Wizard_Severus / twitter
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Мои соседи сверху после 24:00: «Надо поле притоптать. Надо дверью постучать. Надо дрелью пожужжать. Надо детям поорать». © mARia_isMY_name / twitter
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У моей жены салон красоты. Небольшой, существует 10 лет. Сама жена — мастер маникюра. Переехали мы в пригород. Стою на улице, курю, выходит соседка лет 27–28. Разговорились:
— А чем занимается ваша жена?
— У нее небольшой салон красоты.
— А как бы сделать так, чтобы ваша жена сделала мне маникюр?
— Приходите в салон к ней.
— Да нет, не хочу ходить в салоны. Пусть она захватит все необходимое с работы и дома вечером сделает мне маникюр. Договорились?
— Моя жена дома не работает.
Соседка молча ушла. На следующий день подходит:
— Почему ваша жена вчера не сделала мне маникюр?
— Я же сказал вам, что она дома не работает.
— Вообще не понимаю, какие проблемы? Мне, своей соседке, ради теплых отношений сделать маникюр? И подружиться же можем.
— Мой жене скоро 55 лет, и она директор салона красоты. Дома не работает. Понимаете?
— Так она не сделает мне маникюр?
— Идите в салон к ней.
И соседка перестала со мной и моей женой здороваться. © NeXimik / pikabu
Какой самый странный поступок соседа или соседки вы помните до сих пор?
Фото на превью DELETED / pikabu