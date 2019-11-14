20+ человек, у которых отношения с соседями напоминают дурацкую комедию

У моей жены салон красоты. Небольшой, существует 10 лет. Сама жена — мастер маникюра. Переехали мы в пригород. Стою на улице, курю, выходит соседка лет 27–28. Разговорились:

— А чем занимается ваша жена?

— У нее небольшой салон красоты.

— А как бы сделать так, чтобы ваша жена сделала мне маникюр?

— Приходите в салон к ней.

— Да нет, не хочу ходить в салоны. Пусть она захватит все необходимое с работы и дома вечером сделает мне маникюр. Договорились?

— Моя жена дома не работает.

Соседка молча ушла. На следующий день подходит:

— Почему ваша жена вчера не сделала мне маникюр?

— Я же сказал вам, что она дома не работает.

— Вообще не понимаю, какие проблемы? Мне, своей соседке, ради теплых отношений сделать маникюр? И подружиться же можем.

— Мой жене скоро 55 лет, и она директор салона красоты. Дома не работает. Понимаете?

— Так она не сделает мне маникюр?

— Идите в салон к ней.

И соседка перестала со мной и моей женой здороваться. © NeXimik / pikabu