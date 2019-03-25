20 доказательств того, что с мужчинами каждый день как приключение
Мужчины и женщины — определенно существа с разных планет. Но тем интересней нам быть вместе. Каждая влюбленная дама подтвердит: жизнь рядом с мужчиной невероятно интересна. Кто, как не они, заставит нас почувствовать себя первооткрывательницами, обнаружив носки в непривычном месте? Или порадуют восхитительным ужином, сообщив о его готовности самым милым способом? Об этом и не только — в нашей подборке.
AdMe.ru решил собрать неоспоримые свидетельства того, что даже самый обычный день с любимым мужчиной — захватывающий и неповторимый.
1. Окультуривание
2. Тот момент, когда муж помогал разбирать пакеты — и ты всю неделю думала, что просто забыла масло в магазине
3. «Попросила мужа посмотреть, что мне там пришло из интернет-магазина»
4. Шутник
5. «Муж решил, что моей миленькой ванной для гостей требуется дополнительный декор»
6. Когда муж затеял ремонт и всем все доходчиво объяснил
7. Мужчины очень любят рисковать
8. Когда в паре один — жаворонок, а другой — сова
9. Когда впервые за 12 лет вместе заставила любимого приодеться на костюмированную вечеринку
«Это мой костюм. Я — масло».
10. «Нашла эту записку от мужа в моей машине, когда собиралась ехать на важное собеседование»
«Ты справишься»
11. «Жена вышла на работу после декрета первый день. Я остался с ребенком. Она попросила прислать фото, как я справляюсь»
12. Когда находишь носки мужа даже под педалью в машине. Интересно, он босиком ушел?
13. «Попросила мужа сделать наше селфи перед свадьбой»
14. Рулон заменен, миссия выполнена
15. «Тарелка мужа после ужина неизменно отправляется сюда. Не в посудомоечную машину и даже не в раковину. А именно сюда»
16. Когда остался один с маленьким сыном
17. «Даже не знаю, как это оценить»
18. «Мой парень прислал фото из магазина и сказал, что нарядится мной в детстве на следующий Хеллоуин»
19. «Попросила мужа купить 6 картофелин. Он думает, что у него потрясающее чувство юмора»
20. «Мой муж внизу готовил тако. Он прислал нашу собаку ко мне в комнату сообщить, что у них все готово»
«Пора ужинать».
А как вас удивляет ваш любимый человек?
Фото на превью Magsimus / pikabu