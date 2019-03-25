20 доказательств того, что с мужчинами каждый день как приключение

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Мужчины и женщины — определенно существа с разных планет. Но тем интересней нам быть вместе. Каждая влюбленная дама подтвердит: жизнь рядом с мужчиной невероятно интересна. Кто, как не они, заставит нас почувствовать себя первооткрывательницами, обнаружив носки в непривычном месте? Или порадуют восхитительным ужином, сообщив о его готовности самым милым способом? Об этом и не только — в нашей подборке.

AdMe.ru решил собрать неоспоримые свидетельства того, что даже самый обычный день с любимым мужчиной — захватывающий и неповторимый.

1. Окультуривание

2. Тот момент, когда муж помогал разбирать пакеты — и ты всю неделю думала, что просто забыла масло в магазине

3. «Попросила мужа посмотреть, что мне там пришло из интернет-магазина»

4. Шутник

5. «Муж решил, что моей миленькой ванной для гостей требуется дополнительный декор»

6. Когда муж затеял ремонт и всем все доходчиво объяснил

7. Мужчины очень любят рисковать

8. Когда в паре один — жаворонок, а другой — сова

9. Когда впервые за 12 лет вместе заставила любимого приодеться на костюмированную вечеринку

«Это мой костюм. Я — масло».

10. «Нашла эту записку от мужа в моей машине, когда собиралась ехать на важное собеседование»

«Ты справишься»

11. «Жена вышла на работу после декрета первый день. Я остался с ребенком. Она попросила прислать фото, как я справляюсь»

12. Когда находишь носки мужа даже под педалью в машине. Интересно, он босиком ушел?

13. «Попросила мужа сделать наше селфи перед свадьбой»

14. Рулон заменен, миссия выполнена

15. «Тарелка мужа после ужина неизменно отправляется сюда. Не в посудомоечную машину и даже не в раковину. А именно сюда»

16. Когда остался один с маленьким сыном

17. «Даже не знаю, как это оценить»

18. «Мой парень прислал фото из магазина и сказал, что нарядится мной в детстве на следующий Хеллоуин»

19. «Попросила мужа купить 6 картофелин. Он думает, что у него потрясающее чувство юмора»

20. «Мой муж внизу готовил тако. Он прислал нашу собаку ко мне в комнату сообщить, что у них все готово»

«Пора ужинать».

А как вас удивляет ваш любимый человек?