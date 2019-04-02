20 доказательств того, что русская смекалка не знает границ (СМС-знакомство — шедевр!)

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Если русскому человеку скучно или что-то нужно, то на помощь приходят чувство юмора и находчивость. Например, невероятный тюнинг Audi или объявления в магазинах, да даже названия местности, не говоря уже о дорожных знаках. И вот не знаешь, плакать или смеяться, глядя на такие примеры нестандартного мышления.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не очень часто встречались с подобными проявлениями креатива. Если же это не так, поделитесь с нами в комментариях.

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