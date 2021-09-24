20+ доказательств того, что у родителей школьников нервы как канаты

Сентябрь — время, когда дети переживают весь спектр эмоций: от радости до злости. А все потому, что снова начинаются занятия, зубрежка и контрольные. Но и родителям школьников учебный год приносит много волнений и стрессов, и они едва ли не сильнее своих детей мечтают о каникулах.

Мы в AdMe.ru желаем ученикам и их мамам и папам меньше волноваться, даже если они попадут в такие ситуации.

Начало учебного года и родительские чаты

«Учебники труда в школе у сына подруги. Для мальчиков и для девочек»

А у ваших детей запрашивают информацию о доходах родителей?

Забираю брата из школы. Учительница говорит:

— Ваш брат в информации о себе не написал о доходах родителей.

— Каким образом это относится к учебе?

— Ну, это нужно знать.

— Кому?

— Я пожалуюсь завучу. © Wizard_Severus / Twitter

«Сказала ребенку подписать свою бутылку для воды, чтобы не перепутал в школе. Да уж, надо выражаться конкретнее»

«Бутылка для воды».

«У младшей сестры был первый учебный день в 3-м классе, и она решила, что это именно то, о чем необходимо рассказать учителю»

«Что тебе хочется рассказать учителю о себе?

Парень моей мамы Скотт изменял ей. Он переписывался с другой девушкой целый год».

«Сын вкусил все прелести онлайн-обучения: официальный верх и удобный низ»

«Первая домашняя работа дочери. Это будет долгий учебный год»

«Ты сама обычно принимаешь решения или за тебя это делает кто-то другой? Объясни свой ответ.

Я сама. Объяснять не люблю».

«Друг разрешил своей дочери самостоятельно собрать обед в школу»

Не получилось расширить кругозор

Несколько лет назад сын подруги, школьник, изучал древний мир. И вот сидит он и с усердием пересказывает маме параграф о том, как жили древние люди в пещерах. Мама, решив расширить кругозор сына, спрашивает: «Саша, а кто следит за костром, когда мужчины за мамонтом уходят?» Саша молчит, пытаясь найти ответ. Мама подсказывает: «Женщина». Саша в ответ недоуменно: «Ты что, мам, кто же ей огонь доверит? Она же краситься уйдет, и он потухнет». © NessaN / Pikabu

«Учительница русского языка показала сыну моей подруги, как надо подписывать тетрадь»

«В прошлом году мою сестру забыли наградить за призовое место в олимпиаде, поэтому сейчас учительница сделала ей подарок от себя. Я смеюсь уже минут 10»

«Дочь сделала мне временные татуировки, чтобы я был как папа ее одноклассника»

Учительница сказала, что оформлять проект можно хоть азбукой Морзе

«6-летняя дочь написала это про свою 23-летнюю учительницу»

«Я думала, учитель будет...

Моложе».

Что делать, если учительница навязывает детям свое мнение?

На днях дочь пришла из школы и заявила, что я бесполезная женщина и папа от нас скоро уйдет. А все потому, что учительница им сказала, что женщина обязательно должна работать, а дома сидят только глупые тетки, которые ленятся трудиться. А я ведь не работаю, потому что у нас четверо детей. Дома всегда чисто, приготовлена еда, и мне за день даже присесть некогда. © Ideer.ru

«Сын-второклассник вернулся из школы с куском спаржи в учебнике. Говорит, не может вспомнить, откуда он там взялся»

«У нас решили, что все ученики должны носить школьную форму определенного производителя, которая в полтора раза дороже, чем альтернатива из „Детского мира“»

Час назад это был новый карандаш для школы

«Сын в школе изучал медведей. Это медведь, которого он слепил»

«Люблю, когда учительница присылает фотографии с успехами моего сына в школе»

Не так пугает школа, как родительские чаты