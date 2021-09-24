20+ доказательств того, что у родителей школьников нервы как канаты
Сентябрь — время, когда дети переживают весь спектр эмоций: от радости до злости. А все потому, что снова начинаются занятия, зубрежка и контрольные. Но и родителям школьников учебный год приносит много волнений и стрессов, и они едва ли не сильнее своих детей мечтают о каникулах.
Мы в AdMe.ru желаем ученикам и их мамам и папам меньше волноваться, даже если они попадут в такие ситуации.
Начало учебного года и родительские чаты
«Учебники труда в школе у сына подруги. Для мальчиков и для девочек»
А у ваших детей запрашивают информацию о доходах родителей?
- Забираю брата из школы. Учительница говорит:
— Ваш брат в информации о себе не написал о доходах родителей.
— Каким образом это относится к учебе?
— Ну, это нужно знать.
— Кому?
— Я пожалуюсь завучу. © Wizard_Severus / Twitter
«Сказала ребенку подписать свою бутылку для воды, чтобы не перепутал в школе. Да уж, надо выражаться конкретнее»
«Бутылка для воды».
«У младшей сестры был первый учебный день в 3-м классе, и она решила, что это именно то, о чем необходимо рассказать учителю»
«Что тебе хочется рассказать учителю о себе?
Парень моей мамы Скотт изменял ей. Он переписывался с другой девушкой целый год».
«Сын вкусил все прелести онлайн-обучения: официальный верх и удобный низ»
«Первая домашняя работа дочери. Это будет долгий учебный год»
«Ты сама обычно принимаешь решения или за тебя это делает кто-то другой? Объясни свой ответ.
Я сама. Объяснять не люблю».
«Друг разрешил своей дочери самостоятельно собрать обед в школу»
Не получилось расширить кругозор
- Несколько лет назад сын подруги, школьник, изучал древний мир. И вот сидит он и с усердием пересказывает маме параграф о том, как жили древние люди в пещерах. Мама, решив расширить кругозор сына, спрашивает: «Саша, а кто следит за костром, когда мужчины за мамонтом уходят?» Саша молчит, пытаясь найти ответ. Мама подсказывает: «Женщина». Саша в ответ недоуменно: «Ты что, мам, кто же ей огонь доверит? Она же краситься уйдет, и он потухнет». © NessaN / Pikabu
«Учительница русского языка показала сыну моей подруги, как надо подписывать тетрадь»
«В прошлом году мою сестру забыли наградить за призовое место в олимпиаде, поэтому сейчас учительница сделала ей подарок от себя. Я смеюсь уже минут 10»
«Дочь сделала мне временные татуировки, чтобы я был как папа ее одноклассника»
Учительница сказала, что оформлять проект можно хоть азбукой Морзе
«6-летняя дочь написала это про свою 23-летнюю учительницу»
«Я думала, учитель будет...
Моложе».
Что делать, если учительница навязывает детям свое мнение?
- На днях дочь пришла из школы и заявила, что я бесполезная женщина и папа от нас скоро уйдет. А все потому, что учительница им сказала, что женщина обязательно должна работать, а дома сидят только глупые тетки, которые ленятся трудиться. А я ведь не работаю, потому что у нас четверо детей. Дома всегда чисто, приготовлена еда, и мне за день даже присесть некогда. © Ideer.ru
«Сын-второклассник вернулся из школы с куском спаржи в учебнике. Говорит, не может вспомнить, откуда он там взялся»
«У нас решили, что все ученики должны носить школьную форму определенного производителя, которая в полтора раза дороже, чем альтернатива из „Детского мира“»
Час назад это был новый карандаш для школы
«Сын в школе изучал медведей. Это медведь, которого он слепил»
«Люблю, когда учительница присылает фотографии с успехами моего сына в школе»
Не так пугает школа, как родительские чаты
Расскажите, как проходят школьные будни ваших детей.
Фото на превью AllTheSonsCheeseMen / Reddit
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