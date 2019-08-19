20+ доказательств того, что ремонт своими руками — это сплошные компромиссы

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Такие передачи, как «Школа ремонта» и «Квартирный вопрос», вселили в нас уверенность, что сделать ремонт самостоятельно и в кратчайшие сроки может каждый. Однако только тот, кто ступил на эту тропу, знает, каких титанических усилий требует даже переделка одной комнаты. И как бы мы все поначалу ни хотели сделать все на высшем уровне, в итоге мы всегда имеем то, что имеем.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, успокаивали себя фразой «И так сойдет!».

1. И мало кто заметил, что духовка вообще встроена в подоконник

2. Будем надеяться, что они не сделают там детскую

3. И не дай бог вам приспичит в туалет во время отжима машинки

4. Почему они просто не сдвинули его на пару сантиметров?

5. Остается только догадываться, что скрывается за этой дверью

6. Да, не каждая рука дотянется до рулона

7. «Инфракрасная лампа и дверь в ванной в моем гостиничном номере»

8. Кажется, даже Марио эта лестница была бы не по зубам

9. Перфекционистов просьба отвернуться

10. «На днях делали монтаж натяжного потолка и взгляд случайно упал на батареи. Комната 8 кв. м, и 54 секции батарей»

11. В туалете над каждым писуаром зачем-то висит зеркало

12. Одна ошибка, и ты останешься без ключей

13. В школе знали, куда нужно повесить телевизор

14. Черт с ним, с этим ковровым покрытием! Зачем там эти деревянные балки?

15. Классика жанра

16. «В этом туалете можно смотреть, как 500 твоих отражений единовременно справляют нужду»

17. Монтажная пена всему голова

18. Если что, это ковер такой

19. Чем дольше смотришь на это фото, тем хуже все становится

20. Да, это входная дверь. Да, это окно в ванную

21. И ведь кто-то же подумал, что это удачное решение...

А вам доводилось делать ремонт своими руками? С какими трудностями вам при этом пришлось столкнуться?