20+ доказательств того, что ремонт может потрепать нервы похлеще фильма ужасов

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Есть расхожее выражение — «ремонт хуже пожара». В большинстве случаев это, конечно же, художественное преувеличение, но бывает и так, что попытка привести в порядок дом или офис превращается в целый триллер, сюжету которого позавидовал бы сам Альфред Хичкок.

Мы в AdMe.ru изрядно понервничали, глядя на некоторые фото. Впрочем, бонус в конце статьи доказывает, что домашние животные могут сделать милым абсолютно все.

«Кто снайпер? Я снайпер! Хотел дырочку просверлить под канализацию. Просверлил. Почти»

«Эх, вот бы найти более дешевый способ сделать тенистый уголок...»

«Друг делает ремонт. И у него есть кот»

«Все наши компьютеры и система безопасности подключены здесь, поэтому мы не можем просто выдернуть вилку и все исправить»

Босс, я закрепил держатель для проводов!

Помогите!

Мастер установки кондиционеров, уровень «босс»

Босс, мы установили холодильник!

«Зато у нас теперь есть постоянно работающий удлинитель»

«Смотри, какая чудесная картина!» — «Ни слова больше...»

«Соседка сделала ремонт и поставила окно прямо напротив нашего санузла»

«А мои соседи устроили целую смотровую площадку напротив моего санузла»

Да-да, босс, двери в санузлы мы установили!

Вот что бывает, когда сносишь несущую стену

Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай!

Мастер-любитель использовал неправильные крепления для кухонных шкафчиков

Когда перенос булыжника не был предусмотрен заданием

«Заказал новый ковролин стоимостью $ 2 300, оплатил, а потом срезал с пола старый. И под ним оказался абсолютно новый деревянный пол. Отлично потраченные $ 2 300, просто великолепно»

Планки на дверь поставили, сэр!

«Так выглядят обои в ванной моего нового дома»

Кажется, кто-то психанул

Бонус № 1: «Когда ты делаешь ремонт в доме, где есть животные. Вот в такой позе я застал свою кошку»

Бонус № 2: «Привет! Я сделал небольшой ремонт, пока тебя не было дома. Надеюсь, ты не против»