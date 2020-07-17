20+ доказательств того, что ремонт может потрепать нервы похлеще фильма ужасов
Есть расхожее выражение — «ремонт хуже пожара». В большинстве случаев это, конечно же, художественное преувеличение, но бывает и так, что попытка привести в порядок дом или офис превращается в целый триллер, сюжету которого позавидовал бы сам Альфред Хичкок.
Мы в AdMe.ru изрядно понервничали, глядя на некоторые фото. Впрочем, бонус в конце статьи доказывает, что домашние животные могут сделать милым абсолютно все.
«Кто снайпер? Я снайпер! Хотел дырочку просверлить под канализацию. Просверлил. Почти»
«Эх, вот бы найти более дешевый способ сделать тенистый уголок...»
«Друг делает ремонт. И у него есть кот»
«Все наши компьютеры и система безопасности подключены здесь, поэтому мы не можем просто выдернуть вилку и все исправить»
Босс, я закрепил держатель для проводов!
Помогите!
Мастер установки кондиционеров, уровень «босс»
Босс, мы установили холодильник!
«Зато у нас теперь есть постоянно работающий удлинитель»
«Смотри, какая чудесная картина!» — «Ни слова больше...»
«Соседка сделала ремонт и поставила окно прямо напротив нашего санузла»
«А мои соседи устроили целую смотровую площадку напротив моего санузла»
Да-да, босс, двери в санузлы мы установили!
Вот что бывает, когда сносишь несущую стену
Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай!
Мастер-любитель использовал неправильные крепления для кухонных шкафчиков
Когда перенос булыжника не был предусмотрен заданием
«Заказал новый ковролин стоимостью $ 2 300, оплатил, а потом срезал с пола старый. И под ним оказался абсолютно новый деревянный пол. Отлично потраченные $ 2 300, просто великолепно»
Планки на дверь поставили, сэр!
«Так выглядят обои в ванной моего нового дома»
Кажется, кто-то психанул
Бонус № 1: «Когда ты делаешь ремонт в доме, где есть животные. Вот в такой позе я застал свою кошку»
Бонус № 2: «Привет! Я сделал небольшой ремонт, пока тебя не было дома. Надеюсь, ты не против»
А вам доводилось сталкиваться с какими-то неожиданностями во время ремонта?
Фото на превью tarktarkindustries / reddit