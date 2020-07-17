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20+ доказательств того, что ремонт может потрепать нервы похлеще фильма ужасов

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Есть расхожее выражение — «ремонт хуже пожара». В большинстве случаев это, конечно же, художественное преувеличение, но бывает и так, что попытка привести в порядок дом или офис превращается в целый триллер, сюжету которого позавидовал бы сам Альфред Хичкок.

Мы в AdMe.ru изрядно понервничали, глядя на некоторые фото. Впрочем, бонус в конце статьи доказывает, что домашние животные могут сделать милым абсолютно все.

«Кто снайпер? Я снайпер! Хотел дырочку просверлить под канализацию. Просверлил. Почти»

© SMexD / pikabu

«Эх, вот бы найти более дешевый способ сделать тенистый уголок...»

© allout_atl / reddit

«Друг делает ремонт. И у него есть кот»

© Unknown Author / imgur

«Все наши компьютеры и система безопасности подключены здесь, поэтому мы не можем просто выдернуть вилку и все исправить»

© vitaminrat / reddit

Босс, я закрепил держатель для проводов!

© damnappdoesntwork / reddit

Помогите!

© vikimal19 / reddit

Мастер установки кондиционеров, уровень «босс»

© DanKDogeYz / reddit

Босс, мы установили холодильник!

© waconcept / reddit

«Зато у нас теперь есть постоянно работающий удлинитель»

© Pan_Fried_Okra / reddit

«Смотри, какая чудесная картина!» — «Ни слова больше...»

© haleydaydream / reddit

«Соседка сделала ремонт и поставила окно прямо напротив нашего санузла»

© delishousmemes / reddit

«А мои соседи устроили целую смотровую площадку напротив моего санузла»

© Mssmjc / reddit

Да-да, босс, двери в санузлы мы установили!

© nm1515 / reddit

Вот что бывает, когда сносишь несущую стену

© fakeaccount572 / reddit

Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай!

© bloop3338 / reddit

Мастер-любитель использовал неправильные крепления для кухонных шкафчиков

© AksTheGreat / reddit

Когда перенос булыжника не был предусмотрен заданием

© B3PO1 / reddit

«Заказал новый ковролин стоимостью $ 2 300, оплатил, а потом срезал с пола старый. И под ним оказался абсолютно новый деревянный пол. Отлично потраченные $ 2 300, просто великолепно»

© tarktarkindustries / reddit

Планки на дверь поставили, сэр!

© ani625 / reddit

«Так выглядят обои в ванной моего нового дома»

© natey_boi1 / reddit

Кажется, кто-то психанул

© Blacknight10s / reddit

Бонус № 1: «Когда ты делаешь ремонт в доме, где есть животные. Вот в такой позе я застал свою кошку»

© naz2348 / reddit

Бонус № 2: «Привет! Я сделал небольшой ремонт, пока тебя не было дома. Надеюсь, ты не против»

© xbryanthomasx / reddit

А вам доводилось сталкиваться с какими-то неожиданностями во время ремонта?

Фото на превью tarktarkindustries / reddit
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