20+ доказательств того, что ребенок может «сделать» любого стендапера

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Интернет-ресурс «Говорят дети» просто кладезь детских афоризмов. А устами младенца, как известно, глаголет истина. И пусть от некоторых высказываний наших отпрысков хочется провалиться сквозь землю — в чувстве юмора и проницательности им не откажешь. Мы хотим поделиться с вами самыми удачными перлами, которые гарантированно подарят вам хорошее настроение.

AdMe.ru напоминает: если ваши дети тоже выдают гениальные фразы — делитесь их высказываниями с нами! Мы с удовольствием посмеемся вместе с вами.

***

Старший сын, будучи еще в младшей школе, пришел домой и объявил, что будет на утреннике силачом. Думала я, думала, гадала, какой же полагается костюм силачу... И ничего другого не придумалось, как сделать в виде костюма льва Бонифация: полосатое трико, перетянутое поясом, и гиря.

Стала я размышлять, где бы достать такой кусок пенопласта, чтобы из него вытесать гирю, а потом покрасить в черный цвет. Стала искать, где купить тельняшку большого размера, чтобы переделать ее в трико.

До утренника оставалось меньше недели, и тут я встретила нашу учительницу. Поделилась с ней своими размышлениями на тему, каким, наверное, должен быть костюм силача. А она смотрит на меня так удивленно:

— Какой силач? Он богатырь! Один из трех богатырей по сценарию.

Я в шоке! Представляю: выходят на утреннике три богатыря: двое в кольчугах, шлемах, с мечами, а один — в полосатом трико с гирей.

P. S. Костюм богатыря я все-таки сумела найти в рекордные сроки, но с тех пор я всегда обязательно уточняла у учительницы роль. @Talo4ka

***

Живем в Екатеринбурге. Одно время приходилось постоянно ездить на автобусе номер 14, а ходил он не особо часто.

И вот прилетели мы летом на море. Едем в такси из аэропорта в Геленджик и на трассе встречаем 14-й автобус, причем марка и даже цвет машины такие же, как у наших 14-х.

И тут дочь выдает:

— Теперь понятно, почему мы его так долго ждем. @bash

***

Внук с укоризненной интонацией говорит бабушке:

— Вот ты мне все время говоришь: «Думай что делаешь», «Делай правильно», а сама таблетку от давления запиваешь чашкой кофе! @Galina

***

Говорю сыну 7 лет:

— Покорми кошку.
— Чем?
— Под столом корм. Положи ей 3 ложки.
— Может 2?
— Давай 3.

Через время жена спрашивает:

— Почему у кошки в миске 3 ложки лежит?! @bash

***

Я на работе получаю молоко. Принесла полную сумку.

Дочка, 5 лет:

— Это откуда столько молока?
— С работы, за вредность.
— Ого, какая ты вредная! @Довидова Елена

***

Случай вчера в магазине произошел. Женщина ходила по магазину с ребенком лет 6. Мальчик подошел к витрине с мороженым и начал разглядывать. Мама спросила, какое ему взять. Он ответил, что ему не хочется, а потом повернулся и сказал:

— Мам, когда наконец-то изобретут лекарство от диабета, я тебе весь этот холодильник куплю и мы будем вдвоем его есть!

Женщина тепло так улыбнулась, и они ушли, оставив меня стоять с влажными глазами. @ propanmetan

***

Самый неприхотливый ребенок.

— Что бы ты хотела на день рождения?
— Чтобы все были счастливые, веселые, улыбались и — торт! @far_tuna

***

Звоню домой. Отвечает дочка (6 лет). Я спрашиваю:

— Папа что делает? Дай ему трубочку.

Слышу хлопающие дверцы шкафчиков и потом голос:

— Мам, какую трубочку ему дать?

Ребенок честно искал трубочку для папы. @Pola

***

Мальчик в магазине игрушек протягивает продавщице банкноту из игры «Монополия» и говорит:

— Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.
— Мальчик, эти деньги ненастоящие.
— Так ведь и тигр тоже ненастоящий! @medved

***

Оксана, придя из сада, рассказывает:

— Наша воспитательница на прогулке, как сурикат, все время стоит и смотрит, не случилось ли чего? @КАЦУБА

***

Мариша (2 года 8 месяцев) трогает колючий подбородок папы и изрекает:

— А мне бороду почему-то не сделали... @Romafka_

***

Спрашиваю сына:

— Уроков много задали?

Сын со вздохом:

— Тебе сегодня орать и орать... @Evgenyevich

***

Сын, читая Чехова:

— Чего они так страдают по этому вишневому саду? Это же просто деревья?!
— И это говорит человек, который плакал, сидя у мамы на коленях, когда узнал, что будем продавать старый шифоньер?
— Ну-у... @Violet

***

Вчера вечером замешиваю бисквитное тесто для именинного торта мужа, дочь крутится рядом. Я достала уксус, Тасе говорю:

— Это страшная отрава.

Дочь глаза округлила и молчком бежит к папе. И ему уже сообщает:

— Мама в твой торт яд добавила. @Владимир

***

Сегодня в зоопарке наблюдаем, как резвятся медведи: кусаются, борются, трутся.

Девочка лет 6:

— Мама, смотри, прямо как вы с папой!

Весь народ обернулся. @oksana_14

***

Бабушка:

— Тима, мы хотим, чтобы ты хорошо учился, окончил вуз, добился успехов в работе, а мы могли бы тобой гордиться.

Тимоха, 11 лет:

— Вообще-то у меня 1-е место на городских соревнованиях по судомодельному спорту, диплом за лучшую мужскую роль на школьном театральном фестивале, 2-е место по итогам математической недели в школе. Бабушка, ты можешь уже сейчас гордиться! @Светлана

***

Дочь пришла домой и заявляет:

— Вы все должны делать то, что я говорю!
— Почему это?
— Я здесь живу, а Мария Ивановна [воспитательница] сказала, чтобы я командовала у себя дома. Поэтому я здесь командую, и вы должны делать то, что я говорю. @Polinas Mommy

***

А у меня ребенок рыдает, потому что через 7 миллиардов лет нашей планеты не будет. @Хурма

***

Недавно было. Дочь:

— Пап, у меня зуб шатается!
— А ну, покажи!

Дочь выдергивает зуб, протягивает на ладошке:

— На, смотри. @Yasminurlik

***

Ребенок морщится от кислого мандарина, рассматривает косточку:

— Даже косточки у него лимонные!
— По размеру?
— По дизайну! @Boulogne

***

Сын, 8 лет, в деревне у бабушки внимательно смотрит, как поят водой корову. Потом говорит осуждающе:

— Так вот как молоко водой разбавляют! @Серёга У

***

Зашли мы с маленькой дочкой в магазин. Попросила копченую курицу. Продавщица полезла доставать, а я заметила, что дочка прислонилась к витрине, и говорю ей:

— Не облизывай!

Продавщица испуганно поворачивается и говорит:

— Я не облизываю!

Подняли настроение всей очереди. @Лана Саратовская

***

В магазине маленький внучек (года 3–4) теребит за рукав бабушку и канючит:

— Бабушка, ну купи мне чего-нибудь сладенького, ну или полусладенького... @Николай

Фото на превью Лана Саратовская

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