20+ доказательств того, что ребенок может «сделать» любого стендапера
Интернет-ресурс «Говорят дети» просто кладезь детских афоризмов. А устами младенца, как известно, глаголет истина. И пусть от некоторых высказываний наших отпрысков хочется провалиться сквозь землю — в чувстве юмора и проницательности им не откажешь. Мы хотим поделиться с вами самыми удачными перлами, которые гарантированно подарят вам хорошее настроение.
AdMe.ru напоминает: если ваши дети тоже выдают гениальные фразы — делитесь их высказываниями с нами! Мы с удовольствием посмеемся вместе с вами.
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Старший сын, будучи еще в младшей школе, пришел домой и объявил, что будет на утреннике силачом. Думала я, думала, гадала, какой же полагается костюм силачу... И ничего другого не придумалось, как сделать в виде костюма льва Бонифация: полосатое трико, перетянутое поясом, и гиря.
Стала я размышлять, где бы достать такой кусок пенопласта, чтобы из него вытесать гирю, а потом покрасить в черный цвет. Стала искать, где купить тельняшку большого размера, чтобы переделать ее в трико.
До утренника оставалось меньше недели, и тут я встретила нашу учительницу. Поделилась с ней своими размышлениями на тему, каким, наверное, должен быть костюм силача. А она смотрит на меня так удивленно:
— Какой силач? Он богатырь! Один из трех богатырей по сценарию.
Я в шоке! Представляю: выходят на утреннике три богатыря: двое в кольчугах, шлемах, с мечами, а один — в полосатом трико с гирей.
P. S. Костюм богатыря я все-таки сумела найти в рекордные сроки, но с тех пор я всегда обязательно уточняла у учительницы роль. @Talo4ka
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Живем в Екатеринбурге. Одно время приходилось постоянно ездить на автобусе номер 14, а ходил он не особо часто.
И вот прилетели мы летом на море. Едем в такси из аэропорта в Геленджик и на трассе встречаем 14-й автобус, причем марка и даже цвет машины такие же, как у наших 14-х.
И тут дочь выдает:
— Теперь понятно, почему мы его так долго ждем. @bash
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Внук с укоризненной интонацией говорит бабушке:
— Вот ты мне все время говоришь: «Думай что делаешь», «Делай правильно», а сама таблетку от давления запиваешь чашкой кофе! @Galina
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Говорю сыну 7 лет:
— Покорми кошку.
— Чем?
— Под столом корм. Положи ей 3 ложки.
— Может 2?
— Давай 3.
Через время жена спрашивает:
— Почему у кошки в миске 3 ложки лежит?! @bash
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Я на работе получаю молоко. Принесла полную сумку.
Дочка, 5 лет:
— Это откуда столько молока?
— С работы, за вредность.
— Ого, какая ты вредная! @Довидова Елена
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Случай вчера в магазине произошел. Женщина ходила по магазину с ребенком лет 6. Мальчик подошел к витрине с мороженым и начал разглядывать. Мама спросила, какое ему взять. Он ответил, что ему не хочется, а потом повернулся и сказал:
— Мам, когда наконец-то изобретут лекарство от диабета, я тебе весь этот холодильник куплю и мы будем вдвоем его есть!
Женщина тепло так улыбнулась, и они ушли, оставив меня стоять с влажными глазами. @ propanmetan
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Самый неприхотливый ребенок.
— Что бы ты хотела на день рождения?
— Чтобы все были счастливые, веселые, улыбались и — торт! @far_tuna
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Звоню домой. Отвечает дочка (6 лет). Я спрашиваю:
— Папа что делает? Дай ему трубочку.
Слышу хлопающие дверцы шкафчиков и потом голос:
— Мам, какую трубочку ему дать?
Ребенок честно искал трубочку для папы. @Pola
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Мальчик в магазине игрушек протягивает продавщице банкноту из игры «Монополия» и говорит:
— Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.
— Мальчик, эти деньги ненастоящие.
— Так ведь и тигр тоже ненастоящий! @medved
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Оксана, придя из сада, рассказывает:
— Наша воспитательница на прогулке, как сурикат, все время стоит и смотрит, не случилось ли чего? @КАЦУБА
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Мариша (2 года 8 месяцев) трогает колючий подбородок папы и изрекает:
— А мне бороду почему-то не сделали... @Romafka_
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Спрашиваю сына:
— Уроков много задали?
Сын со вздохом:
— Тебе сегодня орать и орать... @Evgenyevich
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Сын, читая Чехова:
— Чего они так страдают по этому вишневому саду? Это же просто деревья?!
— И это говорит человек, который плакал, сидя у мамы на коленях, когда узнал, что будем продавать старый шифоньер?
— Ну-у... @Violet
***
Вчера вечером замешиваю бисквитное тесто для именинного торта мужа, дочь крутится рядом. Я достала уксус, Тасе говорю:
— Это страшная отрава.
Дочь глаза округлила и молчком бежит к папе. И ему уже сообщает:
— Мама в твой торт яд добавила. @Владимир
***
Сегодня в зоопарке наблюдаем, как резвятся медведи: кусаются, борются, трутся.
Девочка лет 6:
— Мама, смотри, прямо как вы с папой!
Весь народ обернулся. @oksana_14
***
Бабушка:
— Тима, мы хотим, чтобы ты хорошо учился, окончил вуз, добился успехов в работе, а мы могли бы тобой гордиться.
Тимоха, 11 лет:
— Вообще-то у меня 1-е место на городских соревнованиях по судомодельному спорту, диплом за лучшую мужскую роль на школьном театральном фестивале, 2-е место по итогам математической недели в школе. Бабушка, ты можешь уже сейчас гордиться! @Светлана
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Дочь пришла домой и заявляет:
— Вы все должны делать то, что я говорю!
— Почему это?
— Я здесь живу, а Мария Ивановна [воспитательница] сказала, чтобы я командовала у себя дома. Поэтому я здесь командую, и вы должны делать то, что я говорю. @Polinas Mommy
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А у меня ребенок рыдает, потому что через 7 миллиардов лет нашей планеты не будет. @Хурма
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Недавно было. Дочь:
— Пап, у меня зуб шатается!
— А ну, покажи!
Дочь выдергивает зуб, протягивает на ладошке:
— На, смотри. @Yasminurlik
***
Ребенок морщится от кислого мандарина, рассматривает косточку:
— Даже косточки у него лимонные!
— По размеру?
— По дизайну! @Boulogne
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Сын, 8 лет, в деревне у бабушки внимательно смотрит, как поят водой корову. Потом говорит осуждающе:
— Так вот как молоко водой разбавляют! @Серёга У
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Зашли мы с маленькой дочкой в магазин. Попросила копченую курицу. Продавщица полезла доставать, а я заметила, что дочка прислонилась к витрине, и говорю ей:
— Не облизывай!
Продавщица испуганно поворачивается и говорит:
— Я не облизываю!
Подняли настроение всей очереди. @Лана Саратовская
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В магазине маленький внучек (года 3–4) теребит за рукав бабушку и канючит:
— Бабушка, ну купи мне чего-нибудь сладенького, ну или полусладенького... @Николай
Фото на превью Лана Саратовская