20+ доказательств того, что ребенок может «сделать» любого стендапера

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Интернет-ресурс «Говорят дети» просто кладезь детских афоризмов. А устами младенца, как известно, глаголет истина. И пусть от некоторых высказываний наших отпрысков хочется провалиться сквозь землю — в чувстве юмора и проницательности им не откажешь. Мы хотим поделиться с вами самыми удачными перлами, которые гарантированно подарят вам хорошее настроение.

AdMe.ru напоминает: если ваши дети тоже выдают гениальные фразы — делитесь их высказываниями с нами! Мы с удовольствием посмеемся вместе с вами.

***

Старший сын, будучи еще в младшей школе, пришел домой и объявил, что будет на утреннике силачом. Думала я, думала, гадала, какой же полагается костюм силачу... И ничего другого не придумалось, как сделать в виде костюма льва Бонифация: полосатое трико, перетянутое поясом, и гиря. Стала я размышлять, где бы достать такой кусок пенопласта, чтобы из него вытесать гирю, а потом покрасить в черный цвет. Стала искать, где купить тельняшку большого размера, чтобы переделать ее в трико. До утренника оставалось меньше недели, и тут я встретила нашу учительницу. Поделилась с ней своими размышлениями на тему, каким, наверное, должен быть костюм силача. А она смотрит на меня так удивленно: — Какой силач? Он богатырь! Один из трех богатырей по сценарию. Я в шоке! Представляю: выходят на утреннике три богатыря: двое в кольчугах, шлемах, с мечами, а один — в полосатом трико с гирей. P. S. Костюм богатыря я все-таки сумела найти в рекордные сроки, но с тех пор я всегда обязательно уточняла у учительницы роль. @Talo4ka

***

Живем в Екатеринбурге. Одно время приходилось постоянно ездить на автобусе номер 14, а ходил он не особо часто. И вот прилетели мы летом на море. Едем в такси из аэропорта в Геленджик и на трассе встречаем 14-й автобус, причем марка и даже цвет машины такие же, как у наших 14-х. И тут дочь выдает: — Теперь понятно, почему мы его так долго ждем. @bash

***

Внук с укоризненной интонацией говорит бабушке: — Вот ты мне все время говоришь: «Думай что делаешь», «Делай правильно», а сама таблетку от давления запиваешь чашкой кофе! @Galina

***

Говорю сыну 7 лет: — Покорми кошку.

— Чем?

— Под столом корм. Положи ей 3 ложки.

— Может 2?

— Давай 3. Через время жена спрашивает: — Почему у кошки в миске 3 ложки лежит?! @bash

***

Я на работе получаю молоко. Принесла полную сумку. Дочка, 5 лет: — Это откуда столько молока?

— С работы, за вредность.

— Ого, какая ты вредная! @Довидова Елена

***

Случай вчера в магазине произошел. Женщина ходила по магазину с ребенком лет 6. Мальчик подошел к витрине с мороженым и начал разглядывать. Мама спросила, какое ему взять. Он ответил, что ему не хочется, а потом повернулся и сказал: — Мам, когда наконец-то изобретут лекарство от диабета, я тебе весь этот холодильник куплю и мы будем вдвоем его есть! Женщина тепло так улыбнулась, и они ушли, оставив меня стоять с влажными глазами. @ propanmetan

***

Самый неприхотливый ребенок. — Что бы ты хотела на день рождения?

— Чтобы все были счастливые, веселые, улыбались и — торт! @far_tuna

***

Звоню домой. Отвечает дочка (6 лет). Я спрашиваю: — Папа что делает? Дай ему трубочку. Слышу хлопающие дверцы шкафчиков и потом голос: — Мам, какую трубочку ему дать? Ребенок честно искал трубочку для папы. @Pola

***

Мальчик в магазине игрушек протягивает продавщице банкноту из игры «Монополия» и говорит: — Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.

— Мальчик, эти деньги ненастоящие.

— Так ведь и тигр тоже ненастоящий! @medved

***

Оксана, придя из сада, рассказывает: — Наша воспитательница на прогулке, как сурикат, все время стоит и смотрит, не случилось ли чего? @КАЦУБА

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Мариша (2 года 8 месяцев) трогает колючий подбородок папы и изрекает: — А мне бороду почему-то не сделали... @Romafka_

***

Спрашиваю сына: — Уроков много задали? Сын со вздохом: — Тебе сегодня орать и орать... @Evgenyevich

***

Сын, читая Чехова: — Чего они так страдают по этому вишневому саду? Это же просто деревья?!

— И это говорит человек, который плакал, сидя у мамы на коленях, когда узнал, что будем продавать старый шифоньер?

— Ну-у... @Violet

***

Вчера вечером замешиваю бисквитное тесто для именинного торта мужа, дочь крутится рядом. Я достала уксус, Тасе говорю: — Это страшная отрава. Дочь глаза округлила и молчком бежит к папе. И ему уже сообщает: — Мама в твой торт яд добавила. @Владимир

***

Сегодня в зоопарке наблюдаем, как резвятся медведи: кусаются, борются, трутся. Девочка лет 6: — Мама, смотри, прямо как вы с папой! Весь народ обернулся. @oksana_14

***

Бабушка: — Тима, мы хотим, чтобы ты хорошо учился, окончил вуз, добился успехов в работе, а мы могли бы тобой гордиться. Тимоха, 11 лет: — Вообще-то у меня 1-е место на городских соревнованиях по судомодельному спорту, диплом за лучшую мужскую роль на школьном театральном фестивале, 2-е место по итогам математической недели в школе. Бабушка, ты можешь уже сейчас гордиться! @Светлана

***

Дочь пришла домой и заявляет: — Вы все должны делать то, что я говорю!

— Почему это?

— Я здесь живу, а Мария Ивановна [воспитательница] сказала, чтобы я командовала у себя дома. Поэтому я здесь командую, и вы должны делать то, что я говорю. @Polinas Mommy

***

А у меня ребенок рыдает, потому что через 7 миллиардов лет нашей планеты не будет. @Хурма

***

Недавно было. Дочь: — Пап, у меня зуб шатается!

— А ну, покажи! Дочь выдергивает зуб, протягивает на ладошке: — На, смотри. @Yasminurlik

***

Ребенок морщится от кислого мандарина, рассматривает косточку: — Даже косточки у него лимонные!

— По размеру?

— По дизайну! @Boulogne

***

Сын, 8 лет, в деревне у бабушки внимательно смотрит, как поят водой корову. Потом говорит осуждающе: — Так вот как молоко водой разбавляют! @Серёга У

***

Зашли мы с маленькой дочкой в магазин. Попросила копченую курицу. Продавщица полезла доставать, а я заметила, что дочка прислонилась к витрине, и говорю ей: — Не облизывай! Продавщица испуганно поворачивается и говорит: — Я не облизываю! Подняли настроение всей очереди. @Лана Саратовская

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В магазине маленький внучек (года 3–4) теребит за рукав бабушку и канючит: — Бабушка, ну купи мне чего-нибудь сладенького, ну или полусладенького... @Николай