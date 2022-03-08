20+ доказательств того, что простой поход в парикмахерскую может обернуться незабываемым приключением

Каждый человек хотя бы раз в жизни оказывается в парикмахерской. Кто-то мечтает о совершенно новом образе, другие хотят просто освежить прическу. Но порой полученный результат несколько отчается от ожиданий. И подобные походы остаются в памяти на долгое время.