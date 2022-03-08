20+ доказательств того, что простой поход в парикмахерскую может обернуться незабываемым приключением
Каждый человек хотя бы раз в жизни оказывается в парикмахерской. Кто-то мечтает о совершенно новом образе, другие хотят просто освежить прическу. Но порой полученный результат несколько отчается от ожиданий. И подобные походы остаются в памяти на долгое время.
Мы в AdMe.ru думаем, что любой опыт — это бесценная вещь. Пусть иногда после стрижки и приходится скрывать творения мастера с помощью головного убора.
- Подружка открыла салон и жаловалась, что клиентов у нее — кот наплакал. Решила я ей помочь. Договорились добавить коричневых «перьев» в мою черную шевелюру. Красит она меня и все болтает о своем муже. А я уже опаздываю. Наконец закончили, она разворачивает меня в кресле, и я вижу настоящее пугало с желтыми волосами, которые похожи на солому. От дальнейшей окраски я отказалась. © Sandra Bard / Quora
- У дочурки был день рождения, и мы пошли в парикмахерскую, просто чтобы немного освежить ей стрижку. Мастер закончил работу и предложил сделать дочке французскую косу в подарок. Ребенок в восторге. А на следующий день я расплетаю ей волосы и обнаруживаю, что у нее весь затылок сострижен неровно. Пришлось идти ругаться в салон. © Becci Winkler / Quora
- Мне как-то мастер так обкорнал волосы, что с одной стороны они были длиннее, чем с другой. Предложил это поправить. Но я бы его ни в жизни больше к своей голове не подпустила. © RAG_DOLL007 / Twitter
- Решила окрасить волосы не в салоне, а в школе красоты. Мне всего лишь хотелось добавить темных тонов к шевелюре. Делала это уже 100 раз. Даже фотографию стилисту показала. Тут заходит инструктор, и по его лицу сразу понятно: что-то пошло не так. Оказывается, на снимке была тень, девушка ошиблась и сделала мне абсолютно черную макушку и светло-коричневые пряди на кончиках волос. © penelopeann / Reddit
- Решила немного укоротить волосы и осветлить их до моего естественного цвета. Прихожу в парикмахерскую и рассказываю, что хочу. Никаких проблем. Первым делом мастер состригла мне кучу волос. Я спрашиваю ее, когда же мы будем красить. А она в ответ выдает: «Так с вашими волосами этого нельзя сделать». В жизни бы ее к волосам не подпустила, если б знала, чем это закончится. © lilly969 / Reddit
- Меня как-то настолько плохо подстригли, что даже администратор салона вышел с извинениями. © thetexquire / Twitter
- Решила сделать короткую стрижку, чтобы пряди спереди были чуть длиннее, чем сзади. Показала мастеру фото. Она сначала старательно изучала ножницы, потом опрыскивала волосы, пока вода на пол не закапала. А из стрижки вообще шоу устроила. В результате прическа моя напоминала треугольник, а папа сказал, что я похожа на дорогущий абажур. © Aditi Sobti / Quora
- Прямо в середине стрижки парикмахеру позвонила жена и сказала, что рожает. Он второпях ускакал, попросив меня вернуться завтра. А мне половину волос обкорнали, а вторую нет. Сутки я ходила с самой жуткой прической на свете, хотя я больше переживала за парня и его супругу. © dkelly3232 / Reddit
- Мне однажды сделали просто отвратительную стрижку. Мой парень (а теперь уже муж) даже посоветовал мне носить берет. © justjesspalmer / Twitter
- Мне дико хотелось окрасить волосы в неоново-синий цвет. Выбрала отличного мастера, молодую девочку, и записалась к ней. И вот колдует она над моей шевелюрой, а все вокруг шушукаются. Я аж взмокла, чувствую, что-то не то. Надо было оттуда с самого начала бежать — она умудрилась покрасить мои волосы во что-то серо-зеленое. © Jess Terry / Quora
- Нужна была мне простейшая стрижка, ничего особенного. Вместо того чтобы делом заниматься, мастер кучу времени потратила на расчесывание моих волос, опрыскивание их всякой всячиной и рассказы о том, что я должна купить у нее специальный кондиционер. А когда я ей заявила, что своей косметикой довольна, она подстригла меня за какие-то 5 минут. © crimp_match / Reddit
- Как-то мне настолько плохо окрасили волосы, что я аж онемела. Ни словечка не могла выдавить. Хорошо хоть, со мной подружка была. Она просто взглянула на мою физиономию и попросила перекрасить шевелюру, чтобы я не напоминала дорожный конус. Пришлось потратить еще 3 часа на исправление этого всего. © mocena / Twitter
- Пришла я однажды в парикмахерскую. Говорю, мол, так и так, хочу подстричься под каре, сзади «шапочку», чтобы объем был, а челку оставить. Серьезная дама оглядела меня внимательно и строго заявила: «А знаешь, дочка, тебе такая стрижка не пойдет. Надо бы щеки под волосами спрятать». © Lpinna / Pikabu
- Решила сделать очень короткую стрижку и покраситься в рыжий цвет. Записалась к новому мастеру и рассказала, что хочу. Видно, мы не слишком хорошо поняли друг друга, потому что он обкорнал меня почти под ноль, спереди оставил длинную высветленную до белизны челку, завитую в кок. В результате мой 2-летний ребенок с воплями убежал при встрече и еще пару дней подходил к странной маме с опаской.
- Подравнивали мне стрижку машинкой. Тут я чихнул, и мастер выстриг мне здоровенный кусок волос на голове. Пришлось где-то месяц носить кепку. © Storytellerbobfan / Reddit
- Пришла в парикмахерскую. Говорю, что хочу немного укоротить свои волосы, сантиметров на 5. Дама лихо зачесала мне пряди назад и буквально несколькими движениями обкорнала шевелюру на нужную длину. Когда я робко попросила подровнять кончики, она заявила, что это уже стрижка и надо было заранее предупреждать. © Carmen Leno / Quora
- Мой мастер уехал в отпуск, а мне надо было прической заняться. Решила не рисковать и отправилась в самый дорогой салон в городе. Попросила окрасить волосы в мой обычный медово-золотистый цвет. Парикмахер закончила, поворачивает меня к зеркалу, и у меня отвисает челюсть. Моя шевелюра совершенно серая. И как я с ней ни спорила, она все равно утверждала, что цвет тот, что надо. © Aisha Eliza / Quora
- Я тут прилично оброс. Записался в ближайшую парикмахерскую, пришел, пояснил, что хочу: сбрить бока в ноль, вывести четкую линию, верх не трогать. Результат стрижки был потрясающий. Буквально. Сверху все ерепенится, мне откромсали кусок челки машинкой, по остальным волосам словно топором прошлись. Пришлось дома налысо обриться. © YuraMild / Pikabu
- Пришла моя знакомая в парикмахерскую, села в кресло и объясняет мастеру, как ее стричь. Где побольше оставить, где поменьше, на каком уровне челку подрезать. Даже фото на смартфоне показала. Мастер долго ее слушала, не перебивала, а когда женщина закончила свой монолог, заявила: «Запомните, вы можете хотеть какую угодно стрижку, а мастер стрижет так, как умеет!» © PolAnd1962 / Pikabu
- Попросил мастера подстричь меня покороче, не уточняя насколько. Я-то хотел убрать сантиметров 5 и сохранить ту же форму. А она решила, что меня нужно побрить под машинку. Довольно быстро осознали, что вкладывали в одно понятие разные значение. Но для моей шевелюры было уже слишком поздно. © ObsoleteOnDay0 / Reddit
- У меня от природы кудрявые волосы. Показала мастеру, до какого уровня их стричь. Ну, она намочила пряди, распрямила — да и остригла до той самый длины. Жаль, забыла, что они у меня завиваются. В результате шевелюра встала дыбом, и я стала похожа на одуванчик. © nonsensicalusername / Reddit
А вы предпочитаете заниматься волосами дома или ходите в салон? Почему?
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