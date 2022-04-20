20+ доказательств того, что повара иногда могут такое начудить — хоть стой, хоть падай

На кухне работы хоть отбавляй, и порой времени не остается даже на то, чтобы перекусить. Но если поварам удается-таки выкроить свободную минутку, то они дают волю креативу. Мастерят поделки из овощей, придумывают тематические костюмы, оставляют друг другу веселые послания — словом, не дают рутине себя поглотить и изо всех сил стараются поддерживать боевой дух.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, у которых приколов на кухне хватит на целую юмористическую телепередачу. А в бонусе расскажем о шеф-поваре, с которым лучше шутки не шутить.

«Ржу не могу, только взгляните на этого парня, он запросто может стать новым талисманом кухни!»

«Мы решили немного повеселиться с красными шапочками»

Когда на работе шеф-повар юморист

«Есть еще повара, которые балуют себя в выходной такой вкусной едой? Люблю себя порадовать»

Когда креатив бьет через край

«Шеф разрешил одному из поваров пиццерии покрасить входную дверь, и вот результат»

«На работе мы любим немного повеселиться»

«Сделал это на работе»

«Мне очень нравится, как мы делаем кальмаров. Маринад просто бомба — шеф-повар отлично поработал»

«Этот котенок встретил меня сегодня»

«А вы оставляете своим коллегам такие милые сюрпризы?»

Иногда можно немного повеселиться с остатками сыра

«Мой костюм на работе — „железный повар“»

Импровизированная игла для чеков на подставке из картофеля

«Я бабушка, и мне очень весело на работе»

«Сегодняшний забавный перекус — сэндвич со спагетти и фрикадельками»

«Один из моих поваров решил, что самое время вздремнуть»

Бонус: шеф-повар, с которым лучше шутки не шутить

Меня уволили в первый рабочий день. Я пришла на должность повара и, когда рабочий день был в самом разгаре, готовя салат, откусила попку у огурца, как привыкла делать дома. И в этот момент я поняла, что шеф это увидел... В общем, меня сразу же отправили домой. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK