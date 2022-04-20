20+ доказательств того, что повара иногда могут такое начудить — хоть стой, хоть падай
На кухне работы хоть отбавляй, и порой времени не остается даже на то, чтобы перекусить. Но если поварам удается-таки выкроить свободную минутку, то они дают волю креативу. Мастерят поделки из овощей, придумывают тематические костюмы, оставляют друг другу веселые послания — словом, не дают рутине себя поглотить и изо всех сил стараются поддерживать боевой дух.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, у которых приколов на кухне хватит на целую юмористическую телепередачу. А в бонусе расскажем о шеф-поваре, с которым лучше шутки не шутить.
«Ржу не могу, только взгляните на этого парня, он запросто может стать новым талисманом кухни!»
«Мы решили немного повеселиться с красными шапочками»
Когда на работе шеф-повар юморист
«Есть еще повара, которые балуют себя в выходной такой вкусной едой? Люблю себя порадовать»
Когда креатив бьет через край
«Шеф разрешил одному из поваров пиццерии покрасить входную дверь, и вот результат»
«На работе мы любим немного повеселиться»
«Сделал это на работе»
«Мне очень нравится, как мы делаем кальмаров. Маринад просто бомба — шеф-повар отлично поработал»
«Этот котенок встретил меня сегодня»
«А вы оставляете своим коллегам такие милые сюрпризы?»
Иногда можно немного повеселиться с остатками сыра
«Мой костюм на работе — „железный повар“»
Импровизированная игла для чеков на подставке из картофеля
«Я бабушка, и мне очень весело на работе»
«Сегодняшний забавный перекус — сэндвич со спагетти и фрикадельками»
«Один из моих поваров решил, что самое время вздремнуть»
Бонус: шеф-повар, с которым лучше шутки не шутить
- Меня уволили в первый рабочий день. Я пришла на должность повара и, когда рабочий день был в самом разгаре, готовя салат, откусила попку у огурца, как привыкла делать дома. И в этот момент я поняла, что шеф это увидел... В общем, меня сразу же отправили домой. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А как вы считаете, повар — это призвание? Или любой может научиться классно готовить и начать запросто собирать мишленовские звезды?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что повара иногда могут такое начудить — хоть стой, хоть падай
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