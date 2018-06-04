20+ померанцев, в которых вы узнаете себя

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Эти милые комочки пуха назвали в честь исторической области в Германии — Померании. Однако особую популярность шпицы приобрели в 1870 году, во времена правления королевы Виктории, которая так любила своего питомца Марко, что не расставалась с ним ни на минуту. Ну а мы же в этой статье хотим показать вам, как много общего на самом деле между этими харизматичными собачками и нами.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на этих прелестных созданий вместе.

Это я заказываю еще один коктейль (хотя первого было вполне достаточно)

Это я пытаюсь быть милой, когда меня застали на месте преступления

Это я после того, как мне дали горячую воду

Это я, полна сил, встаю на пробежку в 6 утра

Это я купила новые туфли и хочу всем их продемонстрировать

Это я совсем не позирую для фоточки в инстаграм

Это я сделала новую стрижку у модного парикмахера

Это я устроила себе ленивый выходной

Это я все-таки собралась на пробежку, но решила пофоткать свои кеды

Это я вся в дедлайнах, но стараюсь сохранять спокойствие (не очень успешно)

Это мы с другом на море (долго ловили такой свет)

Это я как произведение искусства

Как же приехать из отпуска и не привезти такую фотку

Это я в первый день отпуска

Это я в костюме для дайвинга

Это я наслаждаюсь летом

Это мы с другом захотели собрать музыкальную группу (но кроме нас никто не пришел на репетицию)

Отпускные селфи

Это меня подбрасывают и я в панике (реально страшно вообще-то)

Это любимый сфоткал меня, когда я сплю

Это я не умею водить, но мне дали сфоткаться за рулем, типа я Шумахер

Когда не была на парах весь семестр и пришла за троечкой

Это я таки научилась стоять на руках

Это мы с подругой уже шестой час гуляем по магазинам

Это я со своим парнем (на самом деле нет)

А вы узнали себя?