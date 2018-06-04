20+ померанцев, в которых вы узнаете себя
Эти милые комочки пуха назвали в честь исторической области в Германии — Померании. Однако особую популярность шпицы приобрели в 1870 году, во времена правления королевы Виктории, которая так любила своего питомца Марко, что не расставалась с ним ни на минуту. Ну а мы же в этой статье хотим показать вам, как много общего на самом деле между этими харизматичными собачками и нами.
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Это я заказываю еще один коктейль (хотя первого было вполне достаточно)
Это я пытаюсь быть милой, когда меня застали на месте преступления
Это я после того, как мне дали горячую воду
Это я, полна сил, встаю на пробежку в 6 утра
Это я купила новые туфли и хочу всем их продемонстрировать
Это я совсем не позирую для фоточки в инстаграм
Это я сделала новую стрижку у модного парикмахера
Это я устроила себе ленивый выходной
Это я все-таки собралась на пробежку, но решила пофоткать свои кеды
Это я вся в дедлайнах, но стараюсь сохранять спокойствие (не очень успешно)
Это мы с другом на море (долго ловили такой свет)
Это я как произведение искусства
Как же приехать из отпуска и не привезти такую фотку
Это я в первый день отпуска
Это я в костюме для дайвинга
Это я наслаждаюсь летом
Это мы с другом захотели собрать музыкальную группу (но кроме нас никто не пришел на репетицию)
Отпускные селфи
Это меня подбрасывают и я в панике (реально страшно вообще-то)
Это любимый сфоткал меня, когда я сплю
Это я не умею водить, но мне дали сфоткаться за рулем, типа я Шумахер
Когда не была на парах весь семестр и пришла за троечкой
Это я таки научилась стоять на руках
Это мы с подругой уже шестой час гуляем по магазинам
Это я со своим парнем (на самом деле нет)
А вы узнали себя?
Фото на превью GallowBoob / reddit