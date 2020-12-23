20+ доказательств того, что первые 40 лет в жизни мальчика — самые трудные

Мужчины составляют почти половину населения планеты. Нет необходимости объяснять, что у них своеобразное чувство юмора. Но случаются моменты, когда парни проявляют себя так, что не совсем понятно, смеяться нужно или плакать. Не зря говорят: «Первые 40 лет в жизни мальчика — самые трудные». Ведь иногда даже простая просьба жены может быть выполнена совсем не так, как она себе это представляла.

Мы в AdMe.ru уверены, что за каждым нестандартным поступком мужчины из нашей подборки скрывается желание добавить в ваш день чуточку веселья.

1. «После многочисленных замечаний, сделанных мужу по поводу того, что он неправильно вставляет туалетную бумагу, я увидела это»

2. «Мой супруг, возможно, переборщил с индейкой... Немного»

3. «Попросила мужа купить кабачки»

4. Интересная теория. Возможно, даже гениальная

5. «Попросила мужа посмотреть, что мне с Lamoda пришло»

6. «Моя подруга пришла домой и увидела своего мужа с собаками»

7. «Я спросила супруга, какой длины кухонный стол. Вот что он мне прислал»

8. «Когда мой муж занимается стиркой»

9. «Как мой парень принимает ванну»

10. «Сегодня я делаю свою первую домашнюю пиццу. Похоже, мой молодой человек с нетерпением ее ждет»

11. «Вот что происходит, когда оставляешь парня одного. Напомните мне, чтобы я никогда больше не обедала у него дома»

12. «Попросила бойфренда завязать мне платье»

13. «Мой муж решил убрать осиное гнездо»

14. «Муж оставил немного сока в холодильнике на потом»

15. «Моему брату 40 лет, он не женат, не имеет детей и живет один. Мне пришло это сообщение от него в 3 часа ночи. Я беспокоюсь»

16. «Как мой брат играет в игры...»

17. «Мой парень нашел идеальное применение карману своей рубашки»

18. «Когда меня нет дома, мой молодой человек любит наряжать нашу кошку. Сегодня совершенно новый уровень безумия»

19. «Попросила парня закрыть пакеты с чипсами»

Он сделал то, что вы просили. © theresonly151 / Reddit

20. «Сегодня попросила своего бойфренда убраться»

По крайней мере он пытается. Мой отвлекается, и все заканчивается тем, что он смотрит телевизор с тряпкой для вытирания пыли в руке. © MaryTylerRoar / Reddit

21. «Моя подруга хотела, чтобы я разложил ее одежду. Я оставил ей сообщение»