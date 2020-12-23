20+ доказательств того, что первые 40 лет в жизни мальчика — самые трудные
Мужчины составляют почти половину населения планеты. Нет необходимости объяснять, что у них своеобразное чувство юмора. Но случаются моменты, когда парни проявляют себя так, что не совсем понятно, смеяться нужно или плакать. Не зря говорят: «Первые 40 лет в жизни мальчика — самые трудные». Ведь иногда даже простая просьба жены может быть выполнена совсем не так, как она себе это представляла.
Мы в AdMe.ru уверены, что за каждым нестандартным поступком мужчины из нашей подборки скрывается желание добавить в ваш день чуточку веселья.
1. «После многочисленных замечаний, сделанных мужу по поводу того, что он неправильно вставляет туалетную бумагу, я увидела это»
2. «Мой супруг, возможно, переборщил с индейкой... Немного»
3. «Попросила мужа купить кабачки»
4. Интересная теория. Возможно, даже гениальная
5. «Попросила мужа посмотреть, что мне с Lamoda пришло»
6. «Моя подруга пришла домой и увидела своего мужа с собаками»
7. «Я спросила супруга, какой длины кухонный стол. Вот что он мне прислал»
8. «Когда мой муж занимается стиркой»
9. «Как мой парень принимает ванну»
10. «Сегодня я делаю свою первую домашнюю пиццу. Похоже, мой молодой человек с нетерпением ее ждет»
11. «Вот что происходит, когда оставляешь парня одного. Напомните мне, чтобы я никогда больше не обедала у него дома»
12. «Попросила бойфренда завязать мне платье»
13. «Мой муж решил убрать осиное гнездо»
14. «Муж оставил немного сока в холодильнике на потом»
15. «Моему брату 40 лет, он не женат, не имеет детей и живет один. Мне пришло это сообщение от него в 3 часа ночи. Я беспокоюсь»
16. «Как мой брат играет в игры...»
17. «Мой парень нашел идеальное применение карману своей рубашки»
18. «Когда меня нет дома, мой молодой человек любит наряжать нашу кошку. Сегодня совершенно новый уровень безумия»
19. «Попросила парня закрыть пакеты с чипсами»
- Он сделал то, что вы просили. © theresonly151 / Reddit
20. «Сегодня попросила своего бойфренда убраться»
- По крайней мере он пытается. Мой отвлекается, и все заканчивается тем, что он смотрит телевизор с тряпкой для вытирания пыли в руке. © MaryTylerRoar / Reddit
21. «Моя подруга хотела, чтобы я разложил ее одежду. Я оставил ей сообщение»
Как часто в вашей жизни бывают моменты, когда хочется сказать мужу, парню, отцу или брату: «Ты вообще с какой планеты?!»
Фото на превью papahance / reddit