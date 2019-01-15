20+ доказательств того, что отношения — это непрекращающаяся война

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Это в теории мы все терпеливо работаем над отношениями. А на практике мало кто успевает досчитать до 10, прежде чем в очередной раз взорваться по поводу неряшливости в быту или странных гастрономических пристрастий второй половины. Увы, но многие привычки, которые люди приносят в свои семьи, настолько задевают их партнеров, что способны превратить дом в поле боевых действий. Остается одно: рассматривать эти досадные особенности не как причину капитуляции, а как повод вдоволь вместе посмеяться.

По наблюдениям AdMe.ru, у пользователей сети накопилось немало претензий к своим спутникам жизни. К счастью, большинству хватает мудрости и чувства юмора обернуть бытовые разногласия в безобидную шутку.

1. «10-летний спор с женой наконец-то окончен»

«Чтобы продлить свежесть продукта, полностью удалите и выбросите фольгу».

2. Ох уж эти соцсети! Вечный повод для раздоров

3. «Мой парень искренне уверен, что убрал игру»

4. «Кое-кто открыл новый тюбик зубной пасты, несмотря на то что предыдущий еще наполовину полон»

5. «Муж предпочитает класть штаны рядом с корзиной для грязного белья, и никак иначе»

6. «Перед тем как сделать фото, жена сказала: „Только не двигайся!“»

7. «Просто попросила бойфренда развесить белье»

8. «Жена прислала мне это фото без каких-либо объяснений. Похоже, я только что стал владельцем собаки»

9. Когда телефон не только средство связи, но и маркер взаимоотношений в семье

10. «Моя жена использует гаджеты вместо тарелки»

11. Мужской способ вынимать вещи из шкафа

12. «„Ну ты же не будешь против, если я вырежу кусочек прямо посередине?“ По всей видимости, именно так думала моя девушка и теперь по совместительству мой смертный враг»

13. «Часы на кухонной технике моего парня. Для справки: сейчас 5:16»

14. Хорошо, когда любимый заботится о тебе, если ты болеешь. Плохо, когда ваши представления о заботе не совпадают

15. «Так выглядит прикроватная тумбочка моей супруги»

16. В каждой семье свои сложности

17. «Именно так моя девушка вскрывает любую упаковку. Это чудовищно»

18. «Он просто взял и съел все красные конфеты»

19. Хлебные крошки в упаковке масла — верный удар по психике второй половины

20. «Так моя девушка обычно ставит чайник на свое место»

21. В совместной жизни грязная посуда может обнаружиться где угодно

22. «Муж купил пену с эффектом памяти для „своей стороны кровати“»

23. Носить одежду бойфренда — это так мило. Правда, не все так считают

24. «Любимый всегда готов помыть посуду. Но вот расставить ее потом по местам — никогда!»

25. «Муж отказывается использовать брусок мыла до конца. Только что нашла припрятанный им склад кусочков мыла»

26. «Именно так моя девушка пылесосит пассажирское кресло своей машины»

27. «Часы, которые моя невеста подарила мне на годовщину отношений»

28. И даже национальные стереотипы могут быть использованы против тебя

А какая необычная привычка может разбудить вулкан страстей в вашей семье?