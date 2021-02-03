20 доказательств того, что отношения братьев и сестер — это любовь, щедро приправленная острым юмором

Отношения братьев и сестер друг с другом редко бывают простыми, особенно в детстве. Разгон от «я люблю тебя, малыш» до «лучше бы родители завели собаку» может произойти всего за минуту и повториться за день раз 20. Но главное неизменно: у таких детей всегда есть соратник для игр и хулиганств, чьи проделки запоминаются навсегда.

Мы в AdMe.ru считаем, что жизнь в большой семье дает малышам неоценимый опыт, который позволяет с юмором реагировать на любую ситуацию. Ведь мало кто сможет так искусно пошутить над человеком, как его брат или сестра, которые знают его как свои 5 пальцев.

У меня в 27 лет начался кризис «Есть ли жизнь после 30?». 3 года я страдала, что «молодость заканчивается», все это видели и обходили данную тему стороной, чтобы меня не травмировать еще больше. А в мой 30-й день рождения младший брат поздравил меня словами: «Добро пожаловать в 4-й десяток». Занавес. © Юлия Ш. / Facebook

Мне лет 15–16, есть кавалер на мопеде и 2 брата, которые младше меня на 12 и 13 лет. Выхожу с малышами — они, конечно, в восторге от транспорта. Говорю им: «Олег вас покатает, только никому не говорить». 2 головы закивали и пообещали, что никогда слова не скажут. Парень их покатал, конечно, очень медленно, даже не помню, заводил ли вообще тот мопед. Идем домой, между ними разговор только о «поездке» и о тайне. Заходим, оба бегут к маме и кричат: «Мама! Мы катались на мотоцикле быстро-быстро, только никому не говори, это секрет!» Мама с ответом «Конечно, не скажу» смотрит на меня. Знатно я тогда получила! © Irolidushka / Pikabu

Мне 29, сестре 26. Как-то мы дурачились и бесились, соседи снизу вызвали полицию. Мы об этом, конечно, ничего не знали. Когда в дверь постучали, мы и не сразу услышали. Открываю, вижу женщину с презрением во взгляде, она орет на весь подъезд: «Ты что творишь! Жену обижаешь!» Сестра не нашла ничего лучше, как ответить: «Мы же просто играли...» © Bauırjan Qazırov / AdMe

Когда я была маленькой, я была жутко болтливой и приставучей. Чаще всего я доставала старшую сестру (разница в возрасте у нас 18 лет). И чтобы отвязаться от меня, она выдавала мне ириску типа «Кис-кис». Сестра рекомендовала конфетку посильнее прикусить, мол, так вкуснее будет. Ириски раньше были ух какие, так что одной конфетки хватало на 20–30 минут тишины. © SunInPalm / Pikabu

Однажды ночью мы смотрели телевизор в спальне наших родителей, я дурачился с пультом, и на экране появилась надпись: «Купить». Я спросил у брата, что это означает, и он сказал мне, что так можно заказать конфеты и сладости в магазине неподалеку и забрать их там на следующий день. Я жал на эту кнопку снова и снова. Владелец магазина всегда выглядел озадаченным, когда я подходил к прилавку и говорил: «Я такой-то, я пришел забрать мой заказ». © unknown user / Reddit

Мне тогда было 5 лет, а брату 10, и как-то раз мама дала нам деньги на мороженое. Мы пошли в ларек недалеко от дома, купили каждому по мороженому в картонных стаканчиках, идем домой и потихоньку едим на ходу. Тут брат говорит: «А давай кто быстрее мороженое съест?» Я начинаю торопливо отковыривать деревянной палочкой холодные куски, понимая, что борьба будет трудной и шансов на победу у меня мало, но замечаю, что брат даже не ускорился и ест не спеша. Я ничего не понимаю и, не чуя подвоха, радостно съедаю все мороженое, в то время как он не дошел даже до половины. «Я победил»! — говорю. А брат с ухмылкой отвечает: «Ладно... Но зато у меня еще есть мороженое, а у тебя уже нет». Я заплакал от обиды. © Moontravel / Pikabu

Наши родители обожали Джо Дассена, и он звучал в нашем доме постоянно. Младший брат 4 лет тоже на него подсел. У нас был сосед по имени Реми с прической, похожей на ту, что носил Джо. Мы как-то со старшим пошутили и сказали малышу, что это и есть Джо, только он прячется от фанатов под чужим именем. Малыш, конечно, не знал, что Дассен давно ушел в мир иной. И вот наш брат начал караулить соседа постоянно. Однажды он увидел, как Реми пошел выбрасывать мусор, и бросился к нему. Потом сосед, жутко смущаясь, пришел к родителям и выдал: «Ваш сын обнял меня и сказал, что обожает мои песни. И спросил, мог бы я спеть для него одну. Я растерялся и ответил „да“». К слову, он был ветеринаром. © jeannne / AdMe

Помню, прихожу как-то домой, а брат предлагает купить несколько заколок для волос за ₽ 1,5, и тогда «в подарок каждому покупателю» шоколадка. Ну, думаю, неплохо: дешево, еще и шоколадку получу. Взяла да и купила. А оказалось, что в мое отсутствие приходила бабушка и просила мне все это передать. © TheExplorer / Pikabu

С детства соперничали со старшим братом (я младший). Дрались, орали друг на друга. Наказывали нас тоже вместе. Дошло до того, что уводили друг у друга девушек. Мы выросли, мне 29, брату 34. Все остановилось, когда я просто сказал, что он молодец, что у него лучше работа, да и вообще он красавчик. Он мне улыбнулся и сказал, что я более прорывной по жизни, а он нет. Что у меня хватка и характер. После этого у нас идиллия с братом. А вот жены начали мериться, кто круче. Смотрим на них и ржем. © «Подслушано» / Vk

В те дни, когда персональные камеры не могли делать мгновенные снимки, мои двоюродные старшие братья сфотографировали меня, вытащили изображение обезьяны с задней стороны камеры и заявили, что это и есть мое фото. Это было 80 лет назад, а они до сих пор не извинились. © Judith Brandes / Quora

Я в детстве нашла мамины синие тени в косметичке, накрасилась и убедила младшего брата, что я навела всю эту красоту фломастером. Он незамедлительно решил за мной повторить и разрисовал себе фломастером лицо. © NoitaU / Pikabu

Мне и моему брату нравится бросать друг другу абсурдные вызовы. Я заставила его вести себя так, будто «он в интересном положении», в течение целой недели. Ему приходилось ходить в таком виде перед родителями, друзьями, его девушкой и даже учителями, и было довольно забавно смотреть на их смущенные выражения лиц, на которых было написано непонимание. Но мой самый любимый розыгрыш относится к Хеллоуину: мне пришлось надеть костюм курицы, войти в KFC и кричать: «Не смейте есть моих цыплят!» Позже я узнала, что парень, который мне тогда нравился и с которым я теперь встречаюсь, а также некоторые мои друзья были там в этот эпичный момент. © Kiara Bay / Quora

В детстве мой молодой человек любил пошутить над своей младшей сестрой. Сидят на кухне он, сестра и мама, едят пельмени. Как только его сестра отворачивается, он незаметно подкидывает ей свои пельмени, а она с удивлением спрашивает: «Откуда их все больше и больше становится?» А брат ей отвечает: «Пока отворачиваешься, они рождаются». После этого она ела быстрее и не смотрела по сторонам. © «Подслушано» / Vk

Я в детстве любила мыть посуду. Когда родители уезжали на весь день, давали нам с сестрой задания: сестра должна была делать уборку, а я посуду мыть. Так вот, после отъезда родителей сестра мне говорила, что разрешит мне помыть посуду при условии, что я сделаю уборку. А я радовалась и делала все за двоих. Лет в 10 поняла, как жестоко меня сестра эксплуатировала. © unknown user / Bash.im

Мой брат в силу того, что старше на 7 лет, был для меня большим авторитетом. Однажды он сказал, что если я буду есть сухой кошачий корм, то стану кошечкой. Конечно же, я очень хотела ей стать, так что подъедала у кошки корм втихомолку от родителей. До сих пор смеемся! © shalfeyy / Pikabu