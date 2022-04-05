20 человек, которые уже устали надрывать живот от батиных приколов

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Наверняка мало кто станет отрицать, что отцы обладают своеобразным чувством юмора. Разве мама прибежит из кухни к ребенку в комнату, чтобы показать прикольную картошку, или сфотографируется в эпичном образе с гусем? Вряд ли, так как подобных причуд можно ожидать лишь от главы семейства.

Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети в очередной раз убедились в том, что после рождения ребенка у пап открывается второе дыхание для шуток-прибауток.

«Папа только что вошел в мою комнату, чтобы спросить, похожа ли эта картошка на тюленя»

«Ластик на карандаше стерся, поэтому отец предложил гениальное решение»

«Конечно, папа, ты можешь слепить снеговика с детьми...»

«Не хочу хвастаться, но вот моя семейная машина. Серая за колонной»

«Проснулась с температурой 39. Льда в доме нет, но папа дал пакет с замороженными овощами»

«Отец пытался испечь торт на день рождения мамы... Пытался»

«Отец всегда оставляет еду в неожиданных местах. К счастью, в этот раз в холодильнике, но опять в таком виде»

Прикольно. Мой ребенок делает то же самое, потому что ему всего 4 года. А какое оправдание у твоего папы? © Flip_Speed / Reddit

«Фото моего отца вместе с уткой, которую он вырастил. Утку зовут Арнольд»

Когда батя знает, что тебе нужно

Папа обещал покататься на санках — папа покатался

Если родить двоих, можно быстрее ехать. © Lisss / Pikabu

«В очередной раз застал отца сидящим в интернете»

«Для отца я все еще ребенок. Он принес это»

«Интересно, что Санта принесет дочке в этом году?»

«Не смог найти двойку и пятерку для чизкейка на день рождения дочери — пришлось импровизировать»

«Спросил своего 17-летнего сына, что он хочет съесть на завтрак. Его ответ...»

«Я не знаю».

«Желание моего отца не подпускать белок к кормушкам для птиц зашло слишком далеко»

«Так отчим закрыл коробку с хлопьями после того, как прошлой ночью решил перекусить»

Очевидно, что он хотел чипсов. © lolabrigitta / Reddit

«Мороженое, которое папа „великодушно“ оставил для меня»

«Отец приготовил для меня мясо, дал тарелку и ушел (я так думала). Через 2 минуты я посмотрела вверх: он просто стоял и наблюдал, чтобы увидеть мою реакцию»

«Сын попросил нарисовать Человека-паука. Ему было не до смеха...»