20 человек, которые уже устали надрывать живот от батиных приколов
Наверняка мало кто станет отрицать, что отцы обладают своеобразным чувством юмора. Разве мама прибежит из кухни к ребенку в комнату, чтобы показать прикольную картошку, или сфотографируется в эпичном образе с гусем? Вряд ли, так как подобных причуд можно ожидать лишь от главы семейства.
Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети в очередной раз убедились в том, что после рождения ребенка у пап открывается второе дыхание для шуток-прибауток.
«Папа только что вошел в мою комнату, чтобы спросить, похожа ли эта картошка на тюленя»
«Ластик на карандаше стерся, поэтому отец предложил гениальное решение»
«Конечно, папа, ты можешь слепить снеговика с детьми...»
«Не хочу хвастаться, но вот моя семейная машина. Серая за колонной»
«Проснулась с температурой 39. Льда в доме нет, но папа дал пакет с замороженными овощами»
«Отец пытался испечь торт на день рождения мамы... Пытался»
«Отец всегда оставляет еду в неожиданных местах. К счастью, в этот раз в холодильнике, но опять в таком виде»
- Прикольно. Мой ребенок делает то же самое, потому что ему всего 4 года. А какое оправдание у твоего папы? © Flip_Speed / Reddit
«Фото моего отца вместе с уткой, которую он вырастил. Утку зовут Арнольд»
Когда батя знает, что тебе нужно
Папа обещал покататься на санках — папа покатался
- Если родить двоих, можно быстрее ехать. © Lisss / Pikabu
«В очередной раз застал отца сидящим в интернете»
«Для отца я все еще ребенок. Он принес это»
«Интересно, что Санта принесет дочке в этом году?»
- Мне кажется, это велосипед. © DivineSnailCo / Reddit
«Не смог найти двойку и пятерку для чизкейка на день рождения дочери — пришлось импровизировать»
«Спросил своего 17-летнего сына, что он хочет съесть на завтрак. Его ответ...»
«Я не знаю».
«Желание моего отца не подпускать белок к кормушкам для птиц зашло слишком далеко»
«Так отчим закрыл коробку с хлопьями после того, как прошлой ночью решил перекусить»
- Очевидно, что он хотел чипсов. © lolabrigitta / Reddit
«Мороженое, которое папа „великодушно“ оставил для меня»
«Отец приготовил для меня мясо, дал тарелку и ушел (я так думала). Через 2 минуты я посмотрела вверх: он просто стоял и наблюдал, чтобы увидеть мою реакцию»
«Сын попросил нарисовать Человека-паука. Ему было не до смеха...»
А как в вашей семье «каламбурят» мужья, отцы или дедушки? Возможно, у вас найдется пара фото из личного архива?
Фото на превью Emilhoistar / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые уже устали надрывать живот от батиных приколов
Поделиться этой статьёй