20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание
Согласно опросу Американского института чистоты ACI, 33 % людей признают, что слишком редко убираются, а 41 % опрошенных не смогли вспомнить, когда последний раз чистили холодильник. Но герои нашей статьи не такие: они готовы взяться даже за самые запущенные случаи. К примеру, благодаря их умелым рукам груда ржавого железа снова превращается в гриль, а сковорода, которая прошла через пожар и дожди, выглядит как новая.
AdMe.ru нашел доказательства того, что отчистить и отмыть можно все, главное — приложить немного усилий.
«Прокипятила его в уксусе и лимонном соке, а затем отчистила губкой»
По этой ванной комнате теперь и не скажешь, что в ней 15 лет практически не убирались
«Почистила и отполировала старый кошелек своей мамы»
Это здание в Будапеште вымыли только с одной стороны
«Наконец-то убрала в этой игровой комнате»
Подо всей этой грязью скрывался рисунок
Даже настолько запущенную духовку можно привести в порядок
«Добавил немного цвета старым плиткам»
«Я начал бороться с депрессией и первым делом убрал в комнате»
«Мне все-таки удалось отчистить ванну, которая была вся покрыта ржавчиной»
«Почистил и немного подкрасил свои видавшие виды кроссовки»
Садовый стул справа почистили мойкой высокого давления
«Протер свой пыльный потолок. Кажется, в комнате даже стало светлее»
Кофемашина для эспрессо до и после того, как из нее удалили накипь, копившуюся в ней годами
Этот задний двор теперь просто не узнать
«Я уже давно пользуюсь бритвой прадеда. Сегодня я решил ее почистить и отполировать»
«Мне понадобилось 2 часа, чтобы отмыть клавиатуру, которой я пользовался 10 лет»
«Заплатил за старый гриль $ 20, а потом потратил месяц на то, чтобы привести его в порядок»
«Очищаю свой гамак»
В шкафу теперь образцовый порядок
Кто знал, что детская горка на самом деле зеленая
«Эта сковорода прошла через пожар, а потом долго лежала на улице под дождем. Мой друг уверял, что мне не удастся ее спасти»
А вам нравится давать второй шанс изрядно потрепанным вещам или вы предпочитаете их сразу выкидывать?
Фото на превью BrowsOfSteel / Reddit