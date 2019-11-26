20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

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Согласно опросу Американского института чистоты ACI, 33 % людей признают, что слишком редко убираются, а 41 % опрошенных не смогли вспомнить, когда последний раз чистили холодильник. Но герои нашей статьи не такие: они готовы взяться даже за самые запущенные случаи. К примеру, благодаря их умелым рукам груда ржавого железа снова превращается в гриль, а сковорода, которая прошла через пожар и дожди, выглядит как новая.

AdMe.ru нашел доказательства того, что отчистить и отмыть можно все, главное — приложить немного усилий.

«Прокипятила его в уксусе и лимонном соке, а затем отчистила губкой»

© uraniumbombs / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

По этой ванной комнате теперь и не скажешь, что в ней 15 лет практически не убирались

© Obsessive Compulsive Cleaners / Betty TV  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Почистила и отполировала старый кошелек своей мамы»

© vstartledpancake / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Это здание в Будапеште вымыли только с одной стороны

© DutchMitchell / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Наконец-то убрала в этой игровой комнате»

© Chrissykissthecorpse / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Подо всей этой грязью скрывался рисунок

© LittleWhiteLines / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Даже настолько запущенную духовку можно привести в порядок

© LeeHarveyT-Bag / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Добавил немного цвета старым плиткам»

© pedro0418 / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Я начал бороться с депрессией и первым делом убрал в комнате»

© timc0 / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Мне все-таки удалось отчистить ванну, которая была вся покрыта ржавчиной»

© megpIant / Imgur  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Почистил и немного подкрасил свои видавшие виды кроссовки»

© best_guy / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Садовый стул справа почистили мойкой высокого давления

© unknown author / Imgur  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Протер свой пыльный потолок. Кажется, в комнате даже стало светлее»

© 2low-key / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Кофемашина для эспрессо до и после того, как из нее удалили накипь, копившуюся в ней годами

© barista_champ / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Этот задний двор теперь просто не узнать

© / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Я уже давно пользуюсь бритвой прадеда. Сегодня я решил ее почистить и отполировать»

© joeyisnotmyname / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Мне понадобилось 2 часа, чтобы отмыть клавиатуру, которой я пользовался 10 лет»

© icyenigma / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Заплатил за старый гриль $ 20, а потом потратил месяц на то, чтобы привести его в порядок»

© lostandalong / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Очищаю свой гамак»

© johnnybluejeans / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

В шкафу теперь образцовый порядок

© emkay95 / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

Кто знал, что детская горка на самом деле зеленая

© dangerman008 / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

«Эта сковорода прошла через пожар, а потом долго лежала на улице под дождем. Мой друг уверял, что мне не удастся ее спасти»

© BrowsOfSteel / Reddit  

20+ доказательств того, что отчистить можно даже вековую грязь, было бы желание

А вам нравится давать второй шанс изрядно потрепанным вещам или вы предпочитаете их сразу выкидывать?

Фото на превью BrowsOfSteel / Reddit

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