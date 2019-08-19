Если в мире существует академия антидизайнеров, то вот 20 ее выпускников

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Провалы бывают у всех, никто от них не застрахован. Но одно дело, когда подобная неловкость происходит случайно, а другое — когда такие странные шедевры, как шорты-пояс или сервиз с муравьями, являются плодом творчества не только дизайнера, но и производителя. Надеемся, что это такой своеобразный юмор.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что наша подборка поднимет вам настроение.

«Мне подарили милейшее мыло, но после первого использования я боюсь заходить в ванную»

Кажется, этот лебедь повидал многое в жизни

Мода, что же ты делаешь

Раздевалка не для стеснительных

Упаковка, которая как бы намекает

Так себе картошечка

Приятного аппетита

О чем думал дизайнер?

Это часы! Да-да

Спуститься по этой лестнице сможет только избранный

Темно-синие, почти черные виниловые лежаки для бассейна. Кто думает, что это хорошая идея?

Врата смерти

А вы поняли, что не так с песиком?

Вход Шредингера

Ох уж этот креатив

PaAis, самый романтичный город в мире

Спонсор наших кошмаров

Тут явно что-то не так

Свеча в бумажном стаканчике — так себе идея, если честно

Писсуар на пароме в Финляндии