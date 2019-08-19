Если в мире существует академия антидизайнеров, то вот 20 ее выпускников
Провалы бывают у всех, никто от них не застрахован. Но одно дело, когда подобная неловкость происходит случайно, а другое — когда такие странные шедевры, как шорты-пояс или сервиз с муравьями, являются плодом творчества не только дизайнера, но и производителя. Надеемся, что это такой своеобразный юмор.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что наша подборка поднимет вам настроение.
«Мне подарили милейшее мыло, но после первого использования я боюсь заходить в ванную»
Кажется, этот лебедь повидал многое в жизни
Мода, что же ты делаешь
Раздевалка не для стеснительных
Упаковка, которая как бы намекает
Так себе картошечка
Приятного аппетита
О чем думал дизайнер?
Это часы! Да-да
Спуститься по этой лестнице сможет только избранный
Темно-синие, почти черные виниловые лежаки для бассейна. Кто думает, что это хорошая идея?
Врата смерти
А вы поняли, что не так с песиком?
Вход Шредингера
Ох уж этот креатив
PaAis, самый романтичный город в мире
Спонсор наших кошмаров
Тут явно что-то не так
Свеча в бумажном стаканчике — так себе идея, если честно
Писсуар на пароме в Финляндии
Расскажите нам, какие эпические провалы встречались на вашем пути?
Фото на превью girolski07 / reddit, AlfredKC / reddit