20 доказательств того, что окружающему миру есть чем нас удивить

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Когда мы думаем, что нас уже ничем не удивить, жизнь подбрасывает новые сюрпризы и доказывает, что в рукаве у нее еще немало козырей. Мир богат и разнообразен. Сегодняшние открытия ждут вас в этой подборке.

AdMe.ru подобрал снимки, способные поразить даже самых искушенных.

1. «Мои шрамы не потеют»

2. Наглядная демонстрация того, сколько моделей земного шара может уместиться внутри Солнца

3. Литровая бутылка до выдува

4. «Мама купила цветок, который выглядит как фотошоп»

5. «Окрас моего кота меняется»

6. Сплетенные деревья

7. «Хотел сфотографировать глаз мамы с помощью макро-съемки, но вместо этого камера сфокусировалась на моем отражении»

8. Огромный шип в ветке

9. Сахара с высоты

10. Ночной рынок в Бангкоке

11. Солнце перед бурей

12. Это тропическое плотоядное растение внутри выглядит как QR-код

13. Эта крошечная фигурка теперь увековечена под 8 слоями краски на стене здания

14. Удача в чистом виде

15. «Гриб, который растет из потолка моего соседа»

16. Так выглядит брокколи после того, как ею полакомилась рыбка

17. Дорога в подводный мир

18. Росток пробился из пня

19. Этот испорченный грецкий орех выглядит словно маленькая планета

20. Одуванчики распустились там, где под землей проходит теплотрасса

А какой снимок поразил вас больше всего?