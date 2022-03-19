20+ доказательств того, что один добрый поступок может перевесить тонну проблем и неприятностей

Все мы знакомы с возникающим иногда ощущением усталости перед потоком жизни с ее чередой проблем. И внезапный комплимент, услышанный от прохожего, или бескорыстная помощь незнакомца становятся событиями, которые вспоминаются потом долго-долго и убеждают нас в том, что все-таки мир не без добрых людей.

Нас в AdMe.ru и самих не раз выручали незнакомцы с большим сердцем, и вот несколько историй, авторы которых захотели рассказать всем о том, как другие не прошли мимо в момент, когда им нужны были помощь и участие.

Взял заказ на доставку еды. Иду и вижу — около помойки шевелится сумка. Подхожу, смотрю — в ней щенок таксы. На улице зима. Подобрал его и пошел к клиенту. Поднялся на этаж и говорю щенку: «Подожди возле лифта». Но не тут-то было: расстегиваю сумку, он с разбега в нее прыгает, а клиент как раз в этот момент открывает дверь. Щенок говорит ему: «Гав!» В итоге клиент забрал и пиццу, и щенка. Как я узнал потом, вся семья была от него в восторге. © Dostavista / Pikabu

Всякий раз, когда я вижу, что у кассира тяжелый день, я смотрю на конфеты на кассе и спрашиваю: «Не могу решить, какие купить. Вам что больше нравится?» Я покупаю все, что они называют, а потом вручаю им это после покупки, говорю, что они отлично справляются со своей работой, и желаю им хорошего дня. Это мое маленькое доброе дело. © the_comatorium / Reddit

Потеряла одну варежку, так и ходила без рукавиц. Чтобы добраться на работу, мне нужно в 6:30 быть на остановке возле дома, я не всегда успевала. И вот стою жду свою маршрутку, подходит ко мне суровый мужчина и говорит: «Я с твоей варежкой уже 2 недели катаюсь» — и протягивает ее мне. Так приятно было и так тепло! © Палата № 6 / VK

Я с бронхитом попала в больницу в 6-м классе. Дома был брат-трехлетка, я скучала по нему и познакомилась там с мальчиком его возраста. Его готовились передать в областной приют. Я с ним играла и делилась всем. Родители приносили вкусняшки на двоих. Он впервые попробовал апельсин из рук моей мамы. Прямо с кожурой. Мы чуть не разрыдались в тот момент. Так в нашей семье появился еще один Славик. Сейчас обоим уже по 21 году. © Sinkra / Pikabu

В этом году моя мама связала 42 одеяла в подарок больным детям. © seacogen / Reddit

У соседки в частном доме случился пожар. Сама она успела выбежать, но, когда приехали пожарные, кричала им: «Там кот! Там остался мой кот!» Один из пожарных побежал внутрь и вышел оттуда с котом, но он был без сознания. Соседка упала на колени и разрыдалась. Но пожарный не сдавался и стал делать коту непрямой массаж сердца. Дом удалось потушить, а котик в итоге очнулся. Сейчас соседка с котом временно живет у нас и каждый день вспоминает того пожарного добрым словом. Говорит, что он ее герой — спас самое близкое существo на планете. © Палата № 6 / VK

Мне 24, с самого детства я обожала лошадей, с 8 лет занималась конным спортом. Моей главной мечтой была своя лошадь, но это было нереально: мы всю жизнь жили в небольшой двушке. Год назад мою мечту исполнил папа. Оказывается, еще когда я была маленькой, он купил небольшой участок за городом, все это время обустраивал его, строил конюшню и домик. На мое 23-летие он отвез меня туда, сказав, что меня ждет сюрприз. Им оказался породистый жеребенок, в которого я влюбилась с первого взгляда. Я плакала от счастья и с тех пор знаю, что наши мечты сбываются, если мы продолжаем верить. © Палата № 6 / VK

Шла домой и увидела бабушку с хрупким раскладным столом. Продает какие-то книги, много книг. Подошла поближе, а там сплошь учебники по математике, геометрии и физике. Оказалось, что бабулька всю жизнь работала преподавателем высшей математики, а еще она специалист по ядерной физике. Уволили, а выживать-то нужно, вот и распродает имущество. Тут же предложила ей подработать репетитором у моей дочери, и теперь бабушка обросла кучей юных учеников — моя дочурка разрекламировала. © Палата № 6 / VK

В прошлые выходные мой сын ходил на день рождения к однокласснику, и тот попросил вместо подарков принести памперсы и влажные салфетки для местного приюта. У этого третьеклашки большое сердце. © Environmental-Car481 / Reddit

Долго копила на машину, мечтала о своей. 2 месяца назад наконец купила. Проезжая утром на работу мимо своей остановки, все время останавливаюсь и предлагаю подвезти бесплатно до метро, а если кому-то в мою сторону, то и ближе. Понимаю всех, кто стоит и мерзнет в такую погоду в ожидании своего трамвая. Сама так мучилась годами. © Подслушано / Ideer

Никогда не оставлял чаевые курьерам до одного случая. Заказал пиццу. У курьера не было сдачи, и я махнул рукой: «Не надо!» Только он уехал, пришла сияющая от счастья жена с объявлением: «У нас будет малыш!» 3 года пытались. Сначала я не подумал о том, что эти события могут быть как-то связаны, но был еще случай, когда я снова оставил чаевые курьеру, а после этого шел по улице и под ноги бросилась кошка. Я отпрыгнул, и в этот момент на место, где я стоял, с крыши упал кирпич! Добрые дела всегда возвращаются тем или иным способом. © Палата № 6 / VK

Мой сосед, вместе с которым мы снимаем жилье, заказал для меня букет с доставкой, чтобы поднять мне настроение. © Naturehealsme2 / Reddit

Отец рассказал историю про моего младшего брата.

«Я работал в банке, сыну было года 3–4. Утро выходного, спим, и тут звонит начальство, да непростое, а начальство всех начальств. Хватаю трубку, с перепугу уже все в голове перебрал, что и где могло пойти не так.

— Афанасий Сергеевич! Что случилось?

— Доброе утро, Максим Борисович. Утром мне поступил звонок с вашего номера и юный голос сообщил мне, что ему очень нужен кран.

Судорожно соображаю, и до меня доходит, что, пока мы с женой спали, сын взял мой мобильный и набрал босса.

— Простите, не уследили!

— Ничего-ничего, вы мне лучше другое скажите. Я сейчас стою в магазине, и передо мной огромное количество подъемных кранов. Уточните, пожалуйста, у юного человека, какой именно ему нужен.

И через пару дней привез мне на работу шикарный подъемный кран. Спасибо ему. Правда, в момент звонка я чуть инфаркт не заработал».

И от меня спасибо за этот чудесный кран, с ним теперь уже мой сын играет! © elenuwka13 / Pikabu

«Я работал в банке, сыну было года 3–4. Утро выходного, спим, и тут звонит начальство, да непростое, а начальство всех начальств. Хватаю трубку, с перепугу уже все в голове перебрал, что и где могло пойти не так. — Афанасий Сергеевич! Что случилось? — Доброе утро, Максим Борисович. Утром мне поступил звонок с вашего номера и юный голос сообщил мне, что ему очень нужен кран. Судорожно соображаю, и до меня доходит, что, пока мы с женой спали, сын взял мой мобильный и набрал босса. — Простите, не уследили! — Ничего-ничего, вы мне лучше другое скажите. Я сейчас стою в магазине, и передо мной огромное количество подъемных кранов. Уточните, пожалуйста, у юного человека, какой именно ему нужен. И через пару дней привез мне на работу шикарный подъемный кран. Спасибо ему. Правда, в момент звонка я чуть инфаркт не заработал». И от меня спасибо за этот чудесный кран, с ним теперь уже мой сын играет! © elenuwka13 / Pikabu Дочка потеряла телефон, расстроилась. Я, не надеясь ни на что особо, выставила пост в местной группе на Facebook о пропаже. Не прошло и 2 минут, как мне прислали ссылку на объявление о находке. Мужчина нашел около магазина, а на следующий день сам привез его нам домой и отдал дочке в руки.

Живу в частном доме. Пару лет назад на нашу улицу пришла бродячая собака. Взгляд запуганный, никого не подпускала, спала на крыльце соседнего дома, который тогда пустовал. Спустя год туда заехала молодая пара со своей собакой, начали подкармливать бродячую, собаки постоянно гуляли вместе и даже завели щенка. Недавно соседи переехали, забрав с собой всех 3 собак. Теперь каждый раз, глядя на этот пустой дом, радуюсь и хочу верить, что каждое бродячее животное найдет своего хозяина. © Подслушано / Ideer

Я работал бариста в кофейне, где начальство велело нам наполнять чашки клиентов лишь наполовину. В тот день я не выспался и у меня было плохое настроение, так что, когда одна женщина заказала кофе, я был довольно груб с ней и принес наполовину наполненную чашку. Когда она спросила почему, я ответил, что так и должно быть. Она вежливо поблагодарила меня и подарила слоника-оригами, которого сделала, пока ждала свой заказ. Я давно не чувствовал себя так плохо, как в тот момент. Этот слоник до сих пор со мной как напоминание о том, что я должен быть добр с людьми и стараться сделать для них все возможное. © IllustratorAlive1174 / Reddit

Когда я была маленькой, преподаватель моей мамы разрешал мне быть «учителем» (раздавать и собирать листы с заданиями для студентов). А еще всегда покупал мне черничный кекс и яблочный сок. Спасибо ему за то, что помог моей маме получить образование. © iyannacierra / Twitter

Когда мне было лет 7, году в 1985-м, я пошел в магазин за конфетами и на кассе мне не хватило нескольких копеек. Девушка, стоявшая за мной, сказала, что доплатит. Мне было так неудобно, что я просто взял этот пакетик и быстро вышел из магазина, даже не сказав спасибо. Этот поступок не давал мне покоя много лет. А недавно передо мной на кассе стояла девочка-первоклассница, покупала йогурт и пирожное и у нее не хватило денег. И я понял, что мой момент настал!