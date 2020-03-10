20+ доказательств того, что некоторые вещи прослужат еще десятки лет, если уделить им чуточку времени

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Как показывают исследования, даже минимальная физическая нагрузка, такая как уборка в доме, может снизить стресс на 20 % (для сравнения, занятия спортом — на 33 %). Кроме того, приводя в порядок старую сковороду, туфли или лампу, мы экономим деньги на покупке новых вещей, которые не всегда радуют своим качеством.

AdMe.ru уверен, что у каждого взрослого человека найдется пара-тройка вещей, которым нужна чистка. Небольшие усилия помогут подарить вторую жизнь матрасу или сиденьям автомобиля, а украшениям вернуть былой блеск.

«Купила за $ 10. Целых 6 раз надраивала средством для чистки духовки, чтобы получить это»

Потертую кожаную обувь можно почистить, освежить и подкрасить

После полировки неказистый на первый взгляд кувшин внезапно превратился в серебряный

Почистить белую подошву можно с помощью очистителя шин, меламиновой губки или зубной пасты. Автор фото использовал очиститель шин

По таким ступеням вдвойне приятно подниматься в дом

«Стала замечать, что мой диван из IKEA стал грязным. Раньше я регулярно его чистила, но потом появился ребенок. На прошлой неделе привела диван в порядок»

Вид отмытой плиты на любую хозяйку действует умиротворяюще

Профессиональная чистка матраса явно пошла ему на пользу

«Мои старые бутсы, которые я не мыл со времени последней игры — 3 года»

«Вчера я силами трения, соды, уксуса и всякой бытовой химозы смогла добиться вот такого результата. Задолбалась, но у меня появилась надежда. Думала, что придется акрилом заливать»

Удивительно, что можно сделать, имея немного краски для замши

«Возможно, это не самая впечатляющая вещь, но я очень горжусь ею»

«Я попытался восстановить старые парадные туфли отца, пока на работе было тихо»

Серебряную цепочку почистили впервые за 18 лет

«Удалось привести в порядок дедушкин топорик для мяса»

Даже 15-летним ботинкам полировка может принести ощутимую пользу

Несколько лет на ней накапливались жир и пыль

«Переехала в дом со сводчатыми потолками. Не уверена, что в этом месте хоть раз протирали пыль за 25+ лет с момента постройки дома»

На фото запечатлено одно и то же место до и после мойки под давлением

«4,5 дня ушло на то, чтобы отчистить пол всего 1-го этажа нашего нового жилья»

«Глубокая чистка кожаных сидений в машине моей мамы. Там частенько бывали грязные собачьи лапы. Мы и не догадывались, насколько все запущенно»

У вас есть старые вещи, которые вы привели в порядок и продолжаете использовать? Делитесь фото в комментариях.