20+ доказательств того, что некоторые вещи прослужат еще десятки лет, если уделить им чуточку времени
Как показывают исследования, даже минимальная физическая нагрузка, такая как уборка в доме, может снизить стресс на 20 % (для сравнения, занятия спортом — на 33 %). Кроме того, приводя в порядок старую сковороду, туфли или лампу, мы экономим деньги на покупке новых вещей, которые не всегда радуют своим качеством.
AdMe.ru уверен, что у каждого взрослого человека найдется пара-тройка вещей, которым нужна чистка. Небольшие усилия помогут подарить вторую жизнь матрасу или сиденьям автомобиля, а украшениям вернуть былой блеск.
«Купила за $ 10. Целых 6 раз надраивала средством для чистки духовки, чтобы получить это»
Потертую кожаную обувь можно почистить, освежить и подкрасить
После полировки неказистый на первый взгляд кувшин внезапно превратился в серебряный
Почистить белую подошву можно с помощью очистителя шин, меламиновой губки или зубной пасты. Автор фото использовал очиститель шин
По таким ступеням вдвойне приятно подниматься в дом
«Стала замечать, что мой диван из IKEA стал грязным. Раньше я регулярно его чистила, но потом появился ребенок. На прошлой неделе привела диван в порядок»
Вид отмытой плиты на любую хозяйку действует умиротворяюще
Профессиональная чистка матраса явно пошла ему на пользу
«Мои старые бутсы, которые я не мыл со времени последней игры — 3 года»
«Вчера я силами трения, соды, уксуса и всякой бытовой химозы смогла добиться вот такого результата. Задолбалась, но у меня появилась надежда. Думала, что придется акрилом заливать»
Удивительно, что можно сделать, имея немного краски для замши
«Возможно, это не самая впечатляющая вещь, но я очень горжусь ею»
«Я попытался восстановить старые парадные туфли отца, пока на работе было тихо»
Серебряную цепочку почистили впервые за 18 лет
«Удалось привести в порядок дедушкин топорик для мяса»
Даже 15-летним ботинкам полировка может принести ощутимую пользу
Несколько лет на ней накапливались жир и пыль
«Переехала в дом со сводчатыми потолками. Не уверена, что в этом месте хоть раз протирали пыль за 25+ лет с момента постройки дома»
На фото запечатлено одно и то же место до и после мойки под давлением
«4,5 дня ушло на то, чтобы отчистить пол всего 1-го этажа нашего нового жилья»
«Глубокая чистка кожаных сидений в машине моей мамы. Там частенько бывали грязные собачьи лапы. Мы и не догадывались, насколько все запущенно»
У вас есть старые вещи, которые вы привели в порядок и продолжаете использовать? Делитесь фото в комментариях.
Фото на превью mydogsasleep / imgur