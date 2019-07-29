20+ доказательств того, что некоторые вещи лучше всего познаются в сравнении

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Каждый из нас ежедневно производит множество познавательных операций, чтобы выявить сходства или различия каких-либо объектов и предметов. И делаем мы это на полном автомате, потому что с детства привыкли постигать окружающий мир путем сравнения. Проведение аналогий помогает нам лучше разбираться в природе самых разных вещей, и вот тому наглядные доказательства.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20+ впечатляющих сравнений пользователей сети, которые решили показать некоторые вещи с другого, более интересного ракурса.

1. 25-летний парень ростом 203 см и весом 155 кг и мужчина средней комплекции

2. «День больших перемен: последний раз я стригся 12 лет назад»

3. «У моей тети просто огромный кот»

4. «Как я фотографирую своего парня vs. Как он меня фотографирует»

5. «Подруга сделала это фото с рыбацкой лодки, на которой она работает»

6. «Как же быстро они растут!»

7. «У меня есть передающаяся по наследству полоска на брови»

8. И то и другое называется самолетом

9. Как бы выглядела Таймс-сквер со включенным блокировщиком рекламы

10. Обычный манекен и манекен plus-size в магазине Nike в Лондоне

11. «Наткнулся в Италии на такую гигантскую банку Pringles»

12. «Выпускной-2010. Свадьба-2017»

13. «Мой дом в разные времена года»

14. Пачка хлопьев с внушительным штрихкодом на ней

15. Козленок гулаби и взрослая особь этой породы

16. «Собрали наш первый урожай цукини. Мой месячный ребенок для сравнения»

17. Во время мытья и после него

18. Толстенькая лапка японской исполинской саламандры

19. Что вы называете гаечным ключом? Вот это гаечный ключ

20. Всем снеговикам снеговик

21. Морковка подросла

22. Что запостила девушка vs. Что запостил ее парень

«У меня такой милый парень. Он купил мне Starbucks, пока я крашу волосы». «Отправился в „Зону 51“, нашел себе пришельца».

23. «Наша улица до 1916 года и в 2019 году»

24. «Отец моего друга, чей рост составляет 170 см, сильно гордится своим банановым деревом»

Если вам есть чем дополнить статью, оставляйте фото в комментариях.