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20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении

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Секвойя «Генерал Шерман» — самое большое и тяжелое из всех ныне живущих деревьев на планете. Чтобы осознать его громадные размеры, лучше сравнить его, допустим, с машиной или человеком. Вообще, суть многих вещей и явлений лучше всего познается именно так — в сравнении. Как, к примеру, старый пожарный шлем и новый, рука девушки и рука борца сумо, плазма крови нормального человека и тучного.

Мы в AdMe.ru считаем, что подобные сопоставления позволяют открыть мир с новой стороны без каких-либо уточняющих слов.

«Новый пожарный шлем моего отца и старый»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© BunniBlossoms / reddit

Сиамская кошка и мейн-кун

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© AJSTOOBE / reddit

«Магазинные яйца и яйцо, которое сегодня утром снесла моя курица»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© perpetuallysomnifero / reddit

Улица Серф-Сити, Северная Каролина, до и после урагана «Флоренция»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© GieTheBawTaeReilly / reddit

«3-летний фильтр из аквариума на моей работе и совершенно новый фильтр»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© jeffreywinks / reddit

Баскетболист Чарльз Баркли, актеры Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон, баскетболист Шакил О’Нил. На этом фото Скала вроде и не кажется таким уж большим

Кстати, по сравнению с баскетболистом Яо Мином уже Шакил не кажется таким высоким

Фото для понимания того, насколько американские бизоны огромны. Этому самцу, который весит около 1 400 кг, цепляют ушную бирку

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Miguenzo / imgur

Цвета автомобилей в 1970-1980-х годах и сейчас

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Oskar Poss / Ullstein Bild / Getty Images, © depositphotos

Маска-респиратор после 8-часовой смены на вредном производстве по сравнению с новой маской

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© leositruc / reddit

Вы видели когда-нибудь таких огромных креветок?

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Yordzz / reddit

До и после зачистки и полировки сварного шва на столе из нержавеющей стали

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© TheSchoeMaker / reddit

Вот как немецкий дог вырастает за каких-то полгода

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© nemetskii / reddit

Дерево «Генерал Шерман», самый большой и самый тяжелый живой организм на планете, по сравнению с людьми

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© CardiacSchmardiac / reddit

Задний двор до и после преображения

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© gobackclark / reddit

Левый рисунок напечатан на принтере, купленном в 2008 году за $ 825. Правый рисунок — на принтере, купленном в 2018 году за $ 50

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Monstercjr / reddit

«Я нашел в упаковке эту огромную чипсину»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Tomaatti-chan / reddit

Рентгеновские снимки лапы панды и руки человека

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© SAT0725 / reddit

У панды есть дополнительный «большой палец», который помогает сжимать бамбуковые стебли. На самом деле этот 6-й палец представляет собой ненормально увеличенную кость запястья.

«Моя рука и отпечаток руки знаменитого борца сумо»

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© GuestTeacher / reddit

Слева газон, обработанный гербицидами против сорняков, справа — необработанный

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© Violetsouffle / reddit

Плазма крови человека нормального телосложения (слева) и тучного (справа)

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© rodose1 / reddit

Одна и та же улица в канадском Калгари зимой и летом

20+ доказательств того, что некоторые вещи и явления лучше познаются в сравнении
© lanky_one / reddit

Что из нашей подборки удивило вас больше всего?

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