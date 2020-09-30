20+ доказательств того, что не бывает некрасивых людей — бывают неподходящие стрижки

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Все мы каждый день видим свое отражение в зеркале, но у нас не возникает мысли что-то в себе изменить. Или же идеи есть, но воплотить их в реальность не хватает смелости. Герои нашей статьи перемен не боятся и убеждают, что правильно подобранная стрижка может поменять человека до неузнаваемости, причем только в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru находим их примеры яркими и смелыми.

1. «Мне очень нравится, в отличие от моей девушки. Ей больше нравятся локоны, но она привыкнет»

2. «Я отрезала почти 40 см волос для того, чтобы сделать пожертвование»

3. До и после

«Ты выглядишь так, как если бы у Джейка Джилленхола и Тоби Магуайра был ребенок». © LordCheshireCat / Reddit

4. «Побрился налысо. Как вы считаете, мне идет?»

5. «Не могу перестать трогать свои волосы. Парикмахер сказал, что мне лучше все время сохранять такую длину»

6. «Через месяц отрастут»

7. «Сегодня мне состригли почти 30 см волос. И я так рада, что мои кудри возвращаются»

8. «Подстригся. Я был очень впечатлен»

«Надеюсь, ваш парикмахер получил хорошее вознаграждение. Он проделал отличную работу». © astronomy8thlight / Reddit

9. «Состриг бока, как мне и посоветовали. Я доволен результатами, и просто захотелось поделиться»

10. «Сделала суперкороткую стрижку и сразу стала на 1 000 % круче. Спасибо всем, кто вдохновил меня на этот решительный шаг!»

11. «Я просто показал стилисту пару фото похожих причесок, которые мне понравились»

12. «Теперь я понимаю, что значит быть самой собой. Это большие и хорошие перемены для меня»

13. «Попытался подстричь себя сам. Это было очень нервно, но я доволен результатом!»

14. «Я выбрала стрижку пикси, и я так рада, что сделала это»

15. «До и после, включая фотографию, которую я показал барберу. Я очень счастлив»

16. «Последовала совету и очень довольна результатом!»

«Вау, от Кейт Уинслет до Киры Найтли. Красива в обоих случаях». © mybrainmuscle / Reddit

17. «До и после. Сделал решительный шаг. Стоило того или нет? Что вы думаете? И нет, на первом фото я не голый»

18. «Вот вам совет: если не решаетесь на короткую стрижку, проверьте сначала в фотошопе»

Прическа на 2-м фото была сделана в фотошопе.

19. «Решила стать лысой»

«Твои брови так хорошо дополняют образ. Они идеально обрамляют твое лицо». © rita-the-wanderer / Reddit

20. «Спасибо за ваши советы, ребята. Вот что получилось. Я очень доволен!»

21. «Я сделала это!»

«Вау! Ты хорошо выглядишь, но, что еще важнее, ты выглядишь счастливой! Сразу видно, насколько тебе это нравится, ты прямо светишься от счастья!» © EmotionalFix / Reddit