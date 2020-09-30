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20+ доказательств того, что не бывает некрасивых людей — бывают неподходящие стрижки

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Все мы каждый день видим свое отражение в зеркале, но у нас не возникает мысли что-то в себе изменить. Или же идеи есть, но воплотить их в реальность не хватает смелости. Герои нашей статьи перемен не боятся и убеждают, что правильно подобранная стрижка может поменять человека до неузнаваемости, причем только в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru находим их примеры яркими и смелыми.

1. «Мне очень нравится, в отличие от моей девушки. Ей больше нравятся локоны, но она привыкнет»

© erviniumd / Reddit, © erviniumd / Reddit

2. «Я отрезала почти 40 см волос для того, чтобы сделать пожертвование»

© prag1019 / Reddit

3. До и после

© frostymasta / Reddit

«Ты выглядишь так, как если бы у Джейка Джилленхола и Тоби Магуайра был ребенок». © LordCheshireCat / Reddit

4. «Побрился налысо. Как вы считаете, мне идет?»

© BigBoard3 / Reddit

5. «Не могу перестать трогать свои волосы. Парикмахер сказал, что мне лучше все время сохранять такую длину»

© MoonMeloen / Reddit

6. «Через месяц отрастут»

© androidgamer7 / Reddit, © androidgamer7 / Reddit

7. «Сегодня мне состригли почти 30 см волос. И я так рада, что мои кудри возвращаются»

© myhorsesora / Reddit

8. «Подстригся. Я был очень впечатлен»

© UncouthRuffian / Reddit, © UncouthRuffian / Reddit

«Надеюсь, ваш парикмахер получил хорошее вознаграждение. Он проделал отличную работу». © astronomy8thlight / Reddit

9. «Состриг бока, как мне и посоветовали. Я доволен результатами, и просто захотелось поделиться»

© mosaico_fluido / Reddit

10. «Сделала суперкороткую стрижку и сразу стала на 1 000 % круче. Спасибо всем, кто вдохновил меня на этот решительный шаг!»

© murrperk / Reddit

11. «Я просто показал стилисту пару фото похожих причесок, которые мне понравились»

© reshromem / Reddit, © reshromem / Reddit

12. «Теперь я понимаю, что значит быть самой собой. Это большие и хорошие перемены для меня»

© arrogantbutloyal / Reddit, © arrogantbutloyal / Reddit

13. «Попытался подстричь себя сам. Это было очень нервно, но я доволен результатом!»

© rfkannen / Reddit, © rfkannen / Reddit

14. «Я выбрала стрижку пикси, и я так рада, что сделала это»

© catmami17 / Reddit

15. «До и после, включая фотографию, которую я показал барберу. Я очень счастлив»

© ThinkOfBritain / Reddit, © ThinkOfBritain / Reddit

16. «Последовала совету и очень довольна результатом!»

© PeachFromOutside / Reddit

«Вау, от Кейт Уинслет до Киры Найтли. Красива в обоих случаях». © mybrainmuscle / Reddit

17. «До и после. Сделал решительный шаг. Стоило того или нет? Что вы думаете? И нет, на первом фото я не голый»

© Petrosik42 / Reddit

18. «Вот вам совет: если не решаетесь на короткую стрижку, проверьте сначала в фотошопе»

© riley_redditor / Reddit

Прическа на 2-м фото была сделана в фотошопе.

19. «Решила стать лысой»

© daynach / Reddit

«Твои брови так хорошо дополняют образ. Они идеально обрамляют твое лицо». © rita-the-wanderer / Reddit

20. «Спасибо за ваши советы, ребята. Вот что получилось. Я очень доволен!»

© CommentGod_ / Reddit

21. «Я сделала это!»

© PersistentHobbler / Reddit

«Вау! Ты хорошо выглядишь, но, что еще важнее, ты выглядишь счастливой! Сразу видно, насколько тебе это нравится, ты прямо светишься от счастья!» © EmotionalFix / Reddit

Хотели бы вы подобных перемен? Как вы думаете, какая стрижка подойдет вам?

Фото на превью UncouthRuffian / Reddit, UncouthRuffian / Reddit, astronomy8thlight / Reddit
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