20 историй о том, что родить ребенка — это полдела. Ему еще и имя выбрать надо
Когда родители узнают, что ждут малыша, им предстоит ответственное дело — ему нужно выбрать имя. И вот с этим, казалось бы, простым заданием у многих начинаются приключения. То бабушки с дедушками чрезмерно вмешиваются, то супругам не договориться, и приходится тащить спички. А еще после возвращения папы из ЗАГСа в метрике может оказаться сюрприз.
Мы в AdMe.ru как раз прошерстили сеть в поиске таких историй — поехали.
- Свекры поставили меня в известность, что имя давать моему сыну должна их сторона по национальному обычаю. Я ошалела от такого (я бунтарка), но сказала: «Без проблем. Но я его должна одобрить». А сама имя уже придумала и просто сидела и ждала, когда же его назовут. На третий день наш папаша вбегает в палату и выдает очередную порцию придуманных имен, что-то типа Альберт, Марсель, Ильдар. Я вроде как задумалась, и говорю: «А вот это интересно, только не Ильдар, а Эльдар!» Он подлетает к окну и в форточку на улицу свекрам кричит: «Она согласна!» © Татьяна Шанина / Facebook
- По семейной легенде мое имя выбрал дед, мамин отец. Родители хотели Надей назвать, в честь бабушки. А дед подговорил моего 5-летнего старшего брата, чтоб требовал Аню. Так брат и сказал, что если Аней не назовете, то сестрой ее считать не буду. Так и живем, Аня и Ваня. © Anna Korchevska / Facebook
- Я хотела мальчика, муж девочку, решили, что мальчика называет он, а если девочка — называю я. Родилась девочка, имя выбрала — Валерия, но муж забраковал, предложил Аню или Катю. Пришлось тянуть спички 3 раза — и все 3 раза он проиграл. © Клавдия Медведева / AdMe.ru
- Бабушку звали Верой. Моя мама — Надежда, ее сестра — Любовь. Для «комплекта» им нужна была Соня. И носить бы мне это имя, но мой батя все испортил и записал меня Светой. Оказывается, так звали его вторую жену. И чтобы не было неприятных оговорок по имени, когда он обращался к маме, то вот таким «элегантным» образом эта проблема и решалась. Типа не оговорился, а меня позвал. © slashka91 / Pikabu
- Родители заранее обсуждали, смаковали, решили назвать Сергеем. Но была бабушка. Она пришла и принесла в подарок ребеночку (мне) здоровенного плюшевого медведя производства ГДР. Где взяла, не знаю. Совершенная роскошь по тем временам. Предложила назвать меня Андреем. Родители: «Да нет, Сергей». Бабуля: «Тогда медведя не отдам!» Родители: «Ну ладно, так и быть».
Спасибо бабушке! 60 лет живу, никак себя Сергеем не ощущаю. А Андреем — вполне комфортно. © Андрей Скоробогатый / Facebook
- Для дочки знали с мужем имя заранее — Вероника, но УЗИ показывало, что мальчик.
Во сне снится парень, который защищает меня беременную от монстров, назвался Миша. Так сына и нарекли. © Айрин / Facebook
- У меня есть друзья-близнецы, которых зовут Майлд и Маджид. Miled Majid на арабском языке означает «Счастливого Рождества». Они родились 25 декабря. © Rami J. Allam / Quora
- Во время моей второй беременности мы с мужем очень долго выбирали имя для мальчика. Ричард — хороший вариант, но мы хотели, чтобы имя начиналось на «А». Нам нравился Александр, но муж сказал, что короткий вариант Алекс, Алек — ему не очень. И вот пришел день икс и малыш появился на свет — здравствуй, Ричард. Когда Ричарду было 11, он внезапно заявил: «Знаешь, мам, мне нравится мое имя, но было бы хорошо, если бы вы назвали меня Александром». © Gill Bullen / Quora
- У меня есть знакомая по имени Саша. Вышла замуж за Сашу. Как они назвали сына? Саша! Я спросила, как дочку назовут? Сказала, пока не знают. © Muzeta / Pikabu
- Мои родители долго спорили, как меня назвать. Мама хотела Анфисой или Феклой. Папа мечтал об Алисе. Решили собрать всех родственников и услышать мнения. Как всегда и бывает, спор вышел нешуточный. Тогда бабушка предложила написать имена на бумажке и кинуть те в шапку, ну и разыграть лотерею. Так и поступили. Первым выпало имя Ксения. Все забунтовали. Переиграли. Вторым выпало Ксения, как и третьим. Видимо, это была судьба. Так и получилось, что назвали меня Ксенией. Имя свое я начала принимать только сейчас. До этого все детство, отрочество и юность мечтала, чтобы меня звали Сашей. Что самое интересное, имя Саша меня преследует до сих пор — всех моих мужчин звали Александрами. © SkyMay / Pikabu
- Старшего как хотела, так и назвала — Иван. Вторую хотела дочку, Шурочку. Когда узнали о беременности, спросили у Ивана, кого хочет и как назовем. Подумал, бровками пошевелил:
— Брат будет.
— А назовем как?
— Ну брат же.
— А если сестра?
— Алеша.
— Но Алеша мужское имя.
— Вот и родьте мужчину.
Родилась таки дщерь, но благоверный пришел из ЗАГСа со свидетельством на Киру. «Не родись красивой», говорит, сериал душевный. © ReMorte / Pikabu
- Родилась в День Военно-Морского Флота, да еще и была невероятно популярна песня Рокко Граната — «Марина», она тогда звучала из каждого утюга. Никаких шансов, никаких. © Marina Kannula / Facebook
- Мне было 7, когда родился мой младший брат. Средний Витя уже был. Родители выбрали имя — Коля, оно мне жутко не нравилось: мальчик Коля обижал меня в детском саду. И вот, батя пошел в ЗАГС, приносит метрику, а там «Виктор». Просто, когда в окошке у папы спросили: «Ну, как сына звать?», он и ответил: «Виктор!» Два Вити на одну семью — перебор! Мать погнала отца обратно. Открывает она вторую метрику, а там — нет, не Николай, а Александр! Мама закатила скандал. Но я-то была довольна: это то имя, за которое я «голосовала». Я думала, папа меня послушал. Однако мама считает, что тогда крутили рекламу нового памятника Александру Невскому. Вот имя и было у бати на слуху. © KeraTamara / Pikabu
- Когда родилась дочка, то имя хотел дать муж в честь своей бывшей любви — «Аня». Пошла я записывать и принесла «Яна». Крику было, ой-ой-ой! В итоге у меня дочь Яна и прекрасный второй муж, который души в ней не чает. © Iren Iren / Facebook
- Жена не хотела, чтобы имя ребенка уже было у кого-то из близких, еще оно не должно было напоминать о неприятных людях. В общем, она остановилась на Джорджиане, Виктории и Генриетте. Выяснилось, что девушку нашего друга зовут Виктория, а моей прабабушкой была Генриетта. Осталась Джорджиана. Правда, родился мальчик: Джорджиана стала Джорджем. Со вторым сыном было легче. Мы просто искали красивые комбинации, нам понравился Александр Маркус. Еще Маркус — это наш друг из аспирантуры. Но моя семья предположила, что имена имеют какое-то особое значение, тем более что я историк. Кузен от имени всей семьи спросил, назвали ли мы сына в честь Александра Великого и Марка Аврелия? На что я ответил утвердительно. Это сделало их всех счастливыми, но на самом деле мне просто понравилось, как звучит Александр Маркус. © Stephen Lee / Quora
- Для второго сына у нас с мужем была в запасе пара имен, но все было что-то не то. Затем на 8-м месяце беременности мы покупали машину у одного парня, нам понравилось его имя — так и назвали сына. © Fifty4FortyorFight / Reddit
- У мужа друг — специфический такой товарищ. Пару лет назад рассказал он, как ему родители имя выбирали. Купили список имен и решили, что будут этот список зачитывать, и на каком имени ребенок среагирует — так и назовут. Младенец заплакал на имени Павсекакий. Родители почесали репу и решили все-таки назвать ближайшим более приличным. Так он стал Павлом. После этой истории многое встало на свои места. Потому что знакомый этот, хоть и записан Павлом, но он действительно Павсекакий. Ему феерически подходит это имя. © Unknown author / Inpearls.ru
- Родители провели несколько «тестов», когда выбирали имя для сестры. Их требования: имя из нашей культуры и языка, должно начинаться с «S» и иметь положительное значение. Сначала они заставили меня и брата произносить имена с наихудшим канадским акцентом. Затем имена надо было высмеять. В итоге остановились на имени Шрия, и оно идеально подходит нашей сестре. Второй тест определенно был полезен, и именно поэтому сестру сейчас не зовут Ширти (созвучно с тем, что остается в памперсах. — Прим. AdMe.ru), хотя бабуля была жутко недовольна. © RYashvardhan / Reddit
- Я знаю историю про двух братьев Юриев в одной семье. Младшего родители назвали Юлием, но, рассмотрев дома метрику, увидели там опять Юрия, как и старшего. Паспортистка ошиблась с написанием или не расслышала, разбираться не стали, потому что жили в селе, а в ЗАГС ехать надо было в райцентр. Да и соседи отговаривали, мол, что за имя такое — Юлий! Какой еще Цезарь? Не выдумывайте. Юра хорошее имя, как Гагарин. Ну и что, что два. Жить-то они по отдельности потом будут. © 22098 / Pikabu
- Моя бабушка по маме предложила имя Виктория. Прабабушка была против, так как «никакая тут Вика-чечевика по моему дому ходить не будет!» После бабуля предложила назвать меня Аней, и вроде все одобрили. И вот я родилась, пошли делать документы, но злобные тетки отказались записывать меня как Аню. Им там вожжа под хвост попала, сказали, что надо другое имя. Мама на месте растерялась и перевернула имя Аня, получилась я — Яна. © Яна Матвиенко / Яндекс.Кью
А как в вашей семье выбираются имена для детей?
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