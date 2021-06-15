20 историй о том, что родить ребенка — это полдела. Ему еще и имя выбрать надо

Когда родители узнают, что ждут малыша, им предстоит ответственное дело — ему нужно выбрать имя. И вот с этим, казалось бы, простым заданием у многих начинаются приключения. То бабушки с дедушками чрезмерно вмешиваются, то супругам не договориться, и приходится тащить спички. А еще после возвращения папы из ЗАГСа в метрике может оказаться сюрприз.