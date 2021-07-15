20+ доказательств того, что настойчивость и терпение все что угодно превратят в маленький шедевр

Вышивка нередко ассоциируется у нас c уроками труда в школе или рукоделием наших бабуль. Однако очень длинная история этого искусства ничуть не снижает его популярность и в нынешнее время. Люди продолжают заниматься творчеством, украшая нитками не только полотно и одежду, но и мебель, и даже старые ситечки.

Мы в AdMe.ru считаем, что очень трудно не влюбиться в вышитое произведение искусства, когда в него вложена бездна вдохновения, терпения и чувств мастера. И наша подборка тому доказательство.

«У меня закончилась ткань, и мне пришлось сделать вышивку на этом. По-моему, получилось неплохо»

«Наконец-то я закончила ее!»

«После 23 лет работы я таки сделала это»

«Просто я очень люблю лимоны»

«Я боюсь змей, поэтому вышиваю их крестиком. На полотне они красивые и не кусаются»

«Эта работа заняла у меня 2,5 года»

«Мой прекрасный ворон закончен! Я очень довольна тем, как он получился»

«Так мило! Спорим, если я сделаю такое же, мой кот попытается стать третьим с ниткой во рту»

«Моя вторая работа „Снежное место, как дома“»

«Это самая трудная вышивка из тех, что я делала»

«Моя самая первая законченная и оформленная работа, хотя я вышиваю уже около 25 лет»

«Мой первый большой проект — „Звездная ночь“ Ван Гога. Я потратила на него семь с половиной месяцев»

«Зачарованная роза»

«Мне осталось только вставить их в рамочки»

«Изенгард», «Мордор».

«Моя мама вышила эту картину и подарила мне на выпускной»

«Мне привезли его с перевернутой спинкой. Я поставила ее как надо, покрасила кресло в желтый и белый цвета и сделала на нем вышивку»

А выглядит так, будто это два разных кресла! © Liz4tin / Reddit

Почти 2 года работы, много потерянных игл — и она готова

На это ушло 2 года. Но вот вышивка вставлена в рамку и висит на стене

«Наконец-то закончила эту картину специально для своей сестры-балерины!»

Сейлор Мун, борющаяся со злом с помощью лунного света

«Год назад мой лучший друг ушел на радугу. Я работала над этой вышивкой сквозь слезы и только недавно вставила ее в рамку, чтобы повесить — в память о нем»