20+ доказательств того, что настойчивость и терпение все что угодно превратят в маленький шедевр
Вышивка нередко ассоциируется у нас c уроками труда в школе или рукоделием наших бабуль. Однако очень длинная история этого искусства ничуть не снижает его популярность и в нынешнее время. Люди продолжают заниматься творчеством, украшая нитками не только полотно и одежду, но и мебель, и даже старые ситечки.
Мы в AdMe.ru считаем, что очень трудно не влюбиться в вышитое произведение искусства, когда в него вложена бездна вдохновения, терпения и чувств мастера. И наша подборка тому доказательство.
«У меня закончилась ткань, и мне пришлось сделать вышивку на этом. По-моему, получилось неплохо»
«Наконец-то я закончила ее!»
«После 23 лет работы я таки сделала это»
«Просто я очень люблю лимоны»
«Я боюсь змей, поэтому вышиваю их крестиком. На полотне они красивые и не кусаются»
«Эта работа заняла у меня 2,5 года»
«Мой прекрасный ворон закончен! Я очень довольна тем, как он получился»
«Так мило! Спорим, если я сделаю такое же, мой кот попытается стать третьим с ниткой во рту»
«Моя вторая работа „Снежное место, как дома“»
«Это самая трудная вышивка из тех, что я делала»
«Моя самая первая законченная и оформленная работа, хотя я вышиваю уже около 25 лет»
«Мой первый большой проект — „Звездная ночь“ Ван Гога. Я потратила на него семь с половиной месяцев»
«Зачарованная роза»
«Мне осталось только вставить их в рамочки»
«Изенгард», «Мордор».
«Моя мама вышила эту картину и подарила мне на выпускной»
«Мне привезли его с перевернутой спинкой. Я поставила ее как надо, покрасила кресло в желтый и белый цвета и сделала на нем вышивку»
- А выглядит так, будто это два разных кресла! © Liz4tin / Reddit
Почти 2 года работы, много потерянных игл — и она готова
На это ушло 2 года. Но вот вышивка вставлена в рамку и висит на стене
«Наконец-то закончила эту картину специально для своей сестры-балерины!»
Сейлор Мун, борющаяся со злом с помощью лунного света
«Год назад мой лучший друг ушел на радугу. Я работала над этой вышивкой сквозь слезы и только недавно вставила ее в рамку, чтобы повесить — в память о нем»
Есть ли у вас что-то, сделанное своими руками и вызывающее вашу гордость? Покажите нам.
Фото на превью xixiixxiv / Reddit
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