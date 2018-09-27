20+ доказательств того, что наш мир покатился куда-то не туда

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Технологии развиваются так быстро, что мы порой за ними не успеваем. Или успеваем, но неожиданным образом. Родители воспитывают детей при помощи фото, по газонам теперь нельзя кататься на гироскутере, дроны выносят мусор, а «умный» дом не пускает хозяина, потому что тот — Бэтмен.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть, как применяются высокие технологии в повседневном мире. Добро пожаловать в будущее!

Дверь может и не открыться, а вот оплата точно пройдет

А что, так и быстрее, и видно лучше

И жмите палец вверх, чтобы поддержать канал

Можете не утруждаться раскладыванием, кидайте оптом свою рекламу

По газонам не гироскутерить

Особенности современного воспитания

«Разгрузи и загрузи заново посудомоечную машину. Сфотографируй. Потом погуляй с собакой и сделай фото. Отправь мне обе фотографии, и я скажу, где кабель питания для твоего Xbox. Спасибо! С любовью, папа».

«Умный» дом не впустил хозяина, потому что принял его за Бэтмена

«Распознаны новые лица».

А через 10 лет и терабайта не хватит

Антиспойлерная система для игры, в которую играют оба супруга

Мы ждали другое будущее

«Это будущее — отстой. Я хочу свой летающий скейт».

Фантастика становится неумолимой реальностью

«Роботы не смогут забрать вашу работу, если вы уже на пенсии».

В нашем мире никогда не знаешь, куда дозвонишься: в Египет или на холодильник

А ищут-то все равно по старинке

1965-й: «Могу поспорить, в будущем у нас будут летающие машины и телепортация» 2018-й:

«Сырный принтер. Чтобы создать красивое блюдо для вашей семьи, просто скажите „сыр“».

«Киберпанк, который мы заслужили»

Все гениальное придумали по-настоящему ленивые люди

Даже звонарей в храмах все чаще заменяют роботы

«Это не наша, это соседская» больше не работает

«Технологии разрушили мои отношения»

Суровая дополненная реальность

Библиотекарь, который знает толк в позиционировании товара

Гоночная игра, встроенная в писсуар

Когда у продавца накипело

«Пожалуйста, перед запеканием примите условия пользовательского соглашения»

Скоро мы будем скучать по временам, когда главной нашей проблемой была реклама

А в вашей жизни случаются казусы, связанные с использованием технологий?