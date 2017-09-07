20 картинок о том, как незабываемо начинается учебный год

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Начало учебного года — особая пора, которая имеет большое значение не только для самих школьников и студентов, но и их родителей и учителей. И вопреки распространенному мнению, это время может быть по-настоящему веселым. AdMe.ru готов доказать на реальных примерах, что смеху есть место даже тогда, когда пора взяться за учебу.

1. Мама радуется началу учебного года

2. Как празднуют начало школы родители, у которых трое детей

3. Пока дети вспоминают программу, родителям тоже приходится покопаться в памяти

4. «Первый школьный день моего сына. Я держался очень хорошо...»

5. «Сегодня первый рабочий день моего друга — школьного учителя. Вот что он написал на доске»

6. «Мой 13-летний брат надел эту футболку в первый день школы»

7. С началом учебного года появляются новые отговорки

8. «Есть два типа детей в первый учебный день»

9. «До и после первого дня в школе»

10. «Каждый год мама фотографировала нас в первый день школы. Но сейчас мы все разъехались по колледжам и Гарольду пришлось нас подменить»

11. Даже магазины заботятся о школьниках

12. Кажется, иллюстратору математика давалась очень тяжело

13. Всем нам свойственно легкое чувство ностальгии в начале сентября

14. «Некоторые дети ненавидят первый день школы. А я? Я чувствовал себя ПРЕВОСХОДНО»

15. Задачка для любителей триллеров

16. «Попросил сына показать, в какой класс он идет»

17. «Чек из магазина. Купил канцтовары третьекласснику по списку учительницы»

18. Школа с первого класса готовит к взрослой жизни

19. Каникулы, может, и подошли к концу, но не твои увлечения

20. С началом учебного года мы понимаем, как быстро растут чужие дети