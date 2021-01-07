20 человек, которые впервые вышли на работу и наконец-то поняли, как деньги достаются

Первая работа подобна подростковой влюбленности: бывает у всех и врезается в память практически на всю жизнь. Вне зависимости от того, приятные или не очень впечатления оставила эта трудовая деятельность, она стала стартовой площадкой для чего-то большего и подарила неоценимый опыт. Поэтому многие люди с ностальгией вспоминают тот миг, когда дебютировали в зарабатывании денег.

Мы в AdMe.ru считаем, что любой труд почетен, и с удовольствием погрузились в воспоминания пользователей сети на эту тему. А в конце статьи вас ждут бонусные истории от людей, для которых первая работа стала одним из незабываемых впечатлений в жизни.

«Когда-то в подростковом возрасте я работала танцующей рыбкой возле магазина аквариумов. Тогда мне казалось, что это самая крутая работа»

«На фото мне 16, это моя первая работа в пиццерии. Сейчас мне 42, и я вспоминаю этот период как старые добрые времена»

«В этом году я устроилась на работу по уходу за животными. Это моя первая смена. Нервничаю»

«Фото с моей первой работы. На самом деле она мне нравилась, когда не надо было носить костюм»

«Моя первая работа вне дома»

«Я трудился одним из помощников Санты — делал фотографии»

«Отработал день на своей первой работе. Научился завязывать галстук!»

«Завтра я приступлю к работе своей мечты — медсестрой в родильном отделении! Вот торт, который мне подарил мой парень»

«Поздравляем. Это работа!»

«Сегодня был мой первый трудовой день. Я работаю реконструктором в историческом парке развлечений»

«На прошлой неделе вышел на свою первую серьезную работу. В эту пятницу там состоится конкурс уродливых рождественских свитеров. Я надеюсь выиграть»

«Я сделала эту вышивку, чтобы отпраздновать получение своей первой работы в качестве инженера-программиста»

«Моя первая работа после колледжа. Мы должны были изображать роботов-инопланетян на вечеринке по случаю дня рождения 13-летней девочки»

«Моя первая трудовая деятельность — официант. Мне выдали форму!»

«Мой первый день на работе, и этот малыш зашел поздороваться. Это было недалеко от шоссе, где мы трудились»

«Я получила диплом фотографа, а это — моя первая работа: каталог, для которого я делала все фотографии. Очень счастлива!»

«Мой младший брат устроился на свою дебютную работу в „Макдоналдс“. По этому случаю я сделала ему специальный торт»

«Только что сдал финальное тестирование на своей первой работе! Я электрик»

«Моя мама на своей первой работе в кофейне в 1979 году»

«Я с детства мечтала снимать мультфильмы. Сегодня был мой первый день на новой работе в Голливуде»

«Встретил этого парня в аэропорту. Лучший первый рабочий день в мире!»

Бонус: истории про первую работу, которая запомнилась на всю жизнь

Я в 14 лет на все лето пошел работать грузчиком к маме в магазин, она продавцом была. Всю зарплату отдавал маме. Но ту гордость, которую я испытывал, когда приходил к пацанам во двор вечером после работы, не купить! На меня смотрели как на бога. В 14 лет — и работает, а не шары по площадке катает. Конечно, мама отложила денег и мне купила новый костюм и рюкзак, да и долги раздала. Очень помогает в жизни раннее взросление, теперь не боюсь работы, если надо, и дворником пойду по утрам. А в магазине я потом все каникулы работал — уж больно хороший сотрудник. © dGustav02 / Pikabu

На первой работе отсутствовал дресс-код. Нам с подругой по 19 лет, мы такие «стильные», что аж жуть берет. Как-то вызвал подругу в рваных джинсах директор к себе. Спросил, мол, все ли у нее хорошо, хватает ли зарплаты? А то ему жалко, что она в драных штанах ходит. На полном серьезе. А после зарплату повысил и еще премию дал. Долго мы смеялись. А она еще пару месяцев говорила: «Снимай платья свои, джинсы рваные покупай». Директор очень хороший дядька был, заботился о сотрудниках. © «Подслушано» / Vk

Я младшая из 3 дочерей. Донашивать одежду друг за другом было обыденностью. Вещи берегли. Мама — инженер на лесном производстве, папа — крановщик. Работали сутками, просто чтобы нас одеть и вывезти хотя бы раз в два года на море. Наступил 2000 год. Было мне 11 лет. Захотела джинсы клеш. Они стоили ₽ 350. Мама сказала, что можно заработать в леспромхозе, ухаживая за елочками. Все каникулы вставала в 5 утра и тащилась за 6 километров до посадок. За лето получила ₽ 320. Отдаю маме деньги. А она зовет папу, и они мне вручают джинсы. Те самые! Деньги отдала им, на них нам купили много эклеров и жвачки. Жутко гордилась своим вкладом. © Ekizaza / Pikabu