20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

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У мужчин всегда все просто: даже железная логика должна быть приправлена отменным юмором. Так и получаются подколы жен, которые должны были быть поддержкой, подгоревшая еда а-ля Помпеи и грустные фото с чужих свадеб.

Несмотря на то что не во всякую ситуацию можно привнести долю шутки, каждый герой статьи остается оптимистом и приколистом, и мы в AdMe.ru не устаем этим восхищаться.

«Иногда я шлю жене мотивационные цитаты с ее тампонов в критические дни, чтобы ее подбодрить»

© WaspRider / Pikabu  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Живи без страха». «Иди по жизни как чемпион». «Будь неудержимой».

«Кота велели сдать в багаж, потому что он весит на 2 кг больше нормы. Я сдал посадочные талоны, купил билеты на другой рейс, а на взвешивании заменил его на другого кота. И вот мы летим в бизнес-классе»

© Mikhail Galin / Facebook  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Не растерялся

© kostenko_rita / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Парень разбил палатку над капотом, чтобы делать ремонт даже в снегопад

© MaKaPoHbl / Pikabu  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Я не бездомный. Жена на шопинге уже 2+ часа. Пожалуйста, помогите!»

© ninnuh / Reddit  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Суровые родительские реалии

© Tourniquette / Pikabu  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Каждый мужчина немного ребенок

© golftykva / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Как мой папа кладет еду обратно в холодильник»

© itchy_buthole / Reddit  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

У каждого хоть раз такое было

© comrade_wolgast / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Мой 10-летний брат позвонил мне, чтобы рассказать, что у него появилась девушка. После чего прислал мне это»

© brandonrkohler / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«2 месяца назад я ходил на свадьбу. Смотрел недавно фото и не смог удержаться...»

© glavvvrach / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Так вот куда уходят деньги

© lavrov_misha / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Сегодня в нашем доме был вечер разных культур и я решил приготовить традиционное блюдо Помпеев»

© CarbonChainz / Reddit  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Жена спросила, какой цвет мне нравится больше всего»

© OINOU / Reddit  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Линдгрен изобрела дроны еще до того, как те стали мейнстримом

© TAHTPA_CAPTPA / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Жена связала свою первую шапку, но немного не угадала с размером. Зато она идеально подошла нашему коту»

© mayallrob_ / Reddit  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Родителям подарили робот-пылесос. Они назвали его Тузиком, ну а дальше папу уже было не остановить»

© notashk / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Муж скинул фото чека с заправки. Не знаю, настолько все плохо на этой заправке или же кассир так шутит»

© Julietique / Pikabu  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

Может, они просто хотели изобрести новый вид

© Wizard_Severus / Twitter  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

«Вандализм! Но ничего, я умею адаптироваться»

© Alan Stilwell Realtor / Facebook  

20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

А какие приколы вытворяли мужчины в вашем окружении?

Фото на превью WaspRider / Pikabu

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