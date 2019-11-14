20 доказательств того, что мужская находчивость не знает границ

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У мужчин всегда все просто: даже железная логика должна быть приправлена отменным юмором. Так и получаются подколы жен, которые должны были быть поддержкой, подгоревшая еда а-ля Помпеи и грустные фото с чужих свадеб.

Несмотря на то что не во всякую ситуацию можно привнести долю шутки, каждый герой статьи остается оптимистом и приколистом, и мы в AdMe.ru не устаем этим восхищаться.

«Иногда я шлю жене мотивационные цитаты с ее тампонов в критические дни, чтобы ее подбодрить»

«Живи без страха». «Иди по жизни как чемпион». «Будь неудержимой».

«Кота велели сдать в багаж, потому что он весит на 2 кг больше нормы. Я сдал посадочные талоны, купил билеты на другой рейс, а на взвешивании заменил его на другого кота. И вот мы летим в бизнес-классе»

Не растерялся

Парень разбил палатку над капотом, чтобы делать ремонт даже в снегопад

«Я не бездомный. Жена на шопинге уже 2+ часа. Пожалуйста, помогите!»

Суровые родительские реалии

Каждый мужчина немного ребенок

«Как мой папа кладет еду обратно в холодильник»

У каждого хоть раз такое было

«Мой 10-летний брат позвонил мне, чтобы рассказать, что у него появилась девушка. После чего прислал мне это»

«2 месяца назад я ходил на свадьбу. Смотрел недавно фото и не смог удержаться...»

Так вот куда уходят деньги

«Сегодня в нашем доме был вечер разных культур и я решил приготовить традиционное блюдо Помпеев»

«Жена спросила, какой цвет мне нравится больше всего»

Линдгрен изобрела дроны еще до того, как те стали мейнстримом

«Жена связала свою первую шапку, но немного не угадала с размером. Зато она идеально подошла нашему коту»

«Родителям подарили робот-пылесос. Они назвали его Тузиком, ну а дальше папу уже было не остановить»

«Муж скинул фото чека с заправки. Не знаю, настолько все плохо на этой заправке или же кассир так шутит»

Может, они просто хотели изобрести новый вид

«Вандализм! Но ничего, я умею адаптироваться»

А какие приколы вытворяли мужчины в вашем окружении?