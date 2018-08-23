20+ доказательств того, что мужчинам порой тоже приходится несладко

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы уже не раз слышали, что мужчины и женщины будто с разных планет и первым живется гораздо проще без косметики, десятков баночек в ванной и необходимости до мелочей продумывать образ. Но в жизни все немного не так. У мужчин тоже есть вагон и маленькая тележка своих проблем: красиво сфотографировать девушку для инстаграма, уместиться на кровати, отвоевать себе немного места в ванной и всегда оставаться идеалом для детей.

AdMe.ru подобрал 20+ ситуаций, которые показывают закулисье мужской жизни со всеми ее проблемами.

Когда не можешь думать ни о чем, кроме того, как же с кем-нибудь познакомиться

«Пришел на свадьбу, где оказался одним из немногочисленных одиноких парней»

Мужчинам приходится привыкать к странным трендам

«Когда твоя 4-летняя дочь настаивает, что тебе нужно стать лучшей принцессой на свете»

«Оказался единственным европейцем среди толпы азиатов»

Чем старше мужчина, тем скептичнее ребенок внутри него

Коротко о том, как девушки завоевывают территорию

Вы думаете, это невозможно? Рассмотрим на реальном примере

Слева направо: «Неиспользуемое пространство, жена, щенок, место, где я должен спать». Подпись внизу: «Большая кровать».

И касается это не только кровати

«Ее пространство». «Мое пространство».

И в ванной тоже не всегда все гладко

Повсюду эти двойные стандарты

Парням порой тоже непросто выбрать, что же выложить в инстаграм

Чтобы упростить себе жизнь, мужчинам приходится постоянно изобретать лайфхаки

Да, не только женщины переживают из-за своего возраста

И не только женщины его скрывают

«Рен, 22 года: „Я старо выглядящий 22-летний парень (это все из-за стресса)“».

Но иногда мужчины заморачиваются с фотографиями и, как и женщины, умеют сделать из ничего конфетку

Правило для папы № 471: если дочь надела на вас кошачьи ушки, вы обязаны сделать «мяу»

Диеты никто не любит

Часто за красивыми фото девушек стоит кропотливая работа их парней

Когда ваше чувство юмора не совпадает с чувством юмора любимой

«Моя жена уехала на неделю в „командировку“ на курорт Солнечный Берег. Я с детьми остался в дождливом Огайо»

Ничто так не бодрит парней с усами, как энергетик в банке

Когда жена очень не любит бардак и шум по ночам

«Я выброшу это. Я не хотел слишком сильно шуметь ночью».

А теперь самое время спросить у мужчин из вашего окружения о похожих проблемах или рассказать нам забавные истории из личного опыта в комментариях!