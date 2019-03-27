20+ доказательств того, что мир не такой, каким кажется на первый взгляд
Кажется, что мы живем в мире, о котором все давно известно. Но иногда нет-нет да и проскользнет нечто эдакое, от чего даже самый искушенный всезнайка впадает в ступор. Вот как раз такие удивительные вещи мы и нашли для вас — где еще увидишь лопнувшее зернохранилище или «легомена» в порванном носке.
Мы в AdMe.ru обожаем такие штуки, от которых захватывает дух. А вы?
На этом кадре нет фотошопа
Свет проходит через книжный шкаф, образуя тень от городского пейзажа
Чистописание, 1965 год
Отличие обычного стекла от музейного
Рисунок на стене в знак уважения к постоянному клиенту
Зернохранилище лопнуло. Зовите птичек
Свет идеально лег вдоль столба
Выживший
Просто мужчина из лего в порванном носке
«Я пользовался пультом 4,5 года. Сегодня я уронил его и узнал, что у него больше кнопок»
Вот она перед вами, коробка с карандашами
«У моей черепахи смайлик на животе»
Когда говядина реально мраморная
От создателей салфетки на телевизор и целлофана для пульта
Когда холодильник стоит $ 4 000
«Ногти на протезе моей ноги выглядят как настоящие»
«Зубчик чеснока из сада моих родителей»
Интервью с секретом
«Я поставил горячую кружку вверх дном на клеенку»
На этой площадке есть дозатор для солнцезащитного средства
Изменения скелета, которые наступают, если человек не держит осанку
Может, и вы встречали подобные удивительные вещи? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью eddytbh / twitter