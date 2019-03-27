20+ доказательств того, что мир не такой, каким кажется на первый взгляд

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Кажется, что мы живем в мире, о котором все давно известно. Но иногда нет-нет да и проскользнет нечто эдакое, от чего даже самый искушенный всезнайка впадает в ступор. Вот как раз такие удивительные вещи мы и нашли для вас — где еще увидишь лопнувшее зернохранилище или «легомена» в порванном носке.

Мы в AdMe.ru обожаем такие штуки, от которых захватывает дух. А вы?

На этом кадре нет фотошопа

Свет проходит через книжный шкаф, образуя тень от городского пейзажа

Чистописание, 1965 год

Отличие обычного стекла от музейного

Рисунок на стене в знак уважения к постоянному клиенту

Зернохранилище лопнуло. Зовите птичек

Свет идеально лег вдоль столба

Выживший

Просто мужчина из лего в порванном носке

«Я пользовался пультом 4,5 года. Сегодня я уронил его и узнал, что у него больше кнопок»

Вот она перед вами, коробка с карандашами

«У моей черепахи смайлик на животе»

Когда говядина реально мраморная

От создателей салфетки на телевизор и целлофана для пульта

Когда холодильник стоит $ 4 000

«Ногти на протезе моей ноги выглядят как настоящие»

«Зубчик чеснока из сада моих родителей»

Интервью с секретом

«Я поставил горячую кружку вверх дном на клеенку»

На этой площадке есть дозатор для солнцезащитного средства

Изменения скелета, которые наступают, если человек не держит осанку

Может, и вы встречали подобные удивительные вещи? Поделитесь с нами в комментариях.