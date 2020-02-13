20 доказательств того, что мир может подкинуть подлянку там, где этого меньше всего ожидаешь

6 0 3 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласитесь, дни под девизом «неприятности случаются» бывают у каждого. Но не все в этом признаются. А вот герои нашей подборки не постеснялись и выложили на всеобщее обозрение свои неудачи, которые, надеемся, все же не повлекли за собой серьезных последствий. Однако, как говорится, нет худа без добра. Сотни лайков и поддерживающих комментариев скрасят этим людям горечь провала.

Мы в AdMe.ru сопереживаем героям статьи и надеемся, что после таких «кнутов» им на жизненном пути будут попадаться одни лишь вкуснейшие «пряники».

Вот что будет, если дезинфицирующее средство для рук капнет на новые туфли

Заправка электрокаров под водой. Что может быть лучше?

«У моего друга аллергия на все»

Счастливого полета

«Это фото в конце моего почти 200-километрового похода в одиночку сделал пожилой прохожий по моей просьбе»

*«Он так долго возился с сенсорным экраном, что мне было неловко просить его переснять».

«Попросила тетю сфотографировать так, как будто я держу весь мир. Она сказала, что получилось отлично, а я проверила это лишь дома»

Вот что значит по-настоящему взрывные трубы

День, когда выполняются все новогодние обещания

Главное — улыбаться

«Кажется, устрою сегодня выходной»

Тут пролито немало слез

Ну как там, в будущем?

Точно оригинал...

«Почтальон положил книги, которые я заказал, в наш почтовый ящик с обратной стороны, и я не могу вынуть их»

«Потратил 2 часа на приготовление обеда для своей семьи, но никто не пришел»

«Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»

«После долгих лет экономии я наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался в двери и запер меня»

«Я случайно утопил свой снегоход в озере при температуре —15 °C»

Когда фильтр Snapchat принимает твой подбородок за губы

Может, улыбка кота и фотошоп, но вот сломанный наушник — точно нет

Теперь ваша очередь: делитесь своими фотками, посмеемся вместе.