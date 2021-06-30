20+ доказательств того, что мечты становятся явью, если очень постараться

У каждого из нас есть заветные мечты. И пусть какие-то наши грезы так и остаются просто грезами, многие из них при сильном рвении превращаются в конкретные цели, сбываются и воплощаются в жизнь. Герои этой статьи не изменяли своим заветным желаниям, даже если на их исполнение уходили месяцы или годы, и поэтому с гордостью делятся своими результатами в сети.

Мы в AdMe.ru с трепетом делимся с вами историями о маленьких и больших успехах обычных людей, которые потратили немало сил, нервов и времени на то, чтобы их мечта стала реальностью.

«Когда я была маленькой, я мечтала отпраздновать день рождения в стиле Бэтмена, но мне сказали, что „Бэтмен для мальчиков“. Когда я выросла, я отказалась от этой идеи, но мой парень — нет»

«Верхнее фото я сделал в 14 лет, используя старый глобус моего деда. А нижнее — в 2018 году. Я только что понял, что это то же самое место»

«В детстве я мечтал стать барабанщиком, но у семьи не хватало средств. Только что закончил мою барабанную комнату!»

«В детстве я всегда мечтал завести кошку. И вот уже 1 год, как Тоффи есть в моей жизни»

«После того как я бросил школу по финансовым причинам, я наконец смог найти работу в сфере своей мечты. У меня даже есть личный кабинет!»

«Это даже звучит безумно, но я купил машину своей мечты, которую хотел с детства»

«Сегодня я осуществил свою мечту о том, чтобы мои фотографии выставлялись в известной галерее»

«5 лет назад я понял, что застрял в жизни, поэтому пообещал себе, что сделаю что-то крутое до 30 лет. В 29 лет я купил свой собственный дом»

«В детстве мечтал о портативной приставке и купил ее себе в 25 лет. Лучшие $ 30, которые я тратил»

«Торт моей мечты! С детства мечтала о таком. Муж наконец подарил»

«Мой отец впервые выставил свои работы на всеобщее обозрение, и я очень горжусь им»

«Минус 60 кг. Я наконец буду такой невестой, какой всегда мечтала быть»

«Гитары, которые я хотел с подросткового возраста. Всегда мечтал иметь хотя бы одну из них и никогда не думал, что они у меня появятся»

«Впервые в жизни переехала в дом с потрясающим естественным освещением, поэтому наконец-то смогу выращивать комнатные растения, о которых всегда мечтала»

«Это волосы, о которых я всегда мечтала»

«Похудела на 40 кг. Девочка слева не смела даже мечтать о той жизни, что у нее сейчас»

«Он еще не мой, но я уже практически совершил сделку. Больше никакой аренды!»

«Сегодня мы с двоюродным братом решили обрадовать своих отцов, подарив им этих красавиц. Я мечтал купить папе внедорожник с детства»

«Наконец-то я оформила сад, о котором всегда мечтала»

«Постепенно мое игровое место становится таким, о котором я всегда мечтал в детстве»

«Наконец-то я получил то, о чем всегда грезил, — ЩЕНКА!»

«Минус 10 кг, и я наконец стала достаточно уверенной в себе, чтобы носить то, о чем раньше только мечтала»

«Мне не удалось выйти на сцену, но вместо этого я поднялся на гору»