20+ доказательств того, что любовь животных способна растопить сердце даже самому суровому мужчине

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Какими бы суровыми мужчины ни старались быть, все равно в каждом из них бьется нежное сердце. Которое готово подарить свою любовь, ласку и заботу пушистым друзьям. Ведь когда в нашей жизни появляется домашний питомец, любой «крутой парень» рано или поздно признает в нем свою родственную душу.

Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом мужчине бушует океан любви, просто многие предпочитают это скрывать. А у пушистиков есть власть превращать любого из них из брутального парня в чуткого и умиляющегося человечка. Что наглядно показывают герои нашей подборки.

«Папа специально держит так руку, чтобы Нове было удобно спать»

«Сегодня я официально поменял работу. Моя новая работа — кошачья кровать»

«Мой муж 2 года назад: „Фу, я терпеть не могу кошек. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Это твой кот“. Сегодня:»

«Мой папа так гордится своим котом, что решил сегодня им похвастаться»

«Я всегда был собачником, но вчера я нашел этого крошечного котенка и мое сердце растаяло. Возможно, мое мнение о кошках было неверным»

«Полковник приказал мне не привязываться к кошке, но я все равно спас ее»

«Мой новый щенок обожает мою бороду»

«Моего отца потребовалось долго убеждать, чтобы взять домой одну кошку, не говоря уже о двух. А вот кошка № 2 и папа теперь лучшие друзья, которые вместе делают блинчики»

«Сегодня муж пожарил цыпленка для Пабло, а потом сел на пол и кормил его с руки»

«Я сделал из Винстона муррито»

«Мой любимый кот 9 месяцев спустя»

«Сначала муж был не в восторге от спасения этой бездомной кошки, а теперь...»

«Вот так мой кот мешает мне работать»

«Мой муж начал работать дома, но Марти все еще ждет его у входной двери в 5 вечера каждый день»

«На днях отец позвонил мне и сказал, что его ретривер нашел во дворе белку, которая была еле жива. Он спас ее и накормил. Это они через несколько дней. Теперь они не разлей вода»

«От стадии „ни в коем случае“, до „давай выведем его на улицу, чтобы я мог научить его сажать фасоль“»

«Он не хотел кошку, а теперь они неразлучны»

«„Мне не нужны домашние животные“. А это 2 года спустя: он настаивал на том, что должен заботиться о своей принцессе, и с тех пор они регулярно проводят вместе вечера кино»

«Мой отец утверждает, что не любит нашу собаку, но он построил для нее столик с маленькой хижиной внутри. Если это не любовь, то я не знаю, что это такое»

«Как только я сел за стол, эта большая девочка решила стать моей „коленной“ собакой»

«Когда у тебя такие потрясающие волосы, ты становишься диснеевской принцессой»

Возможно, у вас в семейных историях есть «сказ о том, как мой брутальный парень был против домашнего животного, и вот что из этого вышло»? Если да, то делитесь с нами — и из лучших комментариев мы сделаем новый пост.