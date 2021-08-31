20+ лошадей, которых морковкой не корми, а дай показать, какие они хорошие мальчики и девочки

Люди приручили лошадей примерно к началу IV тысячелетия до н. э. Сегодня они незаменимые помощники в полиции, сельском хозяйстве и терапии. Пользователи Reddit и Pikabu решили поделиться своим опытом общения с этими животными. Из их фотоисторий мы поняли, насколько глубокой может быть связь человека с четвероногими друзьями.

Мы в AdMe.ru рады опубликовать подборку, которая лучше любых слов покажет эти трогательные взаимоотношения. А в конце мы подготовили бонус — фотографию человека, который искренне радуется возможности покататься на лошади.

1. «Вчера поехали на лошадях в McDonald’s. Персонал угостил лошадей яблоками»

2. «Научилась ли я вязать крючком только для того, чтобы сделать шапку моей лошади? Определенно»

3. «Я спасла этого пони»

4. «Со школьной скамьи до университетской. Спасибо, что всегда со мной»

5. Этот пони обожает позировать перед камерой

6. Эта будущая мама будто вот-вот лопнет

7. «Взяла его из приюта. Он был кожа да кости чуть больше года назад. А теперь он счастлив и здоров»

8. «Моя кобыла и ее жеребенок. Она в нем души не чает»

9. «Только взгляните на его глупую ухмылочку»

10. «Он родился этим утром, и я уже влюбилась в малютку»

11. Лошадь защищает своего друга от палящего солнца

12. «Я пробовал научить Лосика улыбаться. Это было ужасной идеей»

13. «Мы не планировали появление этого жеребенка. И я так благодарна своей кобыле за то, что она прорвалась через 2 забора, чтобы создать его»

14. «Потратила 3 часа выходного, чтобы нарядить свою кобылу как единорога и спеть ей „С днем рождения“»

15. «Был диким мустангом, а сейчас использует меня как подушку»

16. «Когда хочешь устроить лошадке фотосессию на фоне зимнего пейзажа, а кобыла решает, что она теперь лама»

17. Конь решил понюхать кошку. Она явно не рада такому вниманию с его стороны

18. «Выхожу, а там такое. Лошадь неправильно припарковали. Зато полакомилось животное»

19. «Нашли в поле слепого жеребенка. Неизвестно, сколько дней он провел в одиночестве. Живу на конюшне с элитными лошадьми, так что взяла его к нам»

20. «Измеряем лошадкам температуру рано утром. Нет ничего милее взрослых дядек, которые ходят на цыпочках, чтобы не разбудить питомцев»

«А все дело в том, что лошади умеют смотреть одновременно грустно и укоризненно».

21. «Знакомьтесь, это Батыр, кучерявая лошадь»

22. «На ипподроме разрешили покормить лошадей морковкой. Одному коню сказали лакомство не давать из-за гастрита. Но он так просил»

Бонус: «Мое лицо, когда жена на работе, а я краду ее лошадь»