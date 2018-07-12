20+ доказательств того, что лето — это очередная проверка вашего духа на прочность

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Лето — это не только маленькая жизнь, но порой еще и маленький ад, который с легкостью сможет расплавить все вокруг: предметы, мысли и даже котов, если дать ему возможность. И чтобы не сойти с ума в этом мареве горячих дней, каждый выживает как может.

AdMe.ru нашел фото, которые подтверждают, что жара окончательно допекла всех и вся. А в конце статьи — небольшой бонус, объясняющий, за что мы все-таки любим летние деньки.

1. «Это мультивитамины, которые расплавились в моей машине»

2. Ничего особенного, просто дорожный асфальт прилип к колесам

3. Как приготовить попкорн без микроволновки

4. Немного воды — все, что нужно для счастья в жаркие дни

5. Но иногда хватает чашки со льдом

6. Когда основательно подготовился к лету

7. Главное — найти свое место в тени, а не под солнцем

8. Иногда лужа имеет большее значение, чем историческое наследие

9. Инновационная система охлаждения

10. «Сделал джакузи в детском парке»

11. Отличная защита от палящих лучей

12. Полуденный зной действительно выжимает все соки

13. Плавит дорожные знаки

14. Доски для серфинга

15. И, кажется, даже котов

16. Имидж — ничто, жажда — все

17. Как защитить пальцы и не умереть от пекла на работе

18. Чтобы выжить в жару, нужно использовать любую возможность

19. Брать новые вершины

20. И проявлять смекалку

21. Похоже, у табло случился солнечный удар

22. Иногда прохладный пол — это единственный способ не растаять

23. Если у вас один кондиционер и несколько комнат

24. На что только не пойдешь ради холодного пива

25. Кажется, они нашли кусочек рая

<h3>Бонус: зато так приятно в жаркий день оттянуться на пляже!</h3>

А каким образом вы спасаетесь от жары?