20+ доказательств того, что лето — это очередная проверка вашего духа на прочность
Лето — это не только маленькая жизнь, но порой еще и маленький ад, который с легкостью сможет расплавить все вокруг: предметы, мысли и даже котов, если дать ему возможность. И чтобы не сойти с ума в этом мареве горячих дней, каждый выживает как может.
AdMe.ru нашел фото, которые подтверждают, что жара окончательно допекла всех и вся. А в конце статьи — небольшой бонус, объясняющий, за что мы все-таки любим летние деньки.
1. «Это мультивитамины, которые расплавились в моей машине»
2. Ничего особенного, просто дорожный асфальт прилип к колесам
3. Как приготовить попкорн без микроволновки
4. Немного воды — все, что нужно для счастья в жаркие дни
5. Но иногда хватает чашки со льдом
6. Когда основательно подготовился к лету
7. Главное — найти свое место в тени, а не под солнцем
8. Иногда лужа имеет большее значение, чем историческое наследие
9. Инновационная система охлаждения
10. «Сделал джакузи в детском парке»
11. Отличная защита от палящих лучей
12. Полуденный зной действительно выжимает все соки
13. Плавит дорожные знаки
14. Доски для серфинга
15. И, кажется, даже котов
16. Имидж — ничто, жажда — все
17. Как защитить пальцы и не умереть от пекла на работе
18. Чтобы выжить в жару, нужно использовать любую возможность
19. Брать новые вершины
20. И проявлять смекалку
21. Похоже, у табло случился солнечный удар
22. Иногда прохладный пол — это единственный способ не растаять
23. Если у вас один кондиционер и несколько комнат
24. На что только не пойдешь ради холодного пива
25. Кажется, они нашли кусочек рая
А каким образом вы спасаетесь от жары?
Фото на превью restless57 / reddit