20 доказательств того, что крутая мебель для дома не требует грандиозных вложений

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Только за 2019 год онлайн-продажи мебели добрались до отметки в $ 200 млрд. Каждый, кто сталкивался с ремонтом, знает, сколько денег порой требуется на самые базовые предметы. Герои нашей подборки подарили старым вещам новую жизнь: отчистили, отшлифовали, прогрунтовали и перекрасили, оклеили декоративной пленкой или заменили фурнитуру. И даже самые потрепанные временем столы и комоды после такой переделки стали выглядеть дорого и свежо.

AdMe.ru вдохновился публикациями пользователей Reddit и Twitter, которые собственным примером доказали, что, например, даже самая невзрачная тумбочка, побывав в умелых руках, может стать жемчужиной интерьера. А наш бонус порадует тех, кто уверен, что обновить кухню — это всегда дорогое удовольствие.

«Я спасла эту тумбу, которую сосед оставил на обочине. Баллончик краски, другая фурнитура, и — вуаля! — смотрится как новая вещь»

Иногда достаточно заменить ручки, освежить покрытие и добавить подсветку, чтобы получить новую мебель

Старая тумба получила шанс на вторую жизнь

«Купил для малого на барахолке стол и стул за $ 10. Понадобилось немного краски и новые ручки, чтобы получить эту крутоту!»

«Купила стол со стульями за $ 51. Удивительно, что могут сделать простая шлифовка и покраска. Впервые занимаюсь подобным»

Подержанный комод стоил $ 20. Все, что ему было нужно, — покраска и контрастные ручки

Старый столик из ДСП переделали в неплохую тумбу

Эту детскую кухню сделали из комода, найденного на улице

Стул с подставкой для телефона был не нужен предыдущему хозяину, но получил второй шанс в умелых руках

«Этот шкафчик был свадебным подарком для моих дедушки с бабушкой. Родня хотела отдать его нуждающимся. Я не могла этого допустить и забрала его к себе. Добавила лишь одну деталь за $ 2 на дверцу»

«Стол достался мне бесплатно, а стул — за $ 2. Перекрасив их, я получила рабочее место своей мечты. Очень довольна результатом»

Сняли дверцы, покрасили корпус и ручки — и получили удобный гардероб без больших вложений

Спинки от стульев превратили в симпатичные вешалки

Старый студенческий стеллаж превратили в причудливый комод, добавив ножки, дверцы и пару ящиков

Стул купили в комиссионном магазине за $ 3, обновили обивку и ножки

«Переделала тумбу из IKEA для спальни»

Для подобной метаморфозы достаточно немного краски, небольшого куска ярких обоев и несколько новых ручек

«Купила подставку под телевизор за $ 25. Я не фанат подержанных вещей, просто недавно съехала от родителей и мне нужна мебель для крошечной квартиры»

Казалось бы, бесполезное изголовье от старой кровати. Но кто-то купил его и превратил в лавку

Обновленный обеденный стол

Бонус: порой достаточно заменить фартук из плитки, перекрасить стены и добавить пару полок, чтобы кухня преобразилась до неузнаваемости

Вы или ваши близкие когда-нибудь переделывали старую надоевшую мебель? Поделитесь фото в комментариях.