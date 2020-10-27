20 доказательств того, что красота женщины приумножается вместе с ее годами

В 1950 году средняя продолжительность жизни составляла всего 46 лет. А в 2019 году — уже 72,5. Естественно, за это время в корне изменилось восприятие возраста, и 30–40 лет в современном мире — это самый расцвет жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что годы не могут навредить настоящей красоте, а раскрыть ее — запросто. И вот женщины, которые сейчас выглядят в разы лучше, чем в юности.

«Спасибо средству от прыщей и похудению на 40 кг»

«В 23 года я разорвала токсичные отношения и обнаружила, что другие люди считают меня милой и очаровательной. К тому же я похудела на 7 кг и обрела уверенность в себе»

«Я в 15 лет и в 30 лет»

«Это я в 15 лет. Грязные волосы, брекеты и эти пальцы вверх. Естественно, у меня не было парня, но мама говорила, что я крутая»

«В 15 лет я была застенчивой, меня травили в школе. Сейчас мне 33 года, и я провожу медовый месяц с потрясающим мужчиной»

«22 и 33. Я научилась красить брови и изменила прическу»

«У меня была такая прическа еще до того, как это стало модно. Обратите внимание: вот что значит настоящий стиль»

«Я отказалась от веганской диеты, нормализовала гормоны, прошла через разрыв отношений и начала терапию»

«Серьезно, это худшее мое фото. Я тогда училась в средних классах»

«18 и 35. В школе я была не в самой лучшей своей форме»

«Я в 16 лет и в 29 лет. Кажется, тогда я была слишком в себе уверена»

«23 и 33. Мне понадобилось 30 лет, чтобы наконец стать красивой»

«Я в 18 лет и в 30 лет. Похудела, научилась ухаживать за собой и повысила самооценку»

«21 и 38. Золотые годы»

«Я серьезно думала, что была одной из самых классных девчонок в школе с этими грязными волосами и в папиной футболке»

«У меня ушло 10 лет на то, чтобы научиться улыбаться и укладывать волосы»

«2013–2020. Честно, сама удивляюсь таким изменениям»

«21 и 35. Моя красота расцвела с годами»

«17 и 34. Я вдвое старше, но теперь ухаживаю за кожей и сделала подходящую прическу»

«К моему удивлению, парень, в которого я была влюблена в старших классах, не оценил мою прическу и макияж. А теперь меня саму коробит от старых фото»