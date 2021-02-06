20+ пушистых мордочек, которые делают самые кошачьи вещи в мире и очень умиляют этим

С котиками, согласитесь, все становится лучше. Приходишь домой после сложного дня, устал, поставил ужин на плиту греться, присел на диван. А тут он на коленки запрыгнул. И как бы все. Час прошел, ноги онемели, штаны покрыты шерстью слоем в 2 сантиметра, ужин сгорел, но только посмотрите на эту пушистую булочку! Кто такой хороший кот? Ты такой хороший кот! И как-то сразу лучше и радостнее на душе.

Сегодня в AdMe.ru: «шерсть — это приправа», «ты ел 5 минут назад», «заходишь или нет?» и другие фишки, понятные только тем, у кого дома поселился кот.

«Сынуля находит способ сбить меня с толку по утрам»

«Гладила кошку, пока она не осталась полностью довольна. Колени после этого...»

«Моя кошка-сталкер всегда рядом: даже в туалете. Люблю ее»

«Буквально ни одно дело в доме не обходится без его участия»

«Ей 14, но для меня она всегда будет котенком, который умудряется мило засыпать в странных позах»

«А это нормально, что она спит вообще всегда?»

«Она постоянно наблюдает»

«Когда хочешь заправить постель, а кот даже и не пытается помочь. Впрочем, как всегда»

«Это ее обычная сумасшедшая мордочка»

«Я хотела снять милое видео, но случайно сделала фото. В большинстве случаев он очень фотогеничен»

«Вообще-то я сплю на этой кровати, но сегодня есть все шансы переночевать на полу»

«Митти помогает мне с домашкой на компьютере. Обычно, конечно, просто добавляет в текст что-то вроде „арыьмнкьо“, но чаще всего тем, что он ужасно милый»

«Услышал крик о помощи и нашел вот это»

«Мне на голову упала игрушка, пока я сидел за компьютером. А наверху вот кто сидит»

«Парень 5 лет назад: „Не собираюсь контактировать с твоей кошкой“. Парень сейчас: „Ей так удобнее лапку держать“»

«Только что он просился зайти, а теперь ему очень надо выйти»

«Каждый раз, когда я оставляю дверь в спальню открытой, просыпаюсь нос к носу с этим парнем»

«Его зовут Малыш, и он выпендрежник»

«Майкл ворует мою еду. Брокколи ему по душе»

«Успел сфотографировать зевающего котика»